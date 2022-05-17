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Новости Фото Война
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Трактор взорвался на противотанковой мине оккупантов недалеко от Макарова, - полиция. ФОТО

В селе Андреевка, неподалеку от Макарова, тракторист выехал в поле для проведения полевых работ и наехал на противотанковую мину, оставленную оккупантами.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"К счастью, в результате взрыва 37-летний водитель избежал серьезных травм. Еще одну неразорванную мину обнаружили спасатели под колесами поврежденной техники", - говорится в сообщении.

Полиция Киевщины еще раз предостерегает граждан - избегайте лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях.

Читайте: В Тростянце возле больницы на мине подорвался трактор, - Живицкий. ФОТО

Трактор взорвался на противотанковой мине оккупантов недалеко от Макарова, - полиция 01
Трактор взорвался на противотанковой мине оккупантов недалеко от Макарова, - полиция 02

взрыв (6824) Киевская область (4239) минирование (1446) Нацполиция (16607)


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Топ комментарии
+22
Так можно и без с/х техники остаться. На каждом поле всегда найдется одна-две мины. Нужно сепаров и колаборантов перед тракторами с граблями пускать
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17.05.2022 21:05 Ответить
+13
Головне, що хлопець в рубашці родився, дай Бог йому здоров'я!
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17.05.2022 21:15 Ответить
+9
Эхо войны еще будет деясятилетиями проявлять себя...
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17.05.2022 21:20 Ответить
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Блин теперь надо все трактора чем то противоминным сооружать или что...это же будет продолжаться и продолжаться
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17.05.2022 20:59 Ответить
тепер і в лісі не погуляєш і на цвинтар не сходиш
але це все фігня, порівняно з.....
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17.05.2022 21:05 Ответить
Просто то что цепляется сзади,х.з.как оно называется надо перед сельхоз работами цеплять спереди трактора и перепахивать поле,как на танках противоминным тралом
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18.05.2022 23:34 Ответить
Так можно и без с/х техники остаться. На каждом поле всегда найдется одна-две мины. Нужно сепаров и колаборантов перед тракторами с граблями пускать
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17.05.2022 21:05 Ответить
попів моцковських запрягати й гнати по полях... хай іскупають гріховність і гундяй-сатанізм....
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17.05.2022 22:26 Ответить
Головне, що хлопець в рубашці родився, дай Бог йому здоров'я!
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17.05.2022 21:15 Ответить
Эхо войны еще будет деясятилетиями проявлять себя...
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17.05.2022 21:20 Ответить
100%
Але не потрібно паніки - це другий випадок за весь період і узагальнення ні до чогоє
Так, прикро, шкода.... але без с/г техніки не лишимось.
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17.05.2022 23:33 Ответить
Гарний трактор, міцний. Наїхав на мину а водій живий.
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17.05.2022 23:47 Ответить
Челленджер американський трудяга .
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17.05.2022 23:52 Ответить
Є сухопутні тральщики. Для подальших жертв кожне поле,що було під окупацією має спочатку пройти тральщик! Після 2 світової їх майстрували самі фермери з тракторів. А нам треба танки старі переробити в декілька тральщиків.
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18.05.2022 00:22 Ответить
Певно вижившиму водію трактора дістанеться на горіхи від власника господарства..
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18.05.2022 19:46 Ответить
наявність гумової гусениці своє зробила - виявилась досить непоганим бронещитком для кабіни.
є водоналивні котки, що нмд можуть визвати підрив протитанкової міни. Але краще, якщо їх штовхатиме на подовженому пристрої радіокерований трактор. Чи хоча б старий бульдозер типу дт75 із броньованим щитом замість отвалу. Управління через відеокамеру.
Геморой ще той звісно. І втрата соляри додаткова. Але навіть якщо тобі тракториста не жалко, то трактор коштує досить солідні гроші.
Скоріше всього - поле перевіряли і одну міну необачно пропустили (міни такі бувають і з дерев'яним корпусом і навіть без корпусні). Якщо ж не перевіряли, то де там всього одна міна взялася?
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19.05.2022 10:39 Ответить
 
 