Вечерний бой в Боровском принес врагу потери. В Сиротином и Горском оккупанты отступили, - Гайдай. ФОТО

Оккупанты атакуют села на подступах к Северодонецку. В Боровском и Сиротином врага откинули.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты пытаются подойти ближе к Северодонецку. Вечернее сражение в Боровском принесло врагу только потери, ночью в Сиротином рашистов постигло то же самое, орки отошли. Продолжаются бои в Горской громаде, в частности горячо в Тошковке. А в самом Горском враг также отошел" , – отметил Гайдай.

"Россияне больше "воюют" с местным населением, враг почти бесконечно бьет по свободным городам и селам из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяет авиацию", - добавляет глава региона.

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