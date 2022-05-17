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В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. ФОТОрепортаж

В Киеве проходит церемония прощания с президентом Украины в 1991-1994 годах Леонидом Кравчуком.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, церемония проходит в Украинском доме.

Попрощаться с политиком пришли, в частности, мэр Киева Виталий Кличко, глава военной администрации Киева Николай Жирнов, министр обороны Алексей Резников, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и бывший глава Верховной Рады Украины Александр Мороз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощание с Кравчуком состоится 17 мая в Украинском доме

В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком 01

Кроме того, на церемонию прощания пришли второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой также посетили церемонию прощания с Леонидом Кравчуком в "Украинском доме". Супруги Зеленские возложили цветы к гробу первого президента Украины и почтили его память минутой молчания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук всегда оставался с Украиной, - Зеленский

В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком 02

В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком 03

Среди пришедших попрощаться с политиком заметили Ирэну Кильчицкую, Анну Герман и Дмитрия Гордона.

Люди стоят в длинной очереди, которая протянулась на лестницу перед Украинским домом, чтобы проститься с Кравчуком.


В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком 04

В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком 05

В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком 06

Также читайте: Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком 07

В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком 08

В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком 09



В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком 10

В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком 11

В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком 12

В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком 13

Киев (25792) Кравчук Леонид (1226)


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Топ комментарии
+27
мені тільки видали паспорт. і я проголосував за Вячеслава Чорновола, але прибититий на всю голову наріт проголосував за це убожество як кравчук.
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17.05.2022 14:20 Ответить
+21
Прощавай найбатша країна Східної Європи! Прощавай ЧМП! Прощавай 3-й ядерний арсенал в світі! "Дякуємо" за комсомольсько-баньдюківське олігархічне ярмо!
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17.05.2022 14:23 Ответить
+16
Давайте відверто - про Чорновола не знали тільки кишківники.
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17.05.2022 14:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В совке была экономика?) А чего же магазины пустые были?)
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17.05.2022 15:18 Ответить
Можете это доказать на примере зерна? Или подсолнечного масла?)
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17.05.2022 19:55 Ответить
Давайте будем честными... Он был одним из тех кто РАЗВАЛИЛ совок и пропетлял от войны с рашкой на тот момент... Только за развал той ТЮРЬМЫ народов ему можно простить все остальные его грехи... Если у кого с памятью плохо, то еще в марте 91-го украинцы проголосовали за сохранение совка, а через полгода проголосовали за развал... При этом большинство голосовавших даже не понимали, что они разваливают совок... Как сверху сказали, так и голосовали)))
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17.05.2022 15:16 Ответить
100% підтримую. Молодь сьогодні дуже категорична і не знає, як це було насправді.
Видатна людина із своїми плюсами і мінусами.
Як казав Леонід Макарович - "маємо те, що маємо".
Він ніколи не бажав шкоди Україні і українському народу. І ніколи не шукав для себе чи родичів вигоди.
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17.05.2022 17:50 Ответить
Ганебний коментар у день похорону першого президента України!
На жаль, підтримка цього коменту відображає рівень коментаторів і читачів ЦН.
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17.05.2022 15:31 Ответить
20 лайков это разве поддержка? Да и из постоянных комментаторов там пара человек... И сравните с количеством посетителей и комментаторов сайта... Не нужно по одному коменту про всех судить) И тем более делать на основании этого выводы... Ибо вы тогда ничем не отличаетесь от того кого критикуете)
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17.05.2022 16:13 Ответить
Про покійника нічого поганого, багато чого гарного зробив Кравчук і в ті часи, коли це було зробити неможливо в кублі комуняк і КДБ. Навіть розвивав демократію, коли відмовився від президенства і пішов сам на перевибори. Але дуже велика помилка - віддати ядерну зброю кацапам. Якби США, то нічого страшного, ті б точно захистили від ворога, а то кацакпні. І друга помилка - це підтримка діючого президента, який розпочинав політику "какая разніца", тобись в бік мосвки і товаришував із Суркісами! Царство Небесне!
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17.05.2022 17:12 Ответить
мені тільки видали паспорт. і я проголосував за Вячеслава Чорновола, але прибититий на всю голову наріт проголосував за це убожество як кравчук.
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17.05.2022 14:20 Ответить
давайте вдверто, про Чорновола тоді мало хто знав. Не готові тоді були за нього проголосувати, народ тільки відійшов від радянського союзу.
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17.05.2022 14:24 Ответить
Давайте відверто - про Чорновола не знали тільки кишківники.
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17.05.2022 14:28 Ответить
У нас сейчас есть 73%, которые голосовали за любое опудало с наклейкой зе, а вы хотели от совков, привыкших голосовать по указке, чтобы они проголосовали за Черновола)
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17.05.2022 15:32 Ответить
ага, и про Рух тоже никто не знал да им пугали совков еще со времен махрового СССР!

