В результате вражеского огня в Северодонецке повреждена больница и здание "Импульса". Два авиаудара по Попаснянщине. За сутки в регионе 10 погибших, – ОВА. ФОТО

В два корпуса больницы и здание "Импульса" войска РФ попали в Северодонецке, зафиксированы авиаудары по Попаснянщине. За сутки в Луганской области10 погибших и трое раненых.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди раненых жители Горского, Золотого и Боровского.

"Утром огонь артиллерии враг вновь направил на Северодонецкую городскую многопрофильную больницу, где теперь повреждены еще два корпуса. Зафиксировано попадание в здание Северодонецкого научно-производственного объединения "Импульс", известного своими разработками на весь мир. Также в Северодонецке разрушены четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске", - информирует Гайдай.

По меньшей мере, два авиационных удара нанесли россияне по селам Попаснянской громады. Разрушения получили три дома во Врубовке, четыре – в Камышевахе, по два – в Новозвановке и Троицком. Три – в Тошковке Горской громады.

"Артиллерийским обстрелом нанесен ущерб девяти домам в Горском и шести - в Золотом. Кстати, штурмуя Горскую громаду, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка. Потери врага - многочисленные", - добавил Гайдай.

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Всего на фронте в течение 16 мая отбиты 11 атак россиян. Уничтожен зенитный ракетный комплекс "Тор", пять танков, шесть артиллерийских систем (из них три РСЗО), 12 единиц боевой бронированной техники, один автомобиль.

Подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".