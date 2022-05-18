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За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Среди раненых – трое детей. Разрушения получили 52 гражданских объекта - жилые дома, три школы, промышленные предприятия, фермерское хозяйство, объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщается в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Бахмут, Соледар, Авдеевка, Лиман, Торецк, Константиновка, Северск, Железное, Бахмутское, Северное, Яблоновка. Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой ракеты "Точка-У".

Больше всего пострадал Бахмут, где вражеский снаряд разрушил завод и обрушил пятиэтажку. Погиб мужчина, тяжелые травмы получил 9-летний мальчик. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые 01
За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые 02
За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые 03
За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые 04
За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые 05
За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые 06
За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые 07
За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые 08
За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые 09
За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые 10
За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые 11
За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые 12
За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые 13
За сутки российские захватчики 28 раз обстреляли Донецкую область. Есть погибшие и раненые 14

обстрел (28254) Нацполиция (16608) Донецкая область (10139)


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Коли ми вже почуємо, що наші захисники України обстрілюють Росію і там горять нафтобази, військові склади? я не закликаю бомбити по житловому сектору. Але такі новини щодня читати вже сил немає. Треба відповідати цей скотобазi.
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18.05.2022 10:38 Ответить
 
 