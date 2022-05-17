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В Донецкой области за сутки россияне убили 11 мирных жителей. Нацполиция показала ужасающие последствия обстрелов оккупантами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Поступила информация об 11 погибших мирных жителях, еще 8 ранены. Разрушения получили 48 гражданских объектов - жилые дома, школа, институт, заводы, объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщают в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Дружковка, Соледар, Авдеевка, Марьинка, Лиман, Святогорск, Железное, Бахмут, Торецк, Николаевка, Нелиповка, Бахмутское, Клиновое, Нью-Йорк, Дробышево, Очеретино, Сидорово.

Российские войска обстреляли мирное население авиабомбами, ракетами "воздух-земля", реактивными системами "Ураган", тяжелой артиллерией и ракетными комплексами "Искандер".

В Бахмуте один из снарядов разорвался рядом с квартирой, где в это время находилась трехлетняя девочка.

В Донецкой области за сутки россияне убили 11 мирных жителей. Нацполиция показала ужасающие последствия обстрелов оккупантами 01
В Донецкой области за сутки россияне убили 11 мирных жителей. Нацполиция показала ужасающие последствия обстрелов оккупантами 02
В Донецкой области за сутки россияне убили 11 мирных жителей. Нацполиция показала ужасающие последствия обстрелов оккупантами 03
В Донецкой области за сутки россияне убили 11 мирных жителей. Нацполиция показала ужасающие последствия обстрелов оккупантами 04

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В Донецкой области за сутки россияне убили 11 мирных жителей. Нацполиция показала ужасающие последствия обстрелов оккупантами 05
В Донецкой области за сутки россияне убили 11 мирных жителей. Нацполиция показала ужасающие последствия обстрелов оккупантами 06
В Донецкой области за сутки россияне убили 11 мирных жителей. Нацполиция показала ужасающие последствия обстрелов оккупантами 07
В Донецкой области за сутки россияне убили 11 мирных жителей. Нацполиция показала ужасающие последствия обстрелов оккупантами 08
В Донецкой области за сутки россияне убили 11 мирных жителей. Нацполиция показала ужасающие последствия обстрелов оккупантами 09
В Донецкой области за сутки россияне убили 11 мирных жителей. Нацполиция показала ужасающие последствия обстрелов оккупантами 10

Автор: 

обстрел (28205) Нацполиция (16603) Донецкая область (10119)


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тварюки
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17.05.2022 10:46 Ответить
так выглядит защита рускоязычных жителей домбаса... а можно было построить за 30 лет государство, где всякие каламойшы, мердтвердчуки и шуфричи былы бы зажмуренные. Не будем цитировать арестовича. Когда говорили, что порнов ****, а мердтвердчук с его ОПЗЖдецом гребаное кодла, которое нужно отправить к оленю бузине, то никто и пальцем не пошевелил. Тут нужно брать кирпич и проламывать череп, и пох шо у королевской нету члена
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17.05.2022 10:52 Ответить
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17.05.2022 10:59 Ответить
жители Донбасса думали ято колбаса будет по 2-20
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17.05.2022 11:05 Ответить
Все помнят вкус пломбира, но никто не помнит запах хлорки в толчках-лунках...
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17.05.2022 11:35 Ответить
..і вєчнозєльоних помідОров в банках..(
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17.05.2022 14:00 Ответить
 
 