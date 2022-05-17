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Оккупанты обстреляли из "Градов" автобус с эвакуированными из Северодонецка и Лисичанска. ФОТО

Сегодня, 17 мая, из Северодонецка и Лисичанска Луганской области удалось вывезти 36 человек, в том числе 6 детей. По дороге оккупанты обстреляли автобус с эвакуированными из "Градов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Отмечается, что из Северодонецка и Лисичанска эвакуировали 30 взрослых и 6 детей. Россияне обстреляли автобус "градами".

"В сложных условиях, но эвакуацию возобновили. С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами. 17 мая эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых – дети. Автобус попал под обстрел, потому что трасса до сих пор простреливается россиянами. Они открыли огонь из "градов". К счастью, все целы. Они уже в безопасности", - написал Гайдай.

Также он сообщил, что сегодня спасены 8 жителей Врубовки и 32 - из Горской громады. В общей сложности - 73 человека.

Оккупанты обстреляли из Градов автобус с эвакуированными из Северодонецка и Лисичанска 01
Оккупанты обстреляли из Градов автобус с эвакуированными из Северодонецка и Лисичанска 02

Смотрите: Оккупанты всю ночь обстреливали Горcкую громаду. Дома пылали целыми улицами, - Гайдай. ВИДЕО

обстрел (28218) эвакуация (2117) ГРАД (281) Гайдай ЛОГА (716)


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Дотянули, бл...
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17.05.2022 16:43 Ответить
Надіялись, що без бою здадуть мабуть...
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17.05.2022 17:19 Ответить
на лицах застыл русский мир ... или мне кажется
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17.05.2022 16:55 Ответить
Посидите месяц в подвалах под обстрелами, бросите дом и будете радостно улыбчивый. По европейски.
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17.05.2022 17:02 Ответить
Йди далі бігай собі на востокє, хрінь блохава, і не тявкай отут. В спам сєпарню.
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17.05.2022 17:21 Ответить
а что рожи недовольные ожиданчики?
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17.05.2022 18:36 Ответить
 
 