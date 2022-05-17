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Оккупанты обстреливали границы Сумщины, Черниговщины, а также РФ, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 17 мая 7 раз вели огонь на участке границы в Сумской области и два раза в Черниговской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня после обеда от вражеского огня пострадали дома дачного массива на окраине одного из приграничных населенных пунктов в Шосткинском районе.

Также зафиксирован минометный обстрел границы в Городнянском районе Черниговщины. В районе дачного массива разорвалось два десятка минометных мин, выпущенных со стороны села зерново брянской области россии. Этот обстрел сопровождался стрельбой из крупнокалиберных пулеметов вражеской бронетехники", - говорится в сообщении.

Сегодня пограничниками уже зафиксировано 7 случаев применения рашистами оружия на участке границы с Украиной в пределах Сумской области, и в 2 случаях обстреливали Черниговщину. В том числе велись минометные обстрелы украинской территории со стороны российского села локоть, откуда вчера пытались зайти вражеские диверсанты на Сумщине, но наткнулись на сопротивление пограничников и отступили.

В двух случаях рашисты вели стрельбу по приграничной территории своей страны.

Также сегодня военнослужащие Госпогранслужбы Украины наблюдали у границы пролеты российской пилотируемой и беспилотной авиации.

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Оккупанты обстреливали границы Сумщины, Черниговщины, а также РФ, - ГПСУ 01
Оккупанты обстреливали границы Сумщины, Черниговщины, а также РФ, - ГПСУ 02
Оккупанты обстреливали границы Сумщины, Черниговщины, а также РФ, - ГПСУ 03
Оккупанты обстреливали границы Сумщины, Черниговщины, а также РФ, - ГПСУ 04

Госпогранслужба (6642) обстрел (28239) Сумская область (3411) Черниговщина (1486)


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Надо демилитаризировать брянскую, курскую и белгородскую области
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17.05.2022 20:10 Ответить
Треба признати БНР, та ввести війська від кацапського геноциду.
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17.05.2022 20:50 Ответить
хай їбашать по своїх, мені не жалко.
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17.05.2022 22:15 Ответить
Може просто "пєрєстать стрєлять"?
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17.05.2022 22:32 Ответить
 
 