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Россияне не прекращают массовые обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Бахмута. Повреждены дома, школа, перебиты линии электропередач, - Кириленко. ФОТО

Оперативная ситуация по российскому вторжению в Донецкой области по состоянию на середину дня 17 мая остается напряженной.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Авдеевка сегодня утром потерпела авиаракетный удар: повреждены три жилых дома, информации о пострадавших нет. В Марьинской громаде в результате обстрелов обесточены Красногоровка – ведутся восстановительные работы. В Очеретинской громаде постоянно продолжаются обстрелы, поэтому пока не удалось полностью восстановить высоковольтную линию, которую повредили ранее", - говорится в сообщении.

Россияне не прекращают массовые обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Бахмута. Повреждены дома, школа, перебиты линии электропередач, - Кириленко 01
Россияне не прекращают массовые обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Бахмута. Повреждены дома, школа, перебиты линии электропередач, - Кириленко 02

По информации Донецкой ОВА в Бахмуте в результате утренних обстрелов повреждена школа №4 и несколько инфраструктурных объектов.

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"Интенсивный огонь на Торецком направлении не прекращается, однако в громаде продолжается эвакуация населения и ремонт электро- и газоснабжения. Под удар сегодня снова попал Угледар - информации о пострадавших и повреждениях пока нет. В Николаевской громаде российские снаряды перебили линию электропередач - часть Райгородка осталась без электрики. Специалисты уже начали ремонт", - добавил Павел Кириленко.

Россияне не прекращают массовые обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Бахмута. Повреждены дома, школа, перебиты линии электропередач, - Кириленко 03
Россияне не прекращают массовые обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Бахмута. Повреждены дома, школа, перебиты линии электропередач, - Кириленко 04

обстрел (28218) Донецкая область (10126) Кириленко Павел (640)


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Орки ще надувну техніку не завезли?
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17.05.2022 15:05 Ответить
Овцейобам вілдали на пограбування місто. Дивіться вата українська, на що перетворюються наші міста, коли туди приходить "сруський мір"
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17.05.2022 15:18 Ответить
Опять те самые грады с дротиками. Хочет оставить пустошь без людей.
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17.05.2022 15:19 Ответить
 
 