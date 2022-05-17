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Вечерний бой в Боровском принес врагу потери. В Сиротином и Горском оккупанты отступили, - Гайдай. ФОТО

Оккупанты атакуют села на подступах к Северодонецку. В Боровском и Сиротином врага откинули.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты пытаются подойти ближе к Северодонецку. Вечернее сражение в Боровском принесло врагу только потери, ночью в Сиротином рашистов постигло то же самое, орки отошли. Продолжаются бои в Горской громаде, в частности горячо в Тошковке. А в самом Горском враг также отошел" , – отметил Гайдай.

"Россияне больше "воюют" с местным населением, враг почти бесконечно бьет по свободным городам и селам из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяет авиацию", - добавляет глава региона.

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Вечерний бой в Боровском принес врагу потери. В Сиротином и Горском оккупанты отступили, - Гайдай 01
Вечерний бой в Боровском принес врагу потери. В Сиротином и Горском оккупанты отступили, - Гайдай 02
Вечерний бой в Боровском принес врагу потери. В Сиротином и Горском оккупанты отступили, - Гайдай 03
Вечерний бой в Боровском принес врагу потери. В Сиротином и Горском оккупанты отступили, - Гайдай 04
Вечерний бой в Боровском принес врагу потери. В Сиротином и Горском оккупанты отступили, - Гайдай 05

армия РФ (19885) Северодонецк (605) боевые действия (4429) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6517)


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А є сенс коментувати, коли пишуть усі часто не об'єктивно і часто з запізненням. Приклад це інформація про захисників Маріуполя, в Україну інформація зайшла на сутки пізніше,хотя усі смі Європи про це озвучили. Цензура.
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17.05.2022 09:20 Ответить
Запізнення дійсно постійно занадто велике...
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17.05.2022 09:27 Ответить
На відміну від попередніх місяців у травні поки що не один російський генерал не загинув в Україні..
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17.05.2022 09:22 Ответить
Читав, що розвідка США обмежила надання нам інформації про розташування кацапського командування. Не розумію чому, їм що москалів шкода? Але писало про це наче CNN
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17.05.2022 09:32 Ответить
Щоб не було загострень між Вашингтоном та Московією
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17.05.2022 10:34 Ответить
США перестали надавати інформацію про місцезнаходження вищих командирів орків
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17.05.2022 09:33 Ответить
З чого б це раптом?
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17.05.2022 11:43 Ответить
Кончились генералы. Паркетники пока к нам не едут.
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17.05.2022 09:35 Ответить
Так відступили чи відбиті. Бо це принциповов.
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17.05.2022 09:29 Ответить
 
 