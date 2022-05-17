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ГБР выявило в Украине строительный бизнес российского олигарха Молчанова, приближенного к Кремлю. ФОТО

Государственное бюро расследований установило украинское предприятие по изготовлению строительных материалов, подконтрольное российскому олигарху Андрею Молчанову. Он является бывшим членом "совета федерации федерального собрания РФ", приближенным к оккупационным властям и уплачивающим большие налоги в бюджет страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники ГБР установили, что производство в Киевской области входит в холдинг российского олигарха. Полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти в так называемую "материнскую компанию" из РФ. Российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. Следственно, за счет полученных средств от украинского общества, уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против нашего государства", - говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что в 2018 году Министерство финансов США внесло эту российскую компанию и ее генерального директора в т. н. "кремлевский список" – перечень субъектов (физических и юридических лиц), непосредственно приближенных к президенту РФ Путину.

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ГБР выявило в Украине строительный бизнес российского олигарха Молчанова, приближенного к Кремлю 01

ГБР выявило в Украине строительный бизнес российского олигарха Молчанова, приближенного к Кремлю 02
ГБР выявило в Украине строительный бизнес российского олигарха Молчанова, приближенного к Кремлю 03

Сотрудники Государственного бюро расследований провели комплекс следственных действий, направленных на документирование фактов противоправной деятельности. Обыски проходили по местам жительства директора и бухгалтеров, офисных помещений и промышленных объектов предприятия, связанного с российским капиталом. Продолжается досудебное следствие.

Автор: 

Киевская область (4238) кремль (733) олигарх (1027) ГБР (3076)


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Топ комментарии
+18
Все що належить кацапським свиням в Україні має бути передано українській громаді.Крапка.
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17.05.2022 15:35 Ответить
+14
а бізнес гундяєва в Україні упц мп не наближений до крємля, його закривати не треба, хай працює і далі?
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17.05.2022 15:52 Ответить
+12
Какая "неожиданность"! ГБР обнаружили российский бизнес из сотен работавших и продолжающих работать в Украине.
Недвижимостью не хотите заняться? Особенно коммерческой. Ооочень удивитесь ... Сорян, ***** спорол. Там же в совладельцах очень серьезные люди из Украины. Туда низя.
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17.05.2022 15:42 Ответить
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Все що належить кацапським свиням в Україні має бути передано українській громаді.Крапка.
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17.05.2022 15:35 Ответить
КАНстрой, ну Чисто і Прозоро "український". Отой гадючник тре давно вже рознести на друзки.
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17.05.2022 15:50 Ответить
А також посадка і конфіскація всієї багатотисячної кацапської агентури (від депутата олігарха до колаборантів депутата району)
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17.05.2022 17:38 Ответить
Бизнес отдать мне ,Молчанова с подельниками повесить !
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17.05.2022 15:35 Ответить
На Вєталя КАНстройського натяк?))))
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17.05.2022 15:52 Ответить
амуницию отобрать в ДБР и отдать воинам на нуле !
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17.05.2022 15:38 Ответить
шось не бачу я у них якоїсь навороченої снаряги. Тор на бійці - на фіга йому?

ну й ДШК нештатні )) теж понти безтолкові
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17.05.2022 15:45 Ответить
та вы и раньше обо всем знали! та только откаты, суки, получали. мразь зеленая, чтоб вы все суки на обмен пошли в подвалы дыныры. *****, нненавижу!
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17.05.2022 15:40 Ответить
Пишут что этой ночью, бункерному нацисту делали операцию в результате которой, требуется более серьезное хирургическое вмешательство. Кто что слышал по этому поводу?
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17.05.2022 15:40 Ответить
Источник - "генерел СВР" с нулевой репутацией.
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17.05.2022 15:56 Ответить
Гетманцева слід там не знайшли?..
Я б не здивувався...
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17.05.2022 15:41 Ответить
Я б удивился: не искали и нашли.
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17.05.2022 15:57 Ответить
Какая "неожиданность"! ГБР обнаружили российский бизнес из сотен работавших и продолжающих работать в Украине.
Недвижимостью не хотите заняться? Особенно коммерческой. Ооочень удивитесь ... Сорян, ***** спорол. Там же в совладельцах очень серьезные люди из Украины. Туда низя.
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17.05.2022 15:42 Ответить
Йшов третій день війни. ДБР спрацювало. Молодці.
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17.05.2022 15:47 Ответить
тварины ******
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17.05.2022 17:04 Ответить
а бізнес гундяєва в Україні упц мп не наближений до крємля, його закривати не треба, хай працює і далі?
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17.05.2022 15:52 Ответить
ніколи.....там усім занесено....
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17.05.2022 16:00 Ответить
Ось ще інформація.
16.04.21
Підсанкційний депутат Держдуми РФ , який голосував за анексію Криму, Олександр Бабаков посилює свою готельну імперію. Отримав дозвіл від АМКУ на + 2 готелі за цей тиждень.Як думаєте, для чого підсанкційному депутату держдуми РФ готелі 4* та 5*? Розвивати туризм в Україні? Все просто. Саме в готелях 4* та 5* можна відкривати казино та гральні автомати. А куратором процесу видачі ліцензій є його екстоп-менеджер Борис Баум. Чому небезпечно віддавати контроль за обігом цього "наркотику" агентам Кремля, думаю, зрозуміло. Ось такий у нас вийшов легалайз", - зазначила Загребельська.
.Джерело:
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17.05.2022 16:00 Ответить
С законом об игральном бизнесе нужно будет разбираться отдельно. Там было 8 или 9ь законопроектов, у каждого из которых были свои лоббисты. И я так понял, что выбрали тот, который отстаивал интересы группы российских олигархов. При этом еще и бюджет потерял огромные деньги. Лучше бы они аваковские лохотроны оставили.
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17.05.2022 16:33 Ответить
Загуглил. Производитель газоблока "Аэрок". Почему это сразу не указывать? Газоблок, кстати, был неплохой, но это значения не имеет...
Все полки в Форе и АТБ завалены майонезами и соусами "Торчин" от торговой марки "Nestle", которая продолжает вести бизнес в рашке. Не покупайте их!
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17.05.2022 16:27 Ответить
https://biz.censor.net/news/3341577/***********************************************************************************
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17.05.2022 16:44 Ответить
Ага...там еще пару генералов, полковников и харкивских пИтушар есть! Харкивских питушар даже больше!

Черти сбушные, как оно на бабле мокшанском?
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17.05.2022 16:46 Ответить
"у 2018 році Міністерство фінансів США внесло цю російську компанію та її генерального директора до т. зв. "кремлівського списку" - переліку суб'єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента РФ Путіна. " В 2018 !!!!!!! А украинское ДБР в 2022г., после, почти 3-х месяцев войны, очнулось !! Кто там руководятел в ДБРе ?
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17.05.2022 16:56 Ответить
Хоч побачили на четвертий рік свого існування, а то все бігали за Порошенко, тирили документи на картини в мізеї, щоб хоч щось пришити, а під носом реальний ворог. Який піп - такий прихід. Адвокати Овоща знайшли друзів Овоща!
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17.05.2022 16:59 Ответить
 
 