просто процент ****** обоих полов в украинском обществе стабильно высокий
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17.05.2022 14:36 Ответить
\\просто процент ****** обоих полов в украинском обществе стабильно высокий\\

Да ******** пишуть россійською....гадаете...
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17.05.2022 14:39 Ответить
Шо значить не знали? Засідання Верховної Ради не бачили? Ну нехай вживу його небачили, але по телевізору, газет та радіо його його діяльність висвітлювали.
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17.05.2022 14:37 Ответить
ядобре пам*ятаю ті часи, люди по Польшам та по базарам торгували. Політикою мало хто переймався. У нас і зараз достатньо людей "вне политики", а тоді мало хто розбирався чим Чорновол відрізняється від Кравчука.
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17.05.2022 14:46 Ответить
Паспорт видають в 16, а голосувати можна тільки з 18
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17.05.2022 14:35 Ответить
ВыдаваЛИ в 16) Сейчас в 14-ть)
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17.05.2022 15:01 Ответить
а я так и не успел, т.к. только в 2001 году мне исполнилось 18, а его уже не было
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17.05.2022 14:57 Ответить
Опуститеся зі хмар на грішну землю . Я був у Народному Русі йще з 1989 року .
Йще перші вибори в Вєрховний Сафєт показали , що ну нема у НР шикокої підтримки .
Знали можливо Чорновола десь так 60-65% , але довіряли галичанам десь так 20% .
Навіть в рідному Київі так було . Тому тоді був вибір виклчлючно між Кравчуком й умовний щербицьким №2 ... Тобто могли б обрати й коммуняку типо Лукашенка .

