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Новости Фото Война
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Войска РФ нанесли ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35 по Попаснянской громаде. Враг в очередной раз открывал огонь по "Азоту", - Гайдай. ФОТО

За сутки в Луганской области четверо погибших из-за вражеских обстрелов, в реанимации Днепра борются за жизнь ребенка из Горного, в очередной раз пострадал Северодонецкий "Азот".

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти ежедневно погибает мирное население, теряем жилищный фонд, промышленность. Без людей, домов, заводов – такую ​​жизнь Луганщине хочет навязать "русский мир", который уничтожает все на своем пути. Вчера в Приволье у реки Северский Донец найдены двое погибших с повреждениями в виде минно-взрывных травм, также поступила информация о потерянных жизняз в Золотом и Попасной", - отметил он.

Глава Луганщины сообщил, что сейчас врачи в Днепре борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горного, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек.

Кроме того, вчера осколочное ранение получил житель Северодонецка.

"Днем россияне в очередной раз открыли огонь по "Азоту" – повреждено одно из админзданий и проходное объединение. Всего 15 артиллерийских атак выдержал наш областной центр в течение 18 мая. Разрушения получили 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыши. Также огнем были охвачены торговые павильоны города", – отметил Гайдай.

Также читайте: Враг сосредоточил до 15 вертолетов в Луганской области для воздушной поддержки наступательных действий на Бахмутском и Северодонецком направлениях, - Генштаб ВСУ

Войска РФ нанесли ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35 по Попаснянской громаде. Враг в очередной раз открывал огонь по Азоту, - Гайдай 01
Войска РФ нанесли ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35 по Попаснянской громаде. Враг в очередной раз открывал огонь по Азоту, - Гайдай 02
Войска РФ нанесли ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35 по Попаснянской громаде. Враг в очередной раз открывал огонь по Азоту, - Гайдай 03
Войска РФ нанесли ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35 по Попаснянской громаде. Враг в очередной раз открывал огонь по Азоту, - Гайдай 04
Войска РФ нанесли ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35 по Попаснянской громаде. Враг в очередной раз открывал огонь по Азоту, - Гайдай 05

По селам Попаснянской громады вчера нанесены ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Повреждений много. Из обнаруженных – дома в Золотаровке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горное.

По информации Гайдая, для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области около пятнадцати вертолетов, пытается вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецка.

Также он напоминает, что на фронте Луганщины и Донбасса за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены три танка, три артиллерийские системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.

Подразделения ПВО сбили девять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс типа "ZALA".

армия РФ (19910) обстрел (28254) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6518)


