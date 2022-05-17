В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. ФОТОрепортаж

В Киеве проходит церемония прощания с президентом Украины в 1991-1994 годах Леонидом Кравчуком.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, церемония проходит в Украинском доме.

Попрощаться с политиком пришли, в частности, мэр Киева Виталий Кличко, глава военной администрации Киева Николай Жирнов, министр обороны Алексей Резников, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и бывший глава Верховной Рады Украины Александр Мороз.

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Кроме того, на церемонию прощания пришли второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой также посетили церемонию прощания с Леонидом Кравчуком в "Украинском доме". Супруги Зеленские возложили цветы к гробу первого президента Украины и почтили его память минутой молчания.

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Среди пришедших попрощаться с политиком заметили Ирэну Кильчицкую, Анну Герман и Дмитрия Гордона.

Люди стоят в длинной очереди, которая протянулась на лестницу перед Украинским домом, чтобы проститься с Кравчуком.













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