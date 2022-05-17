В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. ФОТОрепортаж
В Киеве проходит церемония прощания с президентом Украины в 1991-1994 годах Леонидом Кравчуком.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, церемония проходит в Украинском доме.
Попрощаться с политиком пришли, в частности, мэр Киева Виталий Кличко, глава военной администрации Киева Николай Жирнов, министр обороны Алексей Резников, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и бывший глава Верховной Рады Украины Александр Мороз.
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Кроме того, на церемонию прощания пришли второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой также посетили церемонию прощания с Леонидом Кравчуком в "Украинском доме". Супруги Зеленские возложили цветы к гробу первого президента Украины и почтили его память минутой молчания.
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Среди пришедших попрощаться с политиком заметили Ирэну Кильчицкую, Анну Герман и Дмитрия Гордона.
Люди стоят в длинной очереди, которая протянулась на лестницу перед Украинским домом, чтобы проститься с Кравчуком.
Пожалуйста, подождите...
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Видатна людина із своїми плюсами і мінусами.
Як казав Леонід Макарович - "маємо те, що маємо".
Він ніколи не бажав шкоди Україні і українському народу. І ніколи не шукав для себе чи родичів вигоди.
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просто процент ****** обоих полов в украинском обществе стабильно высокий
Да ******** пишуть россійською....гадаете...
Йще перші вибори в Вєрховний Сафєт показали , що ну нема у НР шикокої підтримки .
Знали можливо Чорновола десь так 60-65% , але довіряли галичанам десь так 20% .
Навіть в рідному Київі так було . Тому тоді був вибір виклчлючно між Кравчуком й умовний щербицьким №2 ... Тобто могли б обрати й коммуняку типо Лукашенка .
До речі не Ющ перший згадав Голодомор , а Кравчук . В Україні вгазалом дуже пощастило , що перші три презідента в тій чи іншій мірі були україноцентричними .
Й Кравчук був більший , ніж Кучмо .
Просто Кравчук був усе життя функціонером теоретиком й погано розумівся в економічному управлінні ...
Але й Ющ який був візуально найбільш проукраїнським просто його егоїзм й недалекооглядність (можливо це наслідки отруєння) довели Країну до стану , що він підтримав в другому турі 2010 року московсько-єнакієвське банд-угрупування . А Кравчук ніколи не підтримував Ібуковича . Бо був майстером спорта по шахам .
Так что и за все наши провали, и за наши успехи отвечаем мы с вами - украинский народ! Поставили Шапкокрада и отразили российскую агрессию в 2014 - это все мы. Выбрали Зеленского и защитили Киев вопреки всем планам ОП и Кремля.
Віталій Портников: Президент "між крапельками"
Серед людей, які не дуже розуміють політичні реалії 90-х років минулого століття, прийнято розповідати про те, яким невдалим українським президентом був Леонід Кравчук, як Україна "помилилася", коли не обрала В'ячеслава Чорновола і як "комуніст завжди лишається комуністом" - а Кравчук був не просто комуністом, а ще й секретарем ЦК Компартії України з ідеології. Ну і, звісно, політична біографія Кравчука наступних років - не найкраще резюме
Скажу одразу, що всі ці наступні десятиліття мене не дуже цікавили. Я не вважав, що перший президент мав співпрацювати з будь-ким із політиків, які не дотягували навіть до цоколя його постаменту і не раз про це Леонідові Макаровичу говорив - втім, скажу відразу, що він ніколи до мене не прислуховувався і взагалі мало до кого прислуховувався. Політика завжди цікавила його як гра, він не був людиною з енциклопедії - а я дуже хотів, щоб він нею залишився.
Тепер про енциклопедію. 1991 року у нас не було жодного реального вибору між Кравчуком та Чорноволом. В Українській РСР жило населення, яке ще влітку 1991 року голосувало за "оновлений Союз" та й батьківщиною своєю вважало СРСР, а не Україну. Електорат Руху був зосереджений у західних областях країни, в інших регіонах рухівців вважали маргіналами. Навіть коли перед президентськими виборами я доводив В'ячеславу Максимовичу Чорновілу, що йому, киянину, слід відмовитись від посади голови Львівської ради заради кращого результату на виборах, на мене дивилися з подивом. Львів був форпостом, фортецею націонал-демократів, фортеці не здають.