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Топ комментарии
+15
З Маріуполя ворог перемістив удар, звільнених терористів з Маріуполя на цей участок. Пане Президенте, де наші ракети, якими ми будемо збивати їхні СУ-35? Вам не чути які бомби і ракети вони скидають? В Київському бункері тихо і ситно? Як Ви думаєте, комфортно там нашим захисникам, на яких Ви особисто економили і всі гроші зарили в асфальт? Як Ви думаєте, можуть хлопці асфальтом збивати літаки? Не могли б Ви показати приклад? Не могли б відправити туди асфальтоукладчики і спецтехніку "великого крадівництва" для жбурляння асфальту по ворогу? Юзіки, Лисі і тамбовські вовки заняли позиції на передовій, щоб допомогти нашим військовим, чи обгадили всі бункери від вибуху ракети ворога за 100 кілометрів від них? Я дуже переживаю, що Юзік схуд, в нього пропав апетит, як він там бідненький?
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18.05.2022 08:37 Ответить
+5
Тей самий сценарій розруха і смерть. Високі слова про подвиг Маріуполя потрібно діями підтвердить, а не новим містом чи селом,зруйнованими до останнього. Скільки Резніченко говорив нараховує ЗСУ? Яку зброю одержали?.Так боріться і перемагайте а не маніпуляції і зомбування проводьте. І я згодна з тим,що Україна це не тільки Київ з зе і його нікчемнимофісом.
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18.05.2022 08:52 Ответить
+5
Якраз таки заперечують.
Щоб не розпочався срач українців треба було об'єднувати навколо України, але реб'ята з ОПе вирішили єднати всіх навколо президента. Це є стратегічна помилка. Бо так чи інакше , на тлі здорозання всього, економічного провалля, винуватим назвуть його.
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18.05.2022 09:37 Ответить
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Там теж нацисти? Руйнують самий прокацапський регіон.
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18.05.2022 08:32 Ответить
Бьют-значит любят.🤷
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18.05.2022 08:37 Ответить
по їх плану 2 млн. українців потрібно знищити, от і виконують, маньяки, самі в г живуть і хочуть, щоб Україна так жила
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18.05.2022 08:48 Ответить
З Маріуполя ворог перемістив удар, звільнених терористів з Маріуполя на цей участок. Пане Президенте, де наші ракети, якими ми будемо збивати їхні СУ-35? Вам не чути які бомби і ракети вони скидають? В Київському бункері тихо і ситно? Як Ви думаєте, комфортно там нашим захисникам, на яких Ви особисто економили і всі гроші зарили в асфальт? Як Ви думаєте, можуть хлопці асфальтом збивати літаки? Не могли б Ви показати приклад? Не могли б відправити туди асфальтоукладчики і спецтехніку "великого крадівництва" для жбурляння асфальту по ворогу? Юзіки, Лисі і тамбовські вовки заняли позиції на передовій, щоб допомогти нашим військовим, чи обгадили всі бункери від вибуху ракети ворога за 100 кілометрів від них? Я дуже переживаю, що Юзік схуд, в нього пропав апетит, як він там бідненький?
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18.05.2022 08:37 Ответить
Які наші ракети? Тієї ракетної програми яку напольйончик зарубав? Тому що вона порошенківська.
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18.05.2022 09:02 Ответить
Нащо ставити питання на які і так всі знають відповідь,але головне як нам це зараз допоможе?Росія чекала на те що всередині України почнеться срач яким вони скористаються,але не почався.Ніхто не заперечує того ,що останні роки бюджетні гроші які повинні були йди до війська спрямовувалися на самі знаєте що,але давайте дочекаємося нашої перемоги,коли оголосять припинення ВЧ. який між іншим.накладає обмеження для ЗМІ та свободи слова.
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18.05.2022 09:24 Ответить
Якраз таки заперечують.
Щоб не розпочався срач українців треба було об'єднувати навколо України, але реб'ята з ОПе вирішили єднати всіх навколо президента. Це є стратегічна помилка. Бо так чи інакше , на тлі здорозання всього, економічного провалля, винуватим назвуть його.
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18.05.2022 09:37 Ответить
І буде певне розчарування.
ЯК так ? Ми ж у нього вірили. Ми ж за нього боролись. Так, так.. державу підмінили президентом.
Була занадто велика спокуса штовхнути в маси - Зеленський = Україна.
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18.05.2022 09:39 Ответить
Ви запитали, як це нам допоможе? Дуже просто, змусить Боневтіка переситати піаритися на горі людей, а його зелених баранів не вихваляти те, що не є таким і не милитися йому на другий термін. Про@об вже нічим не виправити, можна на майбутнє цього не допустити. Так зрозуміло?
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18.05.2022 09:42 Ответить
Це не реально. Вони піащики, це їх хліб. Змусити їх перестати піарити себе неможливо. Зменшити можливості для піару стане можливим лише тоді, коли вони втратять владу через відсторонення від безкоштовного для них зараз державного ресурсу.
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18.05.2022 12:06 Ответить
выкуривают гражданку, потом ровнять будут... и так до самого Львова
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18.05.2022 08:43 Ответить
че так мало до львова? сразу до лондона,сиднея)))
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18.05.2022 08:51 Ответить
а ты шо, ****, в Германии спрятался, думаешь ***** там не достанет?
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18.05.2022 09:11 Ответить
Тей самий сценарій розруха і смерть. Високі слова про подвиг Маріуполя потрібно діями підтвердить, а не новим містом чи селом,зруйнованими до останнього. Скільки Резніченко говорив нараховує ЗСУ? Яку зброю одержали?.Так боріться і перемагайте а не маніпуляції і зомбування проводьте. І я згодна з тим,що Україна це не тільки Київ з зе і його нікчемнимофісом.
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18.05.2022 08:52 Ответить
Так, продовжують…
І що, мовчати, бо «неначасі» і «просто вірити, що Вова занімаєцца»?!
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18.05.2022 09:10 Ответить
За 8 лет луганда наконец увидит бомбардировки ))
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18.05.2022 09:54 Ответить
 
 