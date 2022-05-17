Спасен ребенок из-под завалов жилого дома после ракетных обстрелов РФ в Бахмуте, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Работники ГСЧС спасли из-под завалов дома в Бахмуте ребенка.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"17 мая в 13:30 в г. Бахмут в результате ракетных обстрелов произошло попадание в пятиэтажный жилой дом, в результате чего во втором подъезде произошел обвал конструктивных элементов дома с пятого по первый этажи с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар в доме был локализован. ГСЧС спасали из-под завалов ребенка 2013 г.р. и изъято тело 1 человека, работы продолжаются.

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