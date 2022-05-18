Россияне уничтожили фосфорными боеприпасами еще одно учебное заведение Донецкой области. ФОТОрепортаж

До широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 обучалось более 200 детей. Сюда часто приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Теперь здесь сами руины.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью российская армия обстреляла ее запретными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла. К счастью, обошлось без пострадавших: в здании находились только дежурные, им удалось спастись", - говорится в сообщении.

В Донецкой ОВА подчеркивают, что в школе не было ни одного военного, ни одной военной техники: "Просто россияне, как всегда, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру".





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Всего от 24 февраля россияне в Донецкой области повредили и разрушили 416 учебных заведений, в том числе 181 детсад, 191 школу, 23 заведения профессионально-технического образования и 21 вуз.