Оккупанты обстреливали границы Сумщины, Черниговщины, а также РФ, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты 17 мая 7 раз вели огонь на участке границы в Сумской области и два раза в Черниговской области.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня после обеда от вражеского огня пострадали дома дачного массива на окраине одного из приграничных населенных пунктов в Шосткинском районе.
Также зафиксирован минометный обстрел границы в Городнянском районе Черниговщины. В районе дачного массива разорвалось два десятка минометных мин, выпущенных со стороны села зерново брянской области россии. Этот обстрел сопровождался стрельбой из крупнокалиберных пулеметов вражеской бронетехники", - говорится в сообщении.
Сегодня пограничниками уже зафиксировано 7 случаев применения рашистами оружия на участке границы с Украиной в пределах Сумской области, и в 2 случаях обстреливали Черниговщину. В том числе велись минометные обстрелы украинской территории со стороны российского села локоть, откуда вчера пытались зайти вражеские диверсанты на Сумщине, но наткнулись на сопротивление пограничников и отступили.
В двух случаях рашисты вели стрельбу по приграничной территории своей страны.
Также сегодня военнослужащие Госпогранслужбы Украины наблюдали у границы пролеты российской пилотируемой и беспилотной авиации.
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