Войска РФ нанесли ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35 по Попаснянской громаде. Враг в очередной раз открывал огонь по "Азоту", - Гайдай. ФОТО
За сутки в Луганской области четверо погибших из-за вражеских обстрелов, в реанимации Днепра борются за жизнь ребенка из Горного, в очередной раз пострадал Северодонецкий "Азот".
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Почти ежедневно погибает мирное население, теряем жилищный фонд, промышленность. Без людей, домов, заводов – такую жизнь Луганщине хочет навязать "русский мир", который уничтожает все на своем пути. Вчера в Приволье у реки Северский Донец найдены двое погибших с повреждениями в виде минно-взрывных травм, также поступила информация о потерянных жизняз в Золотом и Попасной", - отметил он.
Глава Луганщины сообщил, что сейчас врачи в Днепре борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горного, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек.
Кроме того, вчера осколочное ранение получил житель Северодонецка.
"Днем россияне в очередной раз открыли огонь по "Азоту" – повреждено одно из админзданий и проходное объединение. Всего 15 артиллерийских атак выдержал наш областной центр в течение 18 мая. Разрушения получили 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыши. Также огнем были охвачены торговые павильоны города", – отметил Гайдай.
По селам Попаснянской громады вчера нанесены ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Повреждений много. Из обнаруженных – дома в Золотаровке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горное.
По информации Гайдая, для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области около пятнадцати вертолетов, пытается вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецка.
Также он напоминает, что на фронте Луганщины и Донбасса за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены три танка, три артиллерийские системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.
Подразделения ПВО сбили девять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс типа "ZALA".
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Щоб не розпочався срач українців треба було об'єднувати навколо України, але реб'ята з ОПе вирішили єднати всіх навколо президента. Це є стратегічна помилка. Бо так чи інакше , на тлі здорозання всього, економічного провалля, винуватим назвуть його.
ЯК так ? Ми ж у нього вірили. Ми ж за нього боролись. Так, так.. державу підмінили президентом.
Була занадто велика спокуса штовхнути в маси - Зеленський = Україна.
І що, мовчати, бо «неначасі» і «просто вірити, що Вова занімаєцца»?!