"Каждый из нас "Азовсталь", - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 мая, в Мариинском парке, напротив посольства Китая в Киеве прошла мирная акция в поддержку защитников Мариуполя.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Во время акции активисты, небезразличные к судьбе украинских Героев, призвали власти Китая приложить усилия по спасению заблокированных на "Азовстали" воинов.

Кроме того, они призвали приобщиться к спасению украинских воинов Папу Римского.







































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