Оккупанты обстреляли из "Градов" автобус с эвакуированными из Северодонецка и Лисичанска. ФОТО

Сегодня, 17 мая, из Северодонецка и Лисичанска Луганской области удалось вывезти 36 человек, в том числе 6 детей. По дороге оккупанты обстреляли автобус с эвакуированными из "Градов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Отмечается, что из Северодонецка и Лисичанска эвакуировали 30 взрослых и 6 детей. Россияне обстреляли автобус "градами".

"В сложных условиях, но эвакуацию возобновили. С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами. 17 мая эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых – дети. Автобус попал под обстрел, потому что трасса до сих пор простреливается россиянами. Они открыли огонь из "градов". К счастью, все целы. Они уже в безопасности", - написал Гайдай.

Также он сообщил, что сегодня спасены 8 жителей Врубовки и 32 - из Горской громады. В общей сложности - 73 человека.





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