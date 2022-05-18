Россияне уничтожили фосфорными боеприпасами еще одно учебное заведение Донецкой области. ФОТОрепортаж
До широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 обучалось более 200 детей. Сюда часто приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Теперь здесь сами руины.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью российская армия обстреляла ее запретными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла. К счастью, обошлось без пострадавших: в здании находились только дежурные, им удалось спастись", - говорится в сообщении.
В Донецкой ОВА подчеркивают, что в школе не было ни одного военного, ни одной военной техники: "Просто россияне, как всегда, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру".
Всего от 24 февраля россияне в Донецкой области повредили и разрушили 416 учебных заведений, в том числе 181 детсад, 191 школу, 23 заведения профессионально-технического образования и 21 вуз.
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умник, выбрось все что изобрели и создали немцы, голосракий останешься. и да, совкового очень много чего тоже от них пошло. ты вообще им жопу целовать, "****" должен.
всякому говну еще "должны" будут блин. откуда вы такие лезете, бомжи? должен им кто-то - ползи и предъяви миру что изобрели они, а что мы, а потом визжи. Ах да, Кобзар! тогда извини, они тебе таки должны(искренне проржаться)
Є ще школа№2 в якій також зробили капітальний ремонт на сто мільйонів,там крім бюджетних коштів допомагали з облаштуванням уряд Литви, який виділив на оснащення 30млн.https://video.fvin1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/163297858_186071633285178_8051546284451122531_n.mp4?_nc_cat=102&ccb=1-6&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=qIy1kZBEAQ8AX-4Qogt&rl=300&vabr=151&_nc_ht=video.fvin1-1.fna&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT9-***************************-WlNRilPVtv5h3A&oe=6284CC4C
Жила вона у купі гною - вона розвалить хату й нагребе собі купу гною!
Ходила вона у напів розвалену й в середені обісрану халабуду з написом "ШКОЛА" - вона і тут розвалить й обісре...
Це звичайна й загалом нормальна поведінка!
ЯК ДЛЯ ТВАРИНИ...
- Фима, ты что, в школе подрался?!!
-- Да, мама. Он меня кыгпичом, кыгпичом , а я его тгапкой, тгапкой...
И депресия начинается