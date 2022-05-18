Российские оккупанты разрушили здание синагоги в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж

В Мариуполе российская армия разрушила здание "старой синагоги" и помещение центра общины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет в телеграм-канале.

"Оккупанты разрушили мариупольскую синагогу. В очередной раз подтверждают свой позорный статус "рашистов". Российские "освободители" уничтожают все на своем пути, но по количеству военных преступлений уже переплюнули нацистов. Как и немцы во время Второй мировой войны, они также разрушают постройки еврейской общины. В Мариуполе российская армия разрушила здание "старой синагоги" и помещение центра общины. Настоящие варвары современности!", - говорится в сообщении.

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