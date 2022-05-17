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Новости Фото Война
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В результате вражеского огня в Северодонецке повреждена больница и здание "Импульса". Два авиаудара по Попаснянщине. За сутки в регионе 10 погибших, – ОВА. ФОТО

В два корпуса больницы и здание "Импульса" войска РФ попали в Северодонецке, зафиксированы авиаудары по Попаснянщине. За сутки в Луганской области10 погибших и трое раненых.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди раненых жители Горского, Золотого и Боровского.

"Утром огонь артиллерии враг вновь направил на Северодонецкую городскую многопрофильную больницу, где теперь повреждены еще два корпуса. Зафиксировано попадание в здание Северодонецкого научно-производственного объединения "Импульс", известного своими разработками на весь мир. Также в Северодонецке разрушены четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске", - информирует Гайдай.

По меньшей мере, два авиационных удара нанесли россияне по селам Попаснянской громады. Разрушения получили три дома во Врубовке, четыре – в Камышевахе, по два – в Новозвановке и Троицком. Три – в Тошковке Горской громады.

"Артиллерийским обстрелом нанесен ущерб девяти домам в Горском и шести - в Золотом. Кстати, штурмуя Горскую громаду, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка. Потери врага - многочисленные", - добавил Гайдай.

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В результате вражеского огня в Северодонецке повреждена больница и здание Импульса. Два авиаудара по Попаснянщине. За сутки в регионе 10 погибших, – ОВА 01
В результате вражеского огня в Северодонецке повреждена больница и здание Импульса. Два авиаудара по Попаснянщине. За сутки в регионе 10 погибших, – ОВА 02
В результате вражеского огня в Северодонецке повреждена больница и здание Импульса. Два авиаудара по Попаснянщине. За сутки в регионе 10 погибших, – ОВА 03
В результате вражеского огня в Северодонецке повреждена больница и здание Импульса. Два авиаудара по Попаснянщине. За сутки в регионе 10 погибших, – ОВА 04
В результате вражеского огня в Северодонецке повреждена больница и здание Импульса. Два авиаудара по Попаснянщине. За сутки в регионе 10 погибших, – ОВА 05
В результате вражеского огня в Северодонецке повреждена больница и здание Импульса. Два авиаудара по Попаснянщине. За сутки в регионе 10 погибших, – ОВА 06

Всего на фронте в течение 16 мая отбиты 11 атак россиян. Уничтожен зенитный ракетный комплекс "Тор", пять танков, шесть артиллерийских систем (из них три РСЗО), 12 единиц боевой бронированной техники, один автомобиль.

Подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Автор: 

армия РФ (19885) обстрел (28205) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6517)


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люди не від'їзжають?
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17.05.2022 08:11 Ответить
щось дорожче за життя,мабуть є...холодильник?телевізор?можливо мебель в квартирі?
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17.05.2022 08:13 Ответить
Що там з хлопцями з азовсталі?
Чекати поки найосяйніший від барбера вийде?
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17.05.2022 08:22 Ответить
треба дивитися,що там в іноЗМІ буде,бо нам з затримкою повідомлять..
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17.05.2022 10:15 Ответить
А коли його небуло?За останнє століття,відтяли Стародубщину,частину Слобожанщини,частину Донбасу..
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17.05.2022 10:22 Ответить
Знову звертаю увагу на назву міста, неправильно переведену "знатоками" історії і мови. Якщо місто названо в честь річки Сіверський Донець, то має бути назва Сіверськодонецьк. А якщо по іншому, наприклад розташуванні міста в якомусь напрямку від Донецька - то Північодонецьк, бо Сєвер то є Північ в перекладі на українську.
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17.05.2022 10:07 Ответить
 
 