Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Ахтырке на Сумщине, - Живицкий. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 мая, около пяти часов утра враг нанес ракетный удар по Ахтырке. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня около пяти часов утра по Ахтырке был вражеский ракетный удар. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений.

Загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь в подъезде двухэтажного дома, люди были заблокированы внутри. Пострадали многие частные дома.

Удары в общем пришлись по центральной части города и массиву "Дачный".

В храме выбило окна. Пострадал и детский сад "Сказка". Это тот самый детсад, который в первые дни войны бомбили рашисты, тогда погибли люди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате сегодняшнего удара по городу по меньшей мере пять человек ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеские ДРГ пытались утром прорваться через государственную границу на территории Сумщины, - Живицкий











Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетные удары по двум районам Сумщины, - Живицкий. ФОТО















