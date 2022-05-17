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Новости Фото Война
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Защитник Мариуполя Казацкий об атаках на "Азовсталь": Сначала идет авиабомбардировка, а затем обстрел с кораблей. Это непрерывный ужас. Выдержит ли бункер - большой вопрос. ФОТО

Дмитрий Казацкий с 2015 года служит в Мариуполе. Широкомасштабную войну России против Украины он встретил там же, и с 1 марта вместе с другими украинскими военными держит оборону на заводе "Азовсталь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

10 мая на своей фейсбук-странице Казацкий выложил серию фотографий, которую подписал: "Мой самый болезненный фоторепортаж с "Азовстали"". На фото раненые украинские военные. Эти снимки защитников Мариуполя мгновенно разошлись по украинским и мировым СМИ.

Мама Дмитрия Ирина Юрченко — проводница "Укрзализницы". Каждое утро она пишет сыну сообщения, чтобы тот не сомневался: за ситуацией на "Азовстали" следят и переживают. Дмитрий всегда был патриотично настроен — в 2014-м он оставил обучение в польском университетеи пошел на Майдан. Вскоре вступил в ряды Нацгвардии, а еще через некоторое время присоединился к полку "Азов".

Защитник Мариуполя Казацкий об атаках на Азовсталь: Сначала идет авиабомбардировка, а затем обстрел с кораблей. Это непрерывный ужас. Выдержит ли бункер - большой вопрос 01

Я был военным, и мы готовились к обороне города, но я вообще не ожидал, что с Мариуполем будет такая ситуация. Мы ждали, что они могут пойти с восточной стороны, с так называемой "ДНР" или с моря. Однако не думали, что они так разрушат город. С марта мы находимся на "Азовстали", и если Мариуполь разрушен на 90-95%, то завод они уничтожили до основания. Здесь такие глубокие воронки от снарядов, что шансов, что хоть какое-нибудь помещение уцелеет, нет", - рассказал изданию Казацкий.

По его словам, ежедневно российские военные работают по определенному циклу: сначала идет авиабомбардировка, далее артобстрел из корабельной артиллерии, а затем со ствольной.

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"Это нескончаемый ужас. Перерывы между обстрелами были только тогда, когда проходила эвакуация гражданского населения, но вечером они снова продолжали. Выдержит бункер или нет — это большой вопрос. Я был в убежищах, которые пробивала авиабомба. Когда мы забирали гражданских на эвакуацию, то сначала не могли вывести их из-за обстрелов. Решили остаться у них, немного переждать. И именно туда упала авиабомба. Она частично пробила конструкцию убежища, завалило лестницу, нам пришлось выводить людей через дыру от бомбы. Поэтому я думаю, что эти бомбоубежища были построены для того, чтобы пережить один удар, но не предназначены, чтобы по ним постоянно били", - продолжает защитник Мариуполя.

Он добавляет, что со временем привыкаешь даже к этому.

"Со временем привыкаешь даже к этому. Мы должны держать оборону, у нас здесь раненые бойцы, которых мы оберегаем. Мы не можем сдаться в плен, не можем их покинуть, ведь они внесли свой максимальный вклад в эту войну — кто ценой собственной жизни, кто здоровья. Есть побратимы, которые нуждаются в надлежащем лечении, но они не могут его получить. Лекарства давно закончились. Однажды я приходил туда, где у нас был полевой госпиталь, и один из военных рассказал, что им раздали последнее обезболивающее. Он бережет его, пока не станет мучительно больно. Люди иногда на лучшие времена берегут что-нибудь вкусное или алкоголь, а здесь вынуждены беречь обезболивающее", - рассказывает Казацкий.

"Лично меня мотивируют и держат мысли о лучшем будущем для всех нас, о победе. Также приятно, что все защитники Мариуполя и Азовстали сейчас стали символом стойкости не только для Украины, но и для мирового сообщества. Я надеюсь, что другие наши военные смотрят на нас, мотивируются и продолжают держать оборону. Мне кажется, важно говорить не только о жертвенности военных, но и об их близких и родителях. Трудно представить, что чувствуют родители, которые по 2-3 недели не могут связаться с сыновьями и дочерьми. Это тоже пример мужества", - добавляет он.

Герой рассказывает, что с мамой созванивается редко, но они обмениваются сообщениями каждый день, когда есть связь.

"Она понимает, что меня не нужно лишний раз беспокоить или плакать в трубку. У меня мама настоящего военного, всегда пытается поддерживать", - резюмировал воин.

"Я бы хотела, чтобы власть использовала все рычаги и усилия, чтобы вытащить наших военных. Они не враги никому, не нацисты, просто любят свою Украину, они патриоты своего государства и защитники своих семей. Мариуполь сдерживает наступление", - рассказала его мама Ирина Юрченко.

Также смотрите: Вечерний бой в Боровском принес врагу потери. В Сиротином и Горском оккупанты отступили, - Гайдай. ФОТО

Защитник Мариуполя Казацкий об атаках на Азовсталь: Сначала идет авиабомбардировка, а затем обстрел с кораблей. Это непрерывный ужас. Выдержит ли бункер - большой вопрос 02

армия РФ (19885) Мариуполь (5735) обстрел (28205) бомбардировка (455) Азов (810) Азовсталь (380)


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Топ комментарии
+15
Больше всего взбесило когда сдачу в плен стали называть успешной спецоперацией и чуть ли не перемогой.
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17.05.2022 09:39 Ответить
+14
А шо ти кацапский свино-поцреот срёшь из Гармании а не из радного свинарника-Мухасранска Задрищинска или Зажопинска???
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17.05.2022 09:44 Ответить
+13
Ми не чекали,що будуть руйнувать....До нас прийшла новенька з Тібету. Розказує,як активно вивчає Китай війну в Україні. Для вас був прикладом Алеппо. За три роки не було зроблено нічого,розвідка ,СБУ усе було забруднено стосунками з ворогом і до сьогодні теж. Не хочу навіть даму з зонтиком згадувати з її позицією 2014 року. Україна вибрала сценарій доріг з слугами,а получила війну з розрухою.
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17.05.2022 09:45 Ответить
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А шо ти кацапский свино-поцреот срёшь из Гармании а не из радного свинарника-Мухасранска Задрищинска или Зажопинска???
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17.05.2022 09:44 Ответить
Ашот твой анус разве что пропенетрирует.
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17.05.2022 09:47 Ответить
Вообще то, руссский военный корабль, иди на ***!
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17.05.2022 09:49 Ответить
Недобіо, домой, в морг!
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17.05.2022 10:03 Ответить
Ты хоть бы смайлик поставил.
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17.05.2022 10:27 Ответить
Больше всего взбесило когда сдачу в плен стали называть успешной спецоперацией и чуть ли не перемогой.
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17.05.2022 09:39 Ответить
А по переправе доблестных "ванек" через Северский Донец как там тяга?)
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17.05.2022 09:48 Ответить
Навіщо при здачі у полон віддавати кацапських військовополонених? Щось тут не так.
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17.05.2022 09:46 Ответить
А что непонятного, будет обмен пленными. Вопрос только отдадут ли всех или только тех кто им неинтересен для их судов, там ведь не только азовцы.
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17.05.2022 09:52 Ответить
тут вопрос в другом, у них только морпехов более 1000 сдавшихся еще в апреле, что подтвердили азовцы, помимо того были и другие ранее пленные с других фронтов, получается , что мы 1 к 1 не сможем поменять даже при всем желании, т.к. у нас около 1000 пленных, у кацапов больше. Поэтому они могут поменять , например не на азовцев, а на морпехов, а нам преподнести как будто на азовцев поменяли.
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17.05.2022 09:56 Ответить
Что за ничем не обоснованная эквилибристика с цифрами пленных?
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17.05.2022 09:59 Ответить
Ой,иди отсюда.
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17.05.2022 10:10 Ответить
По судам. Никто решения их судов не признает, они для внутреннего пользования. Если кацапы хотят кому то что то доказать, то есть международный уголовный суд. Прецедент Косово это когда был международный уголовный суд, который признал действия сербов геноцидом, а потом был суд ООН, который признал отделение Косово на основании решения уголовного суда.

Поэтому если путин ссылается на Косовский прецедент, то прокурор уголовного суда и суд ООН ждут доказательств. Не может же так быть, чтобы геноцид был, а доказательств не было🤔
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17.05.2022 10:01 Ответить
Да какая разница тем кто получит лет по 15 признает ли кто решения их судов или нет.
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17.05.2022 10:07 Ответить
Тут все связано. Без Китая в первую очередь они потерпят крах в экономике. Кольцо сжимается. Война идёт на всех фронтах.
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17.05.2022 10:13 Ответить
Кизяк ты наркоман?
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17.05.2022 10:53 Ответить
Ми не чекали,що будуть руйнувать....До нас прийшла новенька з Тібету. Розказує,як активно вивчає Китай війну в Україні. Для вас був прикладом Алеппо. За три роки не було зроблено нічого,розвідка ,СБУ усе було забруднено стосунками з ворогом і до сьогодні теж. Не хочу навіть даму з зонтиком згадувати з її позицією 2014 року. Україна вибрала сценарій доріг з слугами,а получила війну з розрухою.
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17.05.2022 09:45 Ответить
Війну Україна не обирала. Ані 2014-го року, ані зараз. Паскудний фашистський сусід прийшов в Україну війною. І якщо нічого не було зроблено і все так погано, то чому на теперешній час такі втрати у ворога? Щось не дуже перемог у них. Про Київ за три дні, а Україну за тиждень взяти взагалі вже ніхто не згадує. Так само як за денацифікацію з демілітаризацією.
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17.05.2022 10:13 Ответить
Хоть бы власть догадалась направить в ОРДЛО к раненым и относительно целым наших квалифицированных хирургов и врачей разного профиля с нужными лекарствами и оборудованием... Осмотреть надо ВСЕХ и сделать своё заключение.
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17.05.2022 09:46 Ответить
Вы прикалываетесь или в засланный казачек? Отправить в плен оркам еще и лучших хирургов? Этих пленных сейчас бросят на подвалы и пыточные камеры, многие которых не переживут, а вы еще хотите оркам подарок сделать
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17.05.2022 10:01 Ответить
Дружина Зелі евакуювалася закордон і рятується в Італії, а бійців Маріуполя "евакуювали" в ОРДЛО в окупацію, тобто в стан ворога проти якого вони воювали !!!
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17.05.2022 09:47 Ответить
Си Дзеньпинь выступает за территориальную целостность Украины, а если у путина прецедент Косова, это нужно доказать. Где ваши доказательства?
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17.05.2022 10:04 Ответить
Есть решение международного уголовного суда о том, что сербы совершали геноцид. А если путин впоймал на заводе главных укронацистских преступников, то уже пора их в Гаагу экстра... дировать. Все мировые лидеры просто ждут когда. Уже и корабль в порт подогнали. Где ваши доказательства?
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17.05.2022 10:48 Ответить
щось мені підказує що хлопців міняти не будуть. скажуть "не шмогли".
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17.05.2022 09:51 Ответить
Так нечего было всем кричать власти что сделайте что нибудь. Вот ЗЕ шта шмог то и сделал. Будете кричать прекратите войну он возьмет и прекратит етим же методом
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17.05.2022 10:20 Ответить
держдура вже готує закон про заборону обміну азовців на кацапів

то що наміняли суки зелені???
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17.05.2022 17:38 Ответить
Марик сопротивлялся в три раза дольше чем Брестская крепость. Дольше держались только Киборги ДАПА, которые вообще держали аж 240 дней оборону в самих руинах простреливаемых насквозь и так и не сдались
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17.05.2022 09:57 Ответить
Ну есть полно примеров продолжительной обороны, например Ленинград около 900 дней продержался.
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17.05.2022 10:13 Ответить
Ленинград не был в окружении если не считать что НКВД специально не выпускало гражданских людей с города чтобы они не убежали и работали на заводах и защищали город.
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17.05.2022 10:16 Ответить
уезжавшие рисковали на свой страх и риск, ибо многих расстреливали как дыверсантив
(с)

Лахта, ты мне будешь рассказывать, что происходит в моей стране? Нуну.
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17.05.2022 10:50 Ответить
Цапюра, розкажи ще про "восімь баз НАТИ", клонів Степана Андрійовича, і "двєсті тисяч плєнних нациків"
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17.05.2022 11:00 Ответить
Слушай, *************, это вас путлер держит в качестве заложников, отправив на переработку сотни тысяч твоих собратьев в Украину и убивая мордорскую экономику, чтобы ослабить твою страну и поделить ее между США и Китаем. А ты со своими эротическими фантазиями просто идешь за русским кораблем.
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17.05.2022 11:03 Ответить
Рашистская логика - разбомбить НПЗ и все нафтобази, а топливный дефицит это украинская власть организовала
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17.05.2022 11:10 Ответить
Ну до ДАПу не 100 км фронту відділяло і його не бомбила авіація та кораблі. Плюс ротації були можливі.
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17.05.2022 10:17 Ответить
Кізячок, зараз тобі буде хрестик.
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17.05.2022 11:02 Ответить
Героическая оборона когда сдалось 7 тыс с 9 тыс?
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17.05.2022 11:08 Ответить
не Марик, а защитники Мариуполя, которых очень мало
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17.05.2022 11:53 Ответить
при том что в Брестской был огромный гарнизон,а не сотни на одного, как орки нападают.
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17.05.2022 12:35 Ответить
"Косово наоборот " Портников автор термина. Тоже прецедент. Всегда что то случается в первый раз и становится прецедентом для Грузии и Молдовы.