До речі не Ющ перший згадав Голодомор , а Кравчук . В Україні вгазалом дуже пощастило , що перші три презідента в тій чи іншій мірі були україноцентричними .
Й Кравчук був більший , ніж Кучмо .
Просто Кравчук був усе життя функціонером теоретиком й погано розумівся в економічному управлінні ...
Але й Ющ який був візуально найбільш проукраїнським просто його егоїзм й недалекооглядність (можливо це наслідки отруєння) довели Країну до стану , що він підтримав в другому турі 2010 року московсько-єнакієвське банд-угрупування . А Кравчук ніколи не підтримував Ібуковича . Бо був майстером спорта по шахам .
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18.05.2022 08:20 Ответить
А ти здриснув до Хранції і розпинаєшся тут? Чому не в Україні хоча б в теробороні?
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17.05.2022 14:27 Ответить
Небагато наріду прийшло...
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17.05.2022 14:21 Ответить
только те, кто от него зависел. для них это действительно горе - теперь от них начнут откусывать со всех сторон
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17.05.2022 14:37 Ответить
Наріду там немає взагалі,є кому добре красти при ньому було ну і чия присутніть обовязкова .
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17.05.2022 14:52 Ответить
Прощавай найбатша країна Східної Європи! Прощавай ЧМП! Прощавай 3-й ядерний арсенал в світі! "Дякуємо" за комсомольсько-баньдюківське олігархічне ярмо!
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17.05.2022 14:23 Ответить
Найбагатіша країна Європи за жебраками. Магазини в яких не було товарів, у людей були гроші які не можна було витратити, промисловість яка виробляла речі, які нікому не були потрібні... Такий собі успіх
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17.05.2022 14:33 Ответить
В кого були гроші, а в кого й не було...
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17.05.2022 14:37 Ответить
А что же эта найбагатейшая страна производила? Что в магазинах можно было купить?)
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17.05.2022 15:04 Ответить
Коли це Украіна була найбагатшою краіною Європи ? для чого писати цю дичину ,так була розвинена промисловість ,так всі мали роботу і невисоку зарплату і пусті полки магазинів .
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17.05.2022 15:51 Ответить
Щодо ядерного потенціалу не згоден. Кравчук тут не до чого. Будапештський меморандум оформив Кучма, який цього не заперечує. Проте, по всіх каналах передається повідомлення про те, що Кравчук мав відношення до ядерного роззброєння України. Очевидно, хочуть усе списати на покійника і обілити Кучму.
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18.05.2022 00:27 Ответить
Інформація для тупих: ракети Х-55 віддав за газ в 1999 році Л. Кучма.
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17.05.2022 15:04 Ответить
Нічого він(Кравчук) не віддавав.Це твій Кучма повністю розброїв Україну.
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18.05.2022 00:31 Ответить
Ключове слово - "Порошенко".
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17.05.2022 14:25 Ответить
А КТО развалил совок? Только за одно это он не заслуживает уважение?
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17.05.2022 15:08 Ответить
Цю фразу Хілона Діоген Лаертський в трактаті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F,_%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B2%C2%BB «Про життя, вчення та висловлювання славетних філософів» подає як «τὸν τεθνηκότα μὴ κακολογεῖν». В пізніх римських авторів вона перетворилася на вислів «De mortuis aut bene, aut nihil» (про мертвих - або добре, або нічого). Популярна легенда додає до цього вислову ще й завершення «окрім правди», яке, однак, не згадане в жодному з давніх джерел. (С)
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17.05.2022 14:30 Ответить
Ну давайте тоді нити про харошого Льоню.
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17.05.2022 14:50 Ответить
10 липня 1994 року в Україні пройшов другий тур виборів президента, в якому переміг Леонід Данилович Кучма, котрий набрав 52,15% голосів (14 016 850) проти 45,06% (12 111 603) у чинного президента Леоніда Кравчука - ти тоді за кого голосував?
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17.05.2022 14:29 Ответить
Вообще-то все наши политики за 30 лет блестяще справились со своей задачей - обеспечили себе и своим наследниками безбедное существование на много лет вперед. Ни у одного из них не было задачи сделать Украину богатой и процветающей - только личный успех и близкого круга подельников.
Так что и за все наши провали, и за наши успехи отвечаем мы с вами - украинский народ! Поставили Шапкокрада и отразили российскую агрессию в 2014 - это все мы. Выбрали Зеленского и защитили Киев вопреки всем планам ОП и Кремля.
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17.05.2022 17:16 Ответить
Брешеш. Паспорт видавали з 16 років, а право обирати Президента ти набув у 18-ть.
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17.05.2022 14:30 Ответить
Ну и *** с тобой, отдал нашу бімбу, а мы теперь страдай. Надеюсь подобие ада таки є.
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17.05.2022 14:31 Ответить
« Мы будем, есть сало и мясо, а москалям отдадим хвосты и зубы Они нам газ сами принесут от голода» Кравчук 1991 г Всё предвидел!
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17.05.2022 14:34 Ответить
А коли він свого першого російськомовного вбив, Кравчук не казав?
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17.05.2022 14:43 Ответить
То шо, галя герман приповзла в окулярах? То це треш-похорон? В шуфрич де? А ,забув..він же спетляв за кордон в Чернівецькій області. По рило не скоро тепер отримає.
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17.05.2022 14:35 Ответить
Завтра забудуть ,ну і хер з ним.
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17.05.2022 14:37 Ответить
Збіговисько некрофілів
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17.05.2022 14:43 Ответить
Жиріновський, ще у 1991 р. казав: "Украины не будет...", то можливо всі наші президенти, здаючи заводи і пароплави на металобрухт, теж мали подібні думки???
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17.05.2022 14:50 Ответить
Залишу це тут.

