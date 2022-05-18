В Запорожcкой области задержали сотрудника ГСЧС, который поставлял оружие из мест ведения боевых действий. ФОТОрепортаж
При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры разоблачен и задержан сотрудник Главного управления ГСЧС в Запорожской области по факту незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов
Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, руководитель одного из подразделений местных спасателей наладил работу канала поставки оружия с мест, где сейчас проходят активные боевые действия в Запорожье для дальнейшей реализации.
Правоохранители задержали сотрудника ГСЧС в порядке ст. 208 УПК Украины при реализации ручного противотанкового гранатомета за 7 тыс. долларов США. Также из противоправного обращения изъяты два автомата Калашникова и значительное количество патронов калибра 7,62 мм.
В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к нелегальному сбыту.
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"наладил работу канала поставки оружия с мест где сейчас проходят активные боевые действия" Источник: