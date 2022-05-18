В результате попадания ракеты разрушен объект транспортной инфраструктуры в Днепре, - Резниченко. ФОТО

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, ранена женщина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Резниченко телеграме.

"Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома. Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен", - говорится в сообщении.

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