Трактор взорвался на противотанковой мине оккупантов недалеко от Макарова, - полиция. ФОТО
В селе Андреевка, неподалеку от Макарова, тракторист выехал в поле для проведения полевых работ и наехал на противотанковую мину, оставленную оккупантами.
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"К счастью, в результате взрыва 37-летний водитель избежал серьезных травм. Еще одну неразорванную мину обнаружили спасатели под колесами поврежденной техники", - говорится в сообщении.
Полиция Киевщины еще раз предостерегает граждан - избегайте лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях.
Топ комментарии
+22 Valter Valter
показать весь комментарий17.05.2022 21:05 Ответить Ссылка
+13 Баритон Саша
показать весь комментарий17.05.2022 21:15 Ответить Ссылка
+9 Владислав Васильченко
показать весь комментарий17.05.2022 21:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але це все фігня, порівняно з.....
Але не потрібно паніки - це другий випадок за весь період і узагальнення ні до чогоє
Так, прикро, шкода.... але без с/г техніки не лишимось.
є водоналивні котки, що нмд можуть визвати підрив протитанкової міни. Але краще, якщо їх штовхатиме на подовженому пристрої радіокерований трактор. Чи хоча б старий бульдозер типу дт75 із броньованим щитом замість отвалу. Управління через відеокамеру.
Геморой ще той звісно. І втрата соляри додаткова. Але навіть якщо тобі тракториста не жалко, то трактор коштує досить солідні гроші.
Скоріше всього - поле перевіряли і одну міну необачно пропустили (міни такі бувають і з дерев'яним корпусом і навіть без корпусні). Якщо ж не перевіряли, то де там всього одна міна взялася?