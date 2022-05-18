В результате попадания ракеты разрушен объект транспортной инфраструктуры в Днепре, - Резниченко. ФОТО
Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, ранена женщина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Резниченко телеграме.
"Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома. Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен", - говорится в сообщении.
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Колега щойно скинула ось таке у корпоративний чат... Я зазвичай людина проста: бачу кицю - ставлю вподобайку... Але тут той випадок, коли кицю треба рятувати від ОТОГО, що на задньому плані... 🙀
один так, що аж вікна тряслися, а другий - слабший