В Запорожcкой области задержали сотрудника ГСЧС, который поставлял оружие из мест ведения боевых действий. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры разоблачен и задержан сотрудник Главного управления ГСЧС в Запорожской области по факту незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, руководитель одного из подразделений местных спасателей наладил работу канала поставки оружия с мест, где сейчас проходят активные боевые действия в Запорожье для дальнейшей реализации.





Правоохранители задержали сотрудника ГСЧС в порядке ст. 208 УПК Украины при реализации ручного противотанкового гранатомета за 7 тыс. долларов США. Также из противоправного обращения изъяты два автомата Калашникова и значительное количество патронов калибра 7,62 мм.

Читайте: Захватчики установили "Грады" на пляжах в оккупированной Кирилловке, - ОВА







В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к нелегальному сбыту.