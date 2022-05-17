Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Ахтырке на Сумщине, - Живицкий. ФОТОрепортаж
Сегодня, 17 мая, около пяти часов утра враг нанес ракетный удар по Ахтырке. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня около пяти часов утра по Ахтырке был вражеский ракетный удар. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений.
Загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь в подъезде двухэтажного дома, люди были заблокированы внутри. Пострадали многие частные дома.
Удары в общем пришлись по центральной части города и массиву "Дачный".
В храме выбило окна. Пострадал и детский сад "Сказка". Это тот самый детсад, который в первые дни войны бомбили рашисты, тогда погибли люди", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате сегодняшнего удара по городу по меньшей мере пять человек ранены.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеские ДРГ пытались утром прорваться через государственную границу на территории Сумщины, - Живицкий
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як на мій розсуд, то треба підгоняти до кордону три гради і херачити по курській і бєлгородській, куди долетить. Там є і залізничні станції, і склади ГСМ, і електропідстанції.
Все інше москалі сприймають як слабкість і лише будуть нарощувати кількість обстрілів...