"Каждый из нас "Азовсталь", - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 17 мая, в Мариинском парке, напротив посольства Китая в Киеве прошла мирная акция в поддержку защитников Мариуполя.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Во время акции активисты, небезразличные к судьбе украинских Героев, призвали власти Китая приложить усилия по спасению заблокированных на "Азовстали" воинов.
Кроме того, они призвали приобщиться к спасению украинских воинов Папу Римского.
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+12 Ольга Мартынюк #458587
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кожен з нас презедент
кожен з нас азовсталь
А ведь мужественных азовцев, по сути сдали в плен. Это ужасно, учитывая звериный нрав орков.