За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Среди раненых – трое детей. Разрушения получили 52 гражданских объекта - жилые дома, три школы, промышленные предприятия, фермерское хозяйство, объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщается в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Бахмут, Соледар, Авдеевка, Лиман, Торецк, Константиновка, Северск, Железное, Бахмутское, Северное, Яблоновка. Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой ракеты "Точка-У".

Больше всего пострадал Бахмут, где вражеский снаряд разрушил завод и обрушил пятиэтажку. Погиб мужчина, тяжелые травмы получил 9-летний мальчик. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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