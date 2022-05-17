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Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Ахтырке на Сумщине, - Живицкий. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 мая, около пяти часов утра враг нанес ракетный удар по Ахтырке. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня около пяти часов утра по Ахтырке был вражеский ракетный удар. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений.

Загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь в подъезде двухэтажного дома, люди были заблокированы внутри. Пострадали многие частные дома.
Удары в общем пришлись по центральной части города и массиву "Дачный".

В храме выбило окна. Пострадал и детский сад "Сказка". Это тот самый детсад, который в первые дни войны бомбили рашисты, тогда погибли люди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате сегодняшнего удара по городу по меньшей мере пять человек ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеские ДРГ пытались утром прорваться через государственную границу на территории Сумщины, - Живицкий

Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Ахтырке на Сумщине, - Живицкий 01

Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Ахтырке на Сумщине, - Живицкий 02

Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Ахтырке на Сумщине, - Живицкий 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетные удары по двум районам Сумщины, - Живицкий. ФОТО


Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Ахтырке на Сумщине, - Живицкий 04

Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Ахтырке на Сумщине, - Живицкий 05

Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Ахтырке на Сумщине, - Живицкий 06

Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Ахтырке на Сумщине, - Живицкий 07

ракеты (3634) Сумская область (3403) Живицкий Дмитрий (242) Ахтырка (24)


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Пора #башити по територіям орків.
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17.05.2022 09:55 Ответить
Так будет продолжаться до тех пор, пока свинарнику не нанесут сокрушительное поражение. Никакой безопасности Украине не будет, если остановиться на полумерах.
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17.05.2022 10:00 Ответить
Тут в коментах є один хлопець, він постійно пояснює відсутність ударів у відповідь тим, що в нас немає на цих ділянках чи радарів контрбатарейних, чи то дальнобійної артилерії. Тому ми не відповідаємо.

Як на мій розсуд, то треба підгоняти до кордону три гради і херачити по курській і бєлгородській, куди долетить. Там є і залізничні станції, і склади ГСМ, і електропідстанції.

Все інше москалі сприймають як слабкість і лише будуть нарощувати кількість обстрілів...
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17.05.2022 10:10 Ответить
Максимальну дальність залпу Граду пам'ятаєте? Треба щось серйозніше...
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17.05.2022 11:19 Ответить
Треба виходити з того, що у нас є. Орки шмаляють по нашому прикордонню з "Градів" і навіть звичайних мінометів.
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17.05.2022 11:29 Ответить
не буде ответочки буде біда
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17.05.2022 12:32 Ответить
орочьи но врядли это крылатые торпедки как в киеве в марте где кратер и во дворе вообще апокалипсис скорее миномет какой то
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17.05.2022 19:00 Ответить
 
 