Віталій Портников: Президент "між крапельками"

Серед людей, які не дуже розуміють політичні реалії 90-х років минулого століття, прийнято розповідати про те, яким невдалим українським президентом був Леонід Кравчук, як Україна "помилилася", коли не обрала В'ячеслава Чорновола і як "комуніст завжди лишається комуністом" - а Кравчук був не просто комуністом, а ще й секретарем ЦК Компартії України з ідеології. Ну і, звісно, політична біографія Кравчука наступних років - не найкраще резюме

Скажу одразу, що всі ці наступні десятиліття мене не дуже цікавили. Я не вважав, що перший президент мав співпрацювати з будь-ким із політиків, які не дотягували навіть до цоколя його постаменту і не раз про це Леонідові Макаровичу говорив - втім, скажу відразу, що він ніколи до мене не прислуховувався і взагалі мало до кого прислуховувався. Політика завжди цікавила його як гра, він не був людиною з енциклопедії - а я дуже хотів, щоб він нею залишився.

Тепер про енциклопедію. 1991 року у нас не було жодного реального вибору між Кравчуком та Чорноволом. В Українській РСР жило населення, яке ще влітку 1991 року голосувало за "оновлений Союз" та й батьківщиною своєю вважало СРСР, а не Україну. Електорат Руху був зосереджений у західних областях країни, в інших регіонах рухівців вважали маргіналами. Навіть коли перед президентськими виборами я доводив В'ячеславу Максимовичу Чорновілу, що йому, киянину, слід відмовитись від посади голови Львівської ради заради кращого результату на виборах, на мене дивилися з подивом. Львів був форпостом, фортецею націонал-демократів, фортеці не здають.

Вибір у нас був не між Кравчуком та Чорноволом. А між Кравчуком та Станіславом Гуренком, останнім першим секретарем ЦК КПУ, противником не лише незалежності, а й перебудови - і дуже сильним номенклатурником. Те, що у боротьбі за владу Кравчук обійшов Гуренко ще перед путчем 1991 року та став безальтернативним лідером номенклатури - не просто успіх Кравчука. Це наше щастя. Завдяки цьому у нас з'явилася держава, яка не стала знову російською колонією - хоча багато хто потім і дуже хотів.

Так, Кравчук був професійним маніпулятором - а чого ви хотіли від партійного ідеолога? Він маніпулював депутатами-комуністами 24 серпня 1991 року, ці дурні щиро вірили, що незалежністю вони врятуються від Росії Єльцина та збережуть комуністичний заповідник - а він заборонив КПУ вже наступного дня. Він маніпулював українськими виборцями 1 грудня 1991 року - вони не дуже розуміли, що таке незалежність, але вірили в багату Україну, яку він їм обіцяв - при цьому він взагалі не розбирався в економіці. Він маніпулював честолюбством Єльцина в Біловезькій пущі - Борис Миколайович повірив, що стане царем, причому не тільки Великої, а й Білої, і Малої Русі - треба лише прибрати Горбачова та позбутися СРСР. А в результаті Кравчук використав СНД як інструмент для розлучення. У Москві були шоковані, коли в Україні з'явилася своя армія та своя валюта, але було вже пізно.

Чи хотіли б ви, щоб він не маніпулював? Щоб був кришталево чесним? Так, мабуть, також можна було - не з Кравчуком. Не виключаю, що й війна була б уже тоді, тільки воювала б Радянська Армія, яка була б у наших казармах - якщо хтось забув, жодних своїх військ Україна тоді просто не мала. І Крим могли б відібрати вже тоді, а не 2014 року - Росія заявила про свої права на нього 24 серпня 1991 року, а очолював делегацію з Москви, яка приїхала до Києва після проголошення незалежності політичний вчитель Путіна Анатолій Собчак, мер Петербурга. І так, він уже тоді думав так, як Путін зараз - я добре це пам'ятаю.

