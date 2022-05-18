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В результате попадания ракеты разрушен объект транспортной инфраструктуры в Днепре, - Резниченко. ФОТО

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, ранена женщина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Резниченко телеграме.

"Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома. Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен", - говорится в сообщении.

В результате попадания ракеты разрушен объект транспортной инфраструктуры в Днепре, - Резниченко 01

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В результате попадания ракеты разрушен объект транспортной инфраструктуры в Днепре, - Резниченко 02

В результате попадания ракеты разрушен объект транспортной инфраструктуры в Днепре, - Резниченко 03

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Днепр (4463) обстрел (28254) ракеты (3640)


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Основні новини кожен день - куди втрапила ракета рашафашистів.
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18.05.2022 07:59 Ответить
Нова реальність
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18.05.2022 10:12 Ответить
твари из говени.... сами не жили и не живут и другим жизнь потрят...
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18.05.2022 08:32 Ответить
З "добрим вутром", так би мовити... (((
Колега щойно скинула ось таке у корпоративний чат... Я зазвичай людина проста: бачу кицю - ставлю вподобайку... Але тут той випадок, коли кицю треба рятувати від ОТОГО, що на задньому плані... 🙀

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18.05.2022 08:46 Ответить
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18.05.2022 09:46 Ответить
я увидел атомный взрыв слева и справа перепуганную кошку....
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18.05.2022 23:21 Ответить
так, сьогодні близько шостої таки довбануло два рази
один так, що аж вікна тряслися, а другий - слабший
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18.05.2022 08:53 Ответить
 
 