Защитник Мариуполя Казацкий об атаках на "Азовсталь": Сначала идет авиабомбардировка, а затем обстрел с кораблей. Это непрерывный ужас. Выдержит ли бункер - большой вопрос. ФОТО

Дмитрий Казацкий с 2015 года служит в Мариуполе. Широкомасштабную войну России против Украины он встретил там же, и с 1 марта вместе с другими украинскими военными держит оборону на заводе "Азовсталь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

10 мая на своей фейсбук-странице Казацкий выложил серию фотографий, которую подписал: "Мой самый болезненный фоторепортаж с "Азовстали"". На фото раненые украинские военные. Эти снимки защитников Мариуполя мгновенно разошлись по украинским и мировым СМИ.

Мама Дмитрия Ирина Юрченко — проводница "Укрзализницы". Каждое утро она пишет сыну сообщения, чтобы тот не сомневался: за ситуацией на "Азовстали" следят и переживают. Дмитрий всегда был патриотично настроен — в 2014-м он оставил обучение в польском университетеи пошел на Майдан. Вскоре вступил в ряды Нацгвардии, а еще через некоторое время присоединился к полку "Азов".

Я был военным, и мы готовились к обороне города, но я вообще не ожидал, что с Мариуполем будет такая ситуация. Мы ждали, что они могут пойти с восточной стороны, с так называемой "ДНР" или с моря. Однако не думали, что они так разрушат город. С марта мы находимся на "Азовстали", и если Мариуполь разрушен на 90-95%, то завод они уничтожили до основания. Здесь такие глубокие воронки от снарядов, что шансов, что хоть какое-нибудь помещение уцелеет, нет", - рассказал изданию Казацкий.

По его словам, ежедневно российские военные работают по определенному циклу: сначала идет авиабомбардировка, далее артобстрел из корабельной артиллерии, а затем со ствольной.

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"Это нескончаемый ужас. Перерывы между обстрелами были только тогда, когда проходила эвакуация гражданского населения, но вечером они снова продолжали. Выдержит бункер или нет — это большой вопрос. Я был в убежищах, которые пробивала авиабомба. Когда мы забирали гражданских на эвакуацию, то сначала не могли вывести их из-за обстрелов. Решили остаться у них, немного переждать. И именно туда упала авиабомба. Она частично пробила конструкцию убежища, завалило лестницу, нам пришлось выводить людей через дыру от бомбы. Поэтому я думаю, что эти бомбоубежища были построены для того, чтобы пережить один удар, но не предназначены, чтобы по ним постоянно били", - продолжает защитник Мариуполя.

Он добавляет, что со временем привыкаешь даже к этому.

"Со временем привыкаешь даже к этому. Мы должны держать оборону, у нас здесь раненые бойцы, которых мы оберегаем. Мы не можем сдаться в плен, не можем их покинуть, ведь они внесли свой максимальный вклад в эту войну — кто ценой собственной жизни, кто здоровья. Есть побратимы, которые нуждаются в надлежащем лечении, но они не могут его получить. Лекарства давно закончились. Однажды я приходил туда, где у нас был полевой госпиталь, и один из военных рассказал, что им раздали последнее обезболивающее. Он бережет его, пока не станет мучительно больно. Люди иногда на лучшие времена берегут что-нибудь вкусное или алкоголь, а здесь вынуждены беречь обезболивающее", - рассказывает Казацкий.

"Лично меня мотивируют и держат мысли о лучшем будущем для всех нас, о победе. Также приятно, что все защитники Мариуполя и Азовстали сейчас стали символом стойкости не только для Украины, но и для мирового сообщества. Я надеюсь, что другие наши военные смотрят на нас, мотивируются и продолжают держать оборону. Мне кажется, важно говорить не только о жертвенности военных, но и об их близких и родителях. Трудно представить, что чувствуют родители, которые по 2-3 недели не могут связаться с сыновьями и дочерьми. Это тоже пример мужества", - добавляет он.

Герой рассказывает, что с мамой созванивается редко, но они обмениваются сообщениями каждый день, когда есть связь.

"Она понимает, что меня не нужно лишний раз беспокоить или плакать в трубку. У меня мама настоящего военного, всегда пытается поддерживать", - резюмировал воин.

"Я бы хотела, чтобы власть использовала все рычаги и усилия, чтобы вытащить наших военных. Они не враги никому, не нацисты, просто любят свою Украину, они патриоты своего государства и защитники своих семей. Мариуполь сдерживает наступление", - рассказала его мама Ирина Юрченко.

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