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Новости Фото Война
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"Каждый из нас "Азовсталь", - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 мая, в Мариинском парке, напротив посольства Китая в Киеве прошла мирная акция в поддержку защитников Мариуполя.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Во время акции активисты, небезразличные к судьбе украинских Героев, призвали власти Китая приложить усилия по спасению заблокированных на "Азовстали" воинов.

Кроме того, они призвали приобщиться к спасению украинских воинов Папу Римского.

Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 01
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 02
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 03
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 04
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 05
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 06
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 07
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 08
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 09
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 10
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 11
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 12
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 13
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 14
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 15
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 16
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 17
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 18
Каждый из нас Азовсталь, - под посольством Китая в Киеве прошла акция в поддержку защитников Мариуполя 19

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря героизму гарнизона Мариуполя удалось оттянуть войска РФ от Киева, - Резников

акция (2425) Китай (3067) Мариуполь (5735) Папа Римский (454) посольство (1087) Азов (810) Богачук Олег (1462) Азовсталь (380)


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Топ комментарии
+12
Вся Україна в шоковому стані після такого "обміну", хто дає гарантію, що вони всі повернуться живі і без ушкоджень після допитів і моральних, і фізичних.
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17.05.2022 14:15 Ответить
+11
ЗЕ пропіарився на Маріуполі який він крутий поц і всьо. Що там буде далі йому по барабану.
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17.05.2022 13:59 Ответить
+9
Це на камеру, потім будуть розповіді що когось не довезли, хтось втекти намагався і т.д., більше того зараз вони легалізують лугандон, коротше всі хто допустив щоб це сталося мають нести відповідальність.
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17.05.2022 14:08 Ответить
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китайцы такие же фашисты как русня...хотя русня ещё вдобавок народ-*******
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17.05.2022 13:56 Ответить
Вже без толку. Схоже зелень їх злила.
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17.05.2022 13:57 Ответить
россия страна террорист и она должна быть признана таковой на международном уровне.
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17.05.2022 13:58 Ответить
кожен з нас презедент
кожен з нас азовсталь
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17.05.2022 13:58 Ответить
ЗЕ пропіарився на Маріуполі який він крутий поц і всьо. Що там буде далі йому по барабану.
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17.05.2022 13:59 Ответить
Є такий фільм - "Людина зі сталі". Ось такі всі справжні українці, згуртовані Азовсталлю. Це сила! Слава Україні!
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17.05.2022 14:00 Ответить
Но главное, что все живы-здоровы.
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17.05.2022 14:01 Ответить
Це на камеру, потім будуть розповіді що когось не довезли, хтось втекти намагався і т.д., більше того зараз вони легалізують лугандон, коротше всі хто допустив щоб це сталося мають нести відповідальність.
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17.05.2022 14:08 Ответить
Китайцям насрати на протести. В них партія.
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17.05.2022 14:04 Ответить
Совсем у вас мозгов нету к китаёзам обращаться.
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17.05.2022 14:05 Ответить
Ну вот, сволота и зашевелилась? - Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что «защитников Мариуполя нельзя обменивать, их необходимо судить». Интересно, Гитлер судил пленных красноармейцев?
А ведь мужественных азовцев, по сути сдали в плен. Это ужасно, учитывая звериный нрав орков.
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17.05.2022 14:09 Ответить
Вся Україна в шоковому стані після такого "обміну", хто дає гарантію, що вони всі повернуться живі і без ушкоджень після допитів і моральних, і фізичних.
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17.05.2022 14:15 Ответить
Захисники Маріуполя як кість у горлі для зеленої влади. Бо захисники зараз дуже сильно портять рейтинг найвеличнішого довпойопа **********. Якщо їх не буде там взагалі, то у зебілів не буде проблем зе рейтингами. Тому зеленим гнидам вигідно здати всіх азовців хоч у полон, хоч на цвинтар і як можна швидше
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17.05.2022 14:46 Ответить
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17.05.2022 16:31 Ответить
Свого часу Китай підтримував режим червоних кхмерів в Камбоджі, де вони за 4 роки правління знищили 3 мільйони людей власного народу, а ви тут людяності у Китаю шукаєте. Це як до сатани молитись і благати рятувати невинних
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17.05.2022 16:46 Ответить
Ваааа у людей на цій акції замість мізків вата!!! Звертатися до комуністів ???? Серйозно??? До тих, хто у своєму Китаї влаштовує політичні і не тільки репресії ???? Фуу які кончені!!! Акцію хочете? То пишіть на плакатах 'імпічмент зеленському за здачу півдня!' 'ні підвищенню податків' 'економіку на воєнні рельси' 'арешт верховної ради за зраду захисту країни!'
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17.05.2022 17:22 Ответить
А чому це на колінах стоять ? пустоголові ???
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17.05.2022 21:03 Ответить
Нашли у кого просить, ещё бы у северной Кореи попросили б. Китай ещё более тоталитарное государство чем рф. Это как за арестованных в Китае членов Фалуньгун просят по всему миру у которых принудительно отбирают органы. Сильно их освобождают? Еще по происхождению ковида много вопросов. Ну один раз помитинговать можно
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18.05.2022 03:04 Ответить
 
 