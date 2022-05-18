Российские оккупанты разрушили здание синагоги в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж
В Мариуполе российская армия разрушила здание "старой синагоги" и помещение центра общины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет в телеграм-канале.
"Оккупанты разрушили мариупольскую синагогу. В очередной раз подтверждают свой позорный статус "рашистов". Российские "освободители" уничтожают все на своем пути, но по количеству военных преступлений уже переплюнули нацистов. Как и немцы во время Второй мировой войны, они также разрушают постройки еврейской общины. В Мариуполе российская армия разрушила здание "старой синагоги" и помещение центра общины. Настоящие варвары современности!", - говорится в сообщении.
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+16 Підлога Маккартні
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+12 user009
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+10 Dima30
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За кілька місяців до вторгнення Путіна в Україну олігарх Павло Фукс платив жителям Харкова за малювання свастик в місті.
Про це повідомляє видання https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/putin-russia-ukraine-invasion-nazi-operation-1325817/ Rolling Stone із посиланням на декілька джерел, включаючи американську розвідку, інформує .
Так, через посередників Фукс нібито пропонував вуличним злочинцям від 500 до 1500 доларів за графіті свастики в українських містах.
Все це, повідомляє видання, відбувалось за дорученням ФСБ РФ. Таким чином в РФ планували підкріпити свої розповіді про "страшний нацизм в Україні". Джерело:
Ви орки , перейшли всі межі для всіх народів!!!
Закон про антисеситизм прийняли, а про оборону Маріуполя та півдня забули.
про*бальщикапрезидента і здали Херсонщину(
Дивно, що на бєнємарафоні не показали, як Зеленський з мешканцями боронив Херсонщину. Бо Херсонщина під орками, а воно курва живе, нічого не розумію...
І, вибачте, якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такий повинен бути, я так вважаю», - цитує Зеленського Офіс президента.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html
- Слышал…Вот этого я и боюсь…
- Чего? Пгитеснения?!...
- Нет… Того, что Госсия придёт нас «защищать»…