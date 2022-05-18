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Россияне уничтожили фосфорными боеприпасами еще одно учебное заведение Донецкой области. ФОТОрепортаж

До широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 обучалось более 200 детей. Сюда часто приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Теперь здесь сами руины.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью российская армия обстреляла ее запретными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла. К счастью, обошлось без пострадавших: в здании находились только дежурные, им удалось спастись", - говорится в сообщении.

В Донецкой ОВА подчеркивают, что в школе не было ни одного военного, ни одной военной техники: "Просто россияне, как всегда, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру".

Россияне уничтожили фосфорными боеприпасами еще одно учебное заведение Донецкой области 01
Россияне уничтожили фосфорными боеприпасами еще одно учебное заведение Донецкой области 02

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Россияне уничтожили фосфорными боеприпасами еще одно учебное заведение Донецкой области 03
Россияне уничтожили фосфорными боеприпасами еще одно учебное заведение Донецкой области 04

Всего от 24 февраля россияне в Донецкой области повредили и разрушили 416 учебных заведений, в том числе 181 детсад, 191 школу, 23 заведения профессионально-технического образования и 21 вуз.

Кириленко Вячеслав (682) обстрел (28254) школа (3023) Донецкая область (10139) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+4
Рашисты не просто так уничтожают всю инфраструктуру, города и учебные заведения. Тактика выжженой земли, применяется рашистами для того чтобы на контрасте Рашка выглядела не так убого за соседние страны. А люди у которых сожгли дома и заводы вынуждены будут ехать на Рашку заселять самые глубокие *****
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18.05.2022 10:44 Ответить
+2
Вчитися можна і з планшета. Але я завжди вважав, що дитина має бути дисціплінована у колективі
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18.05.2022 10:56 Ответить
+2
Задолбали уже "фосфорными" боеприпасами!!!! Ну не применяет их сейчас никто, причем уже очень давно, - они менее эффективны, чем зажигательные термитные.
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18.05.2022 13:20 Ответить
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Рашисты не просто так уничтожают всю инфраструктуру, города и учебные заведения. Тактика выжженой земли, применяется рашистами для того чтобы на контрасте Рашка выглядела не так убого за соседние страны. А люди у которых сожгли дома и заводы вынуждены будут ехать на Рашку заселять самые глубокие *****
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18.05.2022 10:44 Ответить
Зачем на парашку? Лучше в Германию. Устроить там свой анклав. Язык не учить, не работать, а требовать пособия, так как они нам должны. Причем должны даже за Вторую мировую, между прочим, не расчитались суки, бо считали себя виновными только перед кацапами.
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18.05.2022 10:50 Ответить
а Аллах те не должен? он же тя по своему подобию вылепил из Г.
умник, выбрось все что изобрели и создали немцы, голосракий останешься. и да, совкового очень много чего тоже от них пошло. ты вообще им жопу целовать, "****" должен.
всякому говну еще "должны" будут блин. откуда вы такие лезете, бомжи? должен им кто-то - ползи и предъяви миру что изобрели они, а что мы, а потом визжи. Ах да, Кобзар! тогда извини, они тебе таки должны(искренне проржаться)
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18.05.2022 11:06 Ответить
??? ты чо
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18.05.2022 15:02 Ответить
З української території в *****? Подивись, там біля будинку український прапор. Якщо подадуться за паребрік, то скатертью дорога.
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18.05.2022 10:55 Ответить
Пора уже смерчами ******* по Донецку, хватит терпеть.
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18.05.2022 10:45 Ответить
Фосфорні заряди в Катюшах були заборонені ще в 2 Світову в обмін на заборону використання гітлерівцями розривних куль.
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18.05.2022 10:49 Ответить
Вчитися можна і з планшета. Але я завжди вважав, що дитина має бути дисціплінована у колективі
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18.05.2022 10:56 Ответить
Ось так прийшов "русский мир" і все ро..бав,а ще учора там зробили євроремонт..
Є ще школа№2 в якій також зробили капітальний ремонт на сто мільйонів,там крім бюджетних коштів допомагали з облаштуванням уряд Литви, який виділив на оснащення 30млн.https://video.fvin1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/163297858_186071633285178_8051546284451122531_n.mp4?_nc_cat=102&ccb=1-6&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=qIy1kZBEAQ8AX-4Qogt&rl=300&vabr=151&_nc_ht=video.fvin1-1.fna&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT9-***************************-WlNRilPVtv5h3A&oe=6284CC4C
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18.05.2022 11:17 Ответить
Коли тварина приходить на нове місце, вона починає облаштовувати усе так, як вона привикла - так як воно було у неї "вдома"!
Жила вона у купі гною - вона розвалить хату й нагребе собі купу гною!
Ходила вона у напів розвалену й в середені обісрану халабуду з написом "ШКОЛА" - вона і тут розвалить й обісре...
Це звичайна й загалом нормальна поведінка!
ЯК ДЛЯ ТВАРИНИ...
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18.05.2022 11:46 Ответить
После прочтения новостей вспоминаю старый анекдот:

- Фима, ты что, в школе подрался?!!
-- Да, мама. Он меня кыгпичом, кыгпичом , а я его тгапкой, тгапкой...

И депресия начинается
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18.05.2022 11:56 Ответить
Задолбали уже "фосфорными" боеприпасами!!!! Ну не применяет их сейчас никто, причем уже очень давно, - они менее эффективны, чем зажигательные термитные.
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18.05.2022 13:20 Ответить
пасивный доход https://p2pr.me/16526378526281409c71476
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18.05.2022 14:41 Ответить
 
 