Большинство жителей Луганской и Донецкой областей Украины - этнические украинцы, никакого конфликта между ними и жителями других украинских регионов никогда не было и быть не могло.

Путин осуществляет в Крыму и на Донбассе тот же самый геноцид, который его собрат по преступлениям Милошевич творил в Косово

После российского вторжения в 2014 году сотни тысяч жителей оккупированных территорий - как Донбасса, так и Крыма - были вынуждены покинуть родные места, стать внутренними беженцами или переехать в другие страны. Оставшиеся превратились в заложников агрессивной политики российского режима: сейчас его представители буквально гоняются за жителями Донбасса и Крыма с целью https://ru.krymr.com/a/rossiya-ukraina-voyna-krym-prizyv-mobilizatsiya-srochnaya-sluzhba/31816315.html мобилизации их в российскую армию или «армии» «народных республик» - то есть по сути превращают людей в «пушечное мясо».
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17.05.2022 10:11 Ответить
Призыв на воинскую службу на временно оккупированной территории - это нарушение не только украинского национального, но и международного права. Набор призывников в аннексированном Крыму России запрещают Четвертая Женевская конвенция (ст. 51, ст. 147) и Римский Устав Международного уголовного суда (ст. 8(2)(a)(v)).

Правозащитная организация Крым SOS сhttps://krymsos.com/ru/v-kr%d1%8bmsos-sozdaly-reestr-*****%d1%8bh-komyssarov-nezakonno-pryz%d1%8bvayushhyh-kr%d1%8bmchan-v-armyyu-rf/ оздала реестр российских военных комиссаров Крыма, в него включены 18 человек. «Чем отличается незаконный призыв в оккупационную армию от других военных преступлений? Тем, что это - одно из тех военных преступлений, которые легче всего доказать.
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17.05.2022 10:57 Ответить
Нужно объявить, что те кацапы, которые сдадутся в плен получат нормальные условия и возможность обмена. А вот те части, которые оккупировали территории и творили там беспредел, должны понимать, что их солдат будут перед смертью пытать и рвать живыми на части, отрезая носы, уши и половые органы. Вот тогда кацапские солдаты начнут думать, стоит ли им убивать гражданских и обменный фонд будет пополняться быстрее.
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17.05.2022 11:07 Ответить
Нужно объявить что граждане Украины, которые сдаются в плен являются жертвами военного преступления. Нельзя граждан с оккупированных территорий использовать в войне против своего государства.
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17.05.2022 11:36 Ответить
это еще нужно доказать что ты не предатель
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17.05.2022 11:46 Ответить
Власти РФ начали морально готовить россиян к тому, что полуостров Крым снова будет украинским.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович https://www.youtube.com/watch?v=faLPrqD0AL0&t=2s&ab_channel=%D0%A4%D0%95%D0%99%D0%93%D0%98%D0%9DLIVE заявил в эфире "Фейгин live".

Он считает, что свидетельством этого является недавнее заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о так называемом "территориальном споре" с Украиной.

"До этого же не было никаких территориальных споров, был "референдум людей", который "навеки решил быть с Россией", а теперь оказывается, что это территориальные споры между Россией и Украиной", - сказал Арестович.

Территориальные споры решаются в ООН и в суде ООН, а не на поле боя. Думаю что пока суд будет рассматривать территориальный спор в Крым нужно ввести голубые каски.
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17.05.2022 11:29 Ответить
Значит тут важно понимать. По Крыму оказывается территориальный спор. Это что то про пьяного Хрущева, который отдал Крым хохлам в 1954 году. Что по остальным территориям. Прецедент Косово вроде нет, потому что в суд ООН по использованию конвенции о предупреждении геноцида, кацапы подавали возражения что цель их спецоперации это не предупреждение геноцида, как первоначально было заявлено, а право на самооборону. Т.е. если это имеется ввиду Крым, то тогда давно пора понять, что не может быть самообороны на спорных территориях, не может быть самообороны там, где территория не твоя, как не может быть прецедента Косова без геноцида.
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17.05.2022 11:52 Ответить
А геноцид украинского народа как раз и есть тот самый прецедент Косово, на который ссылается путин и тем самым это отвергает все имеющиеся в кацапии претензии на отделение Украины от советского союза, которые у них имеются. Это картина маслом. Многоходовочка. Путин сам себя переиграл. Пора на погост истории.
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17.05.2022 12:02 Ответить
Мы все украинцы такие красивые и привлекательные... война и коррупция изорудовали нашу жизнь. Слава Украине!
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17.05.2022 13:35 Ответить
 
 