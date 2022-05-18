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В Запорожcкой области задержали сотрудника ГСЧС, который поставлял оружие из мест ведения боевых действий. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры разоблачен и задержан сотрудник Главного управления ГСЧС в Запорожской области по факту незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, руководитель одного из подразделений местных спасателей наладил работу канала поставки оружия с мест, где сейчас проходят активные боевые действия в Запорожье для дальнейшей реализации.

В Запорожcкой области задержали сотрудника ГСЧС, который поставлял оружие из мест ведения боевых действий 01
В Запорожcкой области задержали сотрудника ГСЧС, который поставлял оружие из мест ведения боевых действий 02

Правоохранители задержали сотрудника ГСЧС в порядке ст. 208 УПК Украины при реализации ручного противотанкового гранатомета за 7 тыс. долларов США. Также из противоправного обращения изъяты два автомата Калашникова и значительное количество патронов калибра 7,62 мм.

В Запорожcкой области задержали сотрудника ГСЧС, который поставлял оружие из мест ведения боевых действий 03

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В Запорожcкой области задержали сотрудника ГСЧС, который поставлял оружие из мест ведения боевых действий 04
В Запорожcкой области задержали сотрудника ГСЧС, который поставлял оружие из мест ведения боевых действий 05

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к нелегальному сбыту.

задержание (6692) оружие (10288) Запорожская область (3256) ГСЧС (5052)


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Топ комментарии
+14
Так , типовий волонтер, котрий озброював людей , а гроші брав за доставку ( транспорт треба ж заправляти)
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18.05.2022 11:48 Ответить
+13
ця влада - антинародна та антиукраїнська. Зє! та його ******* - кремлівська ДРГ. Агєнт "Козирь" працює над сдачею українських територій та боротбою з патріотами. Полк "Азов" винищено, залишки віддані ***** на розправу. Всередині України теж розгорнута потужна кампанія проти "нациків" - усіх свідомих та активних українців. Влада жи.дви боїться українського народу більше аніж окупантів. Тому знищує зброю на складах, здає разом з містами оружейки та склади загарбникам, тоді як на Півдні теробороні не видали жодного ствола, кинувши бійців ТерОборони з пляшками коктейлів проти колон бронетехніки, де їх посікли кулеметами на шматки. ДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ! ВОлаю я вже кілька років. Так вони ще й трофейну зброю вилучають. Не для бандитів йшли ті мухи, а для тероборони чи для добробатів. Краще ловіть дЄрмаків, що сидять при владі та торгують Україною
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18.05.2022 12:29 Ответить
+12
Вы не понимаете!!! Он делал, то что должно было делать государство - вооружал безоружное мирное население. Ну а деньги брал, бо рисковал!!!
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18.05.2022 11:46 Ответить
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18.05.2022 11:45 Ответить
Вы не понимаете!!! Он делал, то что должно было делать государство - вооружал безоружное мирное население. Ну а деньги брал, бо рисковал!!!
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18.05.2022 11:46 Ответить
Так , типовий волонтер, котрий озброював людей , а гроші брав за доставку ( транспорт треба ж заправляти)
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18.05.2022 11:48 Ответить
Угу, я щодня бачу це "мирне населення", яке про всяк випадок бажає придбати Калаш чи Муху... Ну щоби мати аргументи у "спілкуванні" із братвою
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18.05.2022 12:03 Ответить
В Україні без калаша і мухи нема чого ловити. Якби була можливість, я б теж собі придбав, про всяк випадок.
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18.05.2022 12:42 Ответить
Та от@******* от пацана, зарабатывал, как мог. А вот те баксы на последней фотке, явно не от него. И, кстати, есть ***** и больше вопросов к другим людЯм
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18.05.2022 11:54 Ответить
Таке поняття як "****" продовжує свою ЕВОЛЮЦІЮ...
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18.05.2022 11:57 Ответить
нагородити його! Бо робить добру справу! Може там не буде другого беззахисного Херсону! Коли держава громадян боїться більш ніж рашистів....
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18.05.2022 12:03 Ответить
Ви поспілкуйтеся із біженцями з Хєрсону. Я розумію що там десятки тисяч справжніх патріотів, але і вати підаросі.йської там вистачає. Вони прямо кажуть що місто здали мешканці та мер. Що заїжджаєш до Миколаєва і зовсім інший настрой, інші люди, інша ТРО, а хєрсонці що залишилася розповідають, що в принципі нічого страшного, життя налагоджується, кацапи не мародерять, ну тільки тероборонівців та колишніх АТОВців розстріляли, а так усе ОК...(((
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18.05.2022 12:06 Ответить
Хіба красти зброю з лінії фронту це добра справа?!
"наладил работу канала поставки оружия с мест где сейчас проходят активные боевые действия" Источник:
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18.05.2022 12:48 Ответить
От шо робити з цими падлюками, яких навіть війна не зупиняє?! Треба цих тварин розстрілювати на місці прилюдно! Може тоді в інших потвор охода відпаде від наживи? Хоча... Як кажуть горбатого тільки могила справить.
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18.05.2022 12:06 Ответить
Ну а чего вы его рожу не показуете. Вдруг он завтра на улице встретится?
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18.05.2022 12:15 Ответить
Ну, не знаю. Спрос рождает предложения. Сейчас многие не откажутся от зброи. Просто так и поганого пистоля не найти
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18.05.2022 12:17 Ответить
ця влада - антинародна та антиукраїнська. Зє! та його ******* - кремлівська ДРГ. Агєнт "Козирь" працює над сдачею українських територій та боротбою з патріотами. Полк "Азов" винищено, залишки віддані ***** на розправу. Всередині України теж розгорнута потужна кампанія проти "нациків" - усіх свідомих та активних українців. Влада жи.дви боїться українського народу більше аніж окупантів. Тому знищує зброю на складах, здає разом з містами оружейки та склади загарбникам, тоді як на Півдні теробороні не видали жодного ствола, кинувши бійців ТерОборони з пляшками коктейлів проти колон бронетехніки, де їх посікли кулеметами на шматки. ДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ! ВОлаю я вже кілька років. Так вони ще й трофейну зброю вилучають. Не для бандитів йшли ті мухи, а для тероборони чи для добробатів. Краще ловіть дЄрмаків, що сидять при владі та торгують Україною
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18.05.2022 12:29 Ответить
Они не молчат. Вони кажуть "неначасі"
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18.05.2022 13:43 Ответить
Головне питання де він брав ту зброю? Якщо то трофеї, залишені рашистами, то той чоловік добру справу робив! Інакше виходить, що та зброя наших солдатів і вони її йому продавали, так виходить?
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18.05.2022 20:53 Ответить
 
 