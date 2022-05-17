В Донецкой области за сутки россияне убили 11 мирных жителей. Нацполиция показала ужасающие последствия обстрелов оккупантами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поступила информация об 11 погибших мирных жителях, еще 8 ранены. Разрушения получили 48 гражданских объектов - жилые дома, школа, институт, заводы, объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщают в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Дружковка, Соледар, Авдеевка, Марьинка, Лиман, Святогорск, Железное, Бахмут, Торецк, Николаевка, Нелиповка, Бахмутское, Клиновое, Нью-Йорк, Дробышево, Очеретино, Сидорово.
Российские войска обстреляли мирное население авиабомбами, ракетами "воздух-земля", реактивными системами "Ураган", тяжелой артиллерией и ракетными комплексами "Искандер".
В Бахмуте один из снарядов разорвался рядом с квартирой, где в это время находилась трехлетняя девочка.
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