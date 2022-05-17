ГБР выявило в Украине строительный бизнес российского олигарха Молчанова, приближенного к Кремлю. ФОТО
Государственное бюро расследований установило украинское предприятие по изготовлению строительных материалов, подконтрольное российскому олигарху Андрею Молчанову. Он является бывшим членом "совета федерации федерального собрания РФ", приближенным к оккупационным властям и уплачивающим большие налоги в бюджет страны-агрессора.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники ГБР установили, что производство в Киевской области входит в холдинг российского олигарха. Полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти в так называемую "материнскую компанию" из РФ. Российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. Следственно, за счет полученных средств от украинского общества, уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против нашего государства", - говорится в сообщении.
В ГБР напомнили, что в 2018 году Министерство финансов США внесло эту российскую компанию и ее генерального директора в т. н. "кремлевский список" – перечень субъектов (физических и юридических лиц), непосредственно приближенных к президенту РФ Путину.
Сотрудники Государственного бюро расследований провели комплекс следственных действий, направленных на документирование фактов противоправной деятельности. Обыски проходили по местам жительства директора и бухгалтеров, офисных помещений и промышленных объектов предприятия, связанного с российским капиталом. Продолжается досудебное следствие.
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ну й ДШК нештатні )) теж понти безтолкові
Я б не здивувався...
Недвижимостью не хотите заняться? Особенно коммерческой. Ооочень удивитесь ... Сорян, ***** спорол. Там же в совладельцах очень серьезные люди из Украины. Туда низя.
16.04.21
Підсанкційний депутат Держдуми РФ , який голосував за анексію Криму, Олександр Бабаков посилює свою готельну імперію. Отримав дозвіл від АМКУ на + 2 готелі за цей тиждень.Як думаєте, для чого підсанкційному депутату держдуми РФ готелі 4* та 5*? Розвивати туризм в Україні? Все просто. Саме в готелях 4* та 5* можна відкривати казино та гральні автомати. А куратором процесу видачі ліцензій є його екстоп-менеджер Борис Баум. Чому небезпечно віддавати контроль за обігом цього "наркотику" агентам Кремля, думаю, зрозуміло. Ось такий у нас вийшов легалайз", - зазначила Загребельська.
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Черти сбушные, как оно на бабле мокшанском?