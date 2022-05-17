Трактор взорвался на противотанковой мине оккупантов недалеко от Макарова, - полиция. ФОТО

В селе Андреевка, неподалеку от Макарова, тракторист выехал в поле для проведения полевых работ и наехал на противотанковую мину, оставленную оккупантами.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"К счастью, в результате взрыва 37-летний водитель избежал серьезных травм. Еще одну неразорванную мину обнаружили спасатели под колесами поврежденной техники", - говорится в сообщении.

Полиция Киевщины еще раз предостерегает граждан - избегайте лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях.

Читайте: В Тростянце возле больницы на мине подорвался трактор, - Живицкий. ФОТО