Вибір у нас був не між Кравчуком та Чорноволом. А між Кравчуком та Станіславом Гуренком, останнім першим секретарем ЦК КПУ, противником не лише незалежності, а й перебудови - і дуже сильним номенклатурником. Те, що у боротьбі за владу Кравчук обійшов Гуренко ще перед путчем 1991 року та став безальтернативним лідером номенклатури - не просто успіх Кравчука. Це наше щастя. Завдяки цьому у нас з'явилася держава, яка не стала знову російською колонією - хоча багато хто потім і дуже хотів.
Так, Кравчук був професійним маніпулятором - а чого ви хотіли від партійного ідеолога? Він маніпулював депутатами-комуністами 24 серпня 1991 року, ці дурні щиро вірили, що незалежністю вони врятуються від Росії Єльцина та збережуть комуністичний заповідник - а він заборонив КПУ вже наступного дня. Він маніпулював українськими виборцями 1 грудня 1991 року - вони не дуже розуміли, що таке незалежність, але вірили в багату Україну, яку він їм обіцяв - при цьому він взагалі не розбирався в економіці. Він маніпулював честолюбством Єльцина в Біловезькій пущі - Борис Миколайович повірив, що стане царем, причому не тільки Великої, а й Білої, і Малої Русі - треба лише прибрати Горбачова та позбутися СРСР. А в результаті Кравчук використав СНД як інструмент для розлучення. У Москві були шоковані, коли в Україні з'явилася своя армія та своя валюта, але було вже пізно.
Чи хотіли б ви, щоб він не маніпулював? Щоб був кришталево чесним? Так, мабуть, також можна було - не з Кравчуком. Не виключаю, що й війна була б уже тоді, тільки воювала б Радянська Армія, яка була б у наших казармах - якщо хтось забув, жодних своїх військ Україна тоді просто не мала. І Крим могли б відібрати вже тоді, а не 2014 року - Росія заявила про свої права на нього 24 серпня 1991 року, а очолював делегацію з Москви, яка приїхала до Києва після проголошення незалежності політичний вчитель Путіна Анатолій Собчак, мер Петербурга. І так, він уже тоді думав так, як Путін зараз - я добре це пам'ятаю.
Леонід Кравчук зразка 1991 року - один із найсильніших навіть не українських, а пострадянських політиків. Кремль не міг його обіграти. Горбачов його ненавидів, а потім зненавидів і Єльцин - ясна річ, за обман, за те, що не отримав Україну в посаг.
І вони його скинули - вибори 1994 року це була російська політтехнологічна конструкція. Про те, що Леонід Кучма переможе на виборах я дізнався від президента Узбекистану Іслама Карімова, здається, за тиждень до голосування - Іслам Абдуганійович мені навіть відсоток у другому турі назвав і підтвердив: "ми так вирішили з Єльциним, Кравчук занадто незалежно поводиться:.
Але, звісно, не від них все залежало. Від українського народу. У 1991 року особливого вибору у народу не було. У 1994 році вибір був: між Україною та Росією.
Як це вже неодноразово згодом буде у нашій історії, "більша половина" народу візьме курс на схід. Електоральні помилки одних відшкодовуватимуться повстаннями інших. Обманювати Росію буде вже нікому.
На жаль, Україна тоді програла. Я пам'ятаю багатоденний шок після оголошення результатів вибору українського насєлєнія
Таке враження, що коментують похорон жиріновськага!
Невже Кравчук нічого доброго не зробив для України?
Як на мене, один його підпис на бєловєзьких угодах вартий того, щоб не вправлятися у виставленні рахунків цій людині. Почитайте уважніше попередній коментар з цитатою Портнікова.
Найлегше сидіти на дивані, й виставляти рахунки: те не зробив, а те зробив не так.
От підніми свою дупу з дивану, піди і зроби так, як треба, тоді будеш виливати свою жовч на сторінках мемуарів!
то ніякої війни б і не не було.
P. S.
Навіть дружок шуфрич не дочекався похорону і втік напередодні до Румунії (паспорт якої раніше завбачливо купив)! 👀
Для похорону людини такого статусу потрібно не день і не два.
До того ж, тіло треба було перевезти з німецької клініки.
А помер він, бо був патріотом і довіряв українським лікарям, а його тупо "залікували".
Німецьким лікарям не вдалося виправити те, що наробили наші хвахівці. Перевезли у Німеччину хворого вже у такому стані, що витягти не вдалося.
А українці запам'ятали кравчучки і ваучерний обман.
P. S.
Про його дружбу з медведчуком (кумом путіна), та про інші його злодіяння (наприклад розкрадання ЧМП - чорноморського морського пароплавства - найбільшого торгового флоту ссср, роззброєння армії та ін.), я вже мовчу!