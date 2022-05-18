РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9140 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
2 437 3

В результате ракетного удара по Николаеву 18 мая произошел пожар в частном жилищном секторе, пострадавший. ФОТОрепортаж

Россия нанесла ракетный удар по Николаеву утром 18 мая, из-за чего возник пожар в частном доме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на фейсбук-странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"Утром, 18 мая, после вражеского ракетного удара произошло разрушение и возник пожар в частном жилом секторе в Ингульском районе г. Николаева. Пожарные 3 государственной пожарно-спасательной части 2 ГПРЗ и очередная смена оперативно-координационного центра ее потушили на площади 50 кв. м. Известно об 1 пострадавшем, который получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.

В результате ракетного удара по Николаеву 18 мая произошел пожар в частном жилищном секторе, пострадавший 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатели Николаевщины потушили шесть пожаров, вспыхнувших из-за российских обстрелов. ФОТО

В результате ракетного удара по Николаеву 18 мая произошел пожар в частном жилищном секторе, пострадавший 02

В результате ракетного удара по Николаеву 18 мая произошел пожар в частном жилищном секторе, пострадавший 03

В результате ракетного удара по Николаеву 18 мая произошел пожар в частном жилищном секторе, пострадавший 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли Сумщину из "Градов". Поврежден частный дом, - Госпогранслужба. ФОТО

В результате ракетного удара по Николаеву 18 мая произошел пожар в частном жилищном секторе, пострадавший 05

В результате ракетного удара по Николаеву 18 мая произошел пожар в частном жилищном секторе, пострадавший 06

Николаев (2165) обстрел (28254) ракеты (3640)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та щоб вас ППО накрило. Вчора слухала тіточку, сусідку розрушених понтів орків. Дивитись на село було страшно, але вона краще записаних СБУ блохастих сказала.: Ми жили 8 років під Росією подивіться і ви,що таке окупація. В селі були з Лугадона. Зе не красотою доріг треба було вертати Донбас, а будувати Армію і забирати силою.
показать весь комментарий
18.05.2022 10:00 Ответить
"Русский мир" все більше і більше стукається в двері Миколаєва. Але і та вата яка була вже не бажає його там бачити і першою виїхала в Європу і у Львів до бандьор. Мордор і тут здох назавжди, хоч як би в агонії не обстрілював мирних громадян. Це результат необдуманих дій "какая разница", які замість САУ "Богдана" і ракетних дивізіонів "Нептун" , "Грім 2" вибрали дороги і "95 квартал".
показать весь комментарий
18.05.2022 10:10 Ответить
Знайома з дитиною виїхала за кордон, потім забрала батьків, так мамашка - ватніца скавчить і корчиться без російського телебачення
показать весь комментарий
18.05.2022 11:16 Ответить
 
 