Леонід Кравчук зразка 1991 року - один із найсильніших навіть не українських, а пострадянських політиків. Кремль не міг його обіграти. Горбачов його ненавидів, а потім зненавидів і Єльцин - ясна річ, за обман, за те, що не отримав Україну в посаг.

І вони його скинули - вибори 1994 року це була російська політтехнологічна конструкція. Про те, що Леонід Кучма переможе на виборах я дізнався від президента Узбекистану Іслама Карімова, здається, за тиждень до голосування - Іслам Абдуганійович мені навіть відсоток у другому турі назвав і підтвердив: "ми так вирішили з Єльциним, Кравчук занадто незалежно поводиться:.

Але, звісно, ​​не від них все залежало. Від українського народу. У 1991 року особливого вибору у народу не було. У 1994 році вибір був: між Україною та Росією.

Як це вже неодноразово згодом буде у нашій історії, "більша половина" народу візьме курс на схід. Електоральні помилки одних відшкодовуватимуться повстаннями інших. Обманювати Росію буде вже нікому.
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17.05.2022 14:53 Ответить
Все вірно, на виборах 1994 року ми вибирали між Україною і росією.
На жаль, Україна тоді програла. Я пам'ятаю багатоденний шок після оголошення результатів вибору українського насєлєнія
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17.05.2022 15:28 Ответить
Я пришел был только с армии, первый тур не помню(наверное был на работе), а на второй тур к нам прям на работу приезжали голосовать) Какая там тайна выборов) Помню на меня еще все вызверились, как ты можешь за Кравчука голосовать, он бЕндеровцам продался)))
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17.05.2022 20:22 Ответить
Звиздец сколько, *********, он столько гадости сделал для Украины, а для него такие почести, . Мы сейчас воюем ,в том числе из-за него . Он виноват , что Украина оказалась, слабой , поэтому расия и напала . На Финов не напали ,они сильные , напали на слабую Украину . В 1991-м повернули не туда .
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17.05.2022 14:53 Ответить
В 91-м могли вообще никуда не повернуть... Просто подписать новый союзный договор...
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17.05.2022 20:26 Ответить
Просрав ВСЮ ядерну зброю, віддав москалям всі ТУ-160 та ТУ-95, віддав паРаші 500 крилатих ракет, якими вони тепер нас ********, НЕ ХОТІВ незалежності України, адже комуняка сраний був проти, а хотів новий срср. Зрадник, який посприяв вбивству В. Черновола. Перегляньте шикарний фільм: https://youtu.be/3X-jou18qKU
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17.05.2022 15:03 Ответить
Не будь дурнем і поцікався, хто і коли віддав ракети, і чий підпис під будапештським меморандумом.
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17.05.2022 15:10 Ответить
Гонки на кравчучках начались. потом передут на кучмовозы и так по нарастающей до четвёртого, пятый и шестой на пожизненное. НАХЕРА УВЕКОВЕЧИВАТЬ ВОТ ЦЕ ?
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17.05.2022 15:07 Ответить
Если бы негодяй-президент не отдал все Ядерное оружие а оставил хотя бы тактическое ,не было бы сегодня войны,он нас считал недолюдьми,мол не смогли бы содержать,хотя наш Народ талантлив во всем,все смогли бы,кровь украинцев и на его совести,непонятно кто организовал этот шабаш с похоронами антихриста в это тяжелое для страны время?Осиновый кол в догонку ему..
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17.05.2022 15:14 Ответить
Людоньки добрі, а ви можете хоч у день похорону не обсирати першого президента України?
Таке враження, що коментують похорон жиріновськага!
Невже Кравчук нічого доброго не зробив для України?
Як на мене, один його підпис на бєловєзьких угодах вартий того, щоб не вправлятися у виставленні рахунків цій людині. Почитайте уважніше попередній коментар з цитатою Портнікова.
Найлегше сидіти на дивані, й виставляти рахунки: те не зробив, а те зробив не так.
От підніми свою дупу з дивану, піди і зроби так, як треба, тоді будеш виливати свою жовч на сторінках мемуарів!
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17.05.2022 15:23 Ответить
