По меньшей мере, семь автобусов с украинскими военными выехали с "Азовстали", - Reuters. ФОТОрепортаж
По меньшей мере, семь автобусов выехали с территории завода "Азовсталь" в сопровождении войск оккупантов.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По информации издания некоторые из украинских военных "не выглядели ранеными".
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Лучше было бы пойти в последний смертный бой, чем сдаться в плен обрекая себя на пытки и не понятный исход.
Як що все буде так як казав Зе, то його рейтинг трохи зросте,
(незважаючи на те що він по суті кацапам Південь України і здав),
як що ні, то йому конрєтна ТОРБА.
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
СливалВручал России свой народ...
(с) М. Лермонтов