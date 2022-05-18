В результате ракетного удара по Николаеву 18 мая произошел пожар в частном жилищном секторе, пострадавший. ФОТОрепортаж

Россия нанесла ракетный удар по Николаеву утром 18 мая, из-за чего возник пожар в частном доме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на фейсбук-странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"Утром, 18 мая, после вражеского ракетного удара произошло разрушение и возник пожар в частном жилом секторе в Ингульском районе г. Николаева. Пожарные 3 государственной пожарно-спасательной части 2 ГПРЗ и очередная смена оперативно-координационного центра ее потушили на площади 50 кв. м. Известно об 1 пострадавшем, который получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.

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