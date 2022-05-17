Россияне не прекращают массовые обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Бахмута. Повреждены дома, школа, перебиты линии электропередач, - Кириленко. ФОТО
Оперативная ситуация по российскому вторжению в Донецкой области по состоянию на середину дня 17 мая остается напряженной.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Авдеевка сегодня утром потерпела авиаракетный удар: повреждены три жилых дома, информации о пострадавших нет. В Марьинской громаде в результате обстрелов обесточены Красногоровка – ведутся восстановительные работы. В Очеретинской громаде постоянно продолжаются обстрелы, поэтому пока не удалось полностью восстановить высоковольтную линию, которую повредили ранее", - говорится в сообщении.
По информации Донецкой ОВА в Бахмуте в результате утренних обстрелов повреждена школа №4 и несколько инфраструктурных объектов.
"Интенсивный огонь на Торецком направлении не прекращается, однако в громаде продолжается эвакуация населения и ремонт электро- и газоснабжения. Под удар сегодня снова попал Угледар - информации о пострадавших и повреждениях пока нет. В Николаевской громаде российские снаряды перебили линию электропередач - часть Райгородка осталась без электрики. Специалисты уже начали ремонт", - добавил Павел Кириленко.
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