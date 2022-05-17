По меньшей мере, семь автобусов с украинскими военными выехали с "Азовстали", - Reuters. ФОТОрепортаж

По меньшей мере, семь автобусов выехали с территории завода "Азовсталь" в сопровождении войск оккупантов.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По информации издания некоторые из украинских военных "не выглядели ранеными".

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