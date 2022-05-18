Войска РФ нанесли ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35 по Попаснянской громаде. Враг в очередной раз открывал огонь по "Азоту", - Гайдай. ФОТО

За сутки в Луганской области четверо погибших из-за вражеских обстрелов, в реанимации Днепра борются за жизнь ребенка из Горного, в очередной раз пострадал Северодонецкий "Азот".

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти ежедневно погибает мирное население, теряем жилищный фонд, промышленность. Без людей, домов, заводов – такую ​​жизнь Луганщине хочет навязать "русский мир", который уничтожает все на своем пути. Вчера в Приволье у реки Северский Донец найдены двое погибших с повреждениями в виде минно-взрывных травм, также поступила информация о потерянных жизняз в Золотом и Попасной", - отметил он.

Глава Луганщины сообщил, что сейчас врачи в Днепре борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горного, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек.

Кроме того, вчера осколочное ранение получил житель Северодонецка.

"Днем россияне в очередной раз открыли огонь по "Азоту" – повреждено одно из админзданий и проходное объединение. Всего 15 артиллерийских атак выдержал наш областной центр в течение 18 мая. Разрушения получили 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыши. Также огнем были охвачены торговые павильоны города", – отметил Гайдай.

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По селам Попаснянской громады вчера нанесены ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Повреждений много. Из обнаруженных – дома в Золотаровке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горное.

По информации Гайдая, для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области около пятнадцати вертолетов, пытается вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецка.

Также он напоминает, что на фронте Луганщины и Донбасса за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены три танка, три артиллерийские системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.

Подразделения ПВО сбили девять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс типа "ZALA".