Чи хоч би мужики,ці що тут сидять,строчать з дивану,підняли свої дупи і пішли би зробили для своєї краіни що не будь.Хоча би мову українську вивчили для початку,пішли в тероборону чи на війну,чи волонтером .Язиком когось полоскати простіше.Саме більше худа для Украіни зробив чучма.
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17.05.2022 15:41 Ответить
Якби Кравчук не почав підкладати Україну під Росію,
то ніякої війни б і не не було.
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17.05.2022 17:06 Ответить
Зі всіх президентів незалежної України, починаючм з 1991 року по сьогоднішний день, единий Дійсно Президент з великої літери.Про всіх інших не можу згадати нічого поганого, але ще менше доброго.
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17.05.2022 15:51 Ответить
В Останніх пів року його не було видно і чути
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17.05.2022 16:23 Ответить
А чого так довго (цілий тиждень) "квасили"?! Думали, що воскресне, як Христос?! 🤔🤣
P. S.
Навіть дружок шуфрич не дочекався похорону і втік напередодні до Румунії (паспорт якої раніше завбачливо купив)! 👀
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17.05.2022 16:36 Ответить
Не квасили, а готували церемонію похорону. До чого тут ці цинічні коменти про воскресіння?
Для похорону людини такого статусу потрібно не день і не два.
До того ж, тіло треба було перевезти з німецької клініки.
А помер він, бо був патріотом і довіряв українським лікарям, а його тупо "залікували".
Німецьким лікарям не вдалося виправити те, що наробили наші хвахівці. Перевезли у Німеччину хворого вже у такому стані, що витягти не вдалося.
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17.05.2022 23:25 Ответить
На прощання прийшли Германи, Кучми і Гордони - для кого він старався.
А українці запам'ятали кравчучки і ваучерний обман.
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17.05.2022 17:08 Ответить
От Мороза не треба було пускати. Гидота ще та!
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17.05.2022 17:32 Ответить
Все (довге) життя, цей персонаж всіх обдурював: вчасно перефарбовувався і проходив крізь дощові краплі, щоб залишатися на вершині влади! Він був ще й великим словоблудом (не дарма очолював ідеологічний відділ (агітації і пропаганди) цк кпу) і так "запудрив" мозок людям, що багато ще й досі вважають його великим державним діячем і патріотом України! В реальному житті він робив все навпаки до того, що говорив і обіцяв, (згадайте його першу брехливу передвиборчу програму пять "Д")!
P. S.
Про його дружбу з медведчуком (кумом путіна), та про інші його злодіяння (наприклад розкрадання ЧМП - чорноморського морського пароплавства - найбільшого торгового флоту ссср, роззброєння армії та ін.), я вже мовчу!
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17.05.2022 18:03 Ответить
***********! А чи не забагато честі!?!?! Кинути в яму та засипати як собаку. Тьху!
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17.05.2022 18:55 Ответить
ганночка герман зв'явилася нарешті...і звідки вона виповзла??
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17.05.2022 21:50 Ответить
Це тільки у мене таке відчуття, чи ні? Більшість коментаторів або вороги України (ДНРівці, ЛНРрівці, кацапи, або безграмотні неуки, або базарники, або бездарні піарники). Що ви в своєму житті зробили доброго для своєї країни? У вас ні совісті, ні честі, ні людяності. Леонід Кравчук є першим президентом України. Якщо самі ніколи нічого розумного за все своє життя не написали, то хоч почитайте, що пише про нього Портников. Кожен із шести президентів робив хороші справи (не віддав Україну назад у рабство росії ), але робив і помилки. В 1991 році суспільство було зовсім інше (комуністи, комсомольці, громадяни СРСР). Хто міг тоді стати першим президентом? Звичайно - комуніст. Добре, що хоч не росіянин. Чому ж ви навіть зараз не виберете президентом українця і патріота, а вибираєте все тих же совкових друзів росії?
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18.05.2022 00:30 Ответить
 
 