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Российские оккупанты разрушили здание синагоги в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж

В Мариуполе российская армия разрушила здание "старой синагоги" и помещение центра общины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет в телеграм-канале.

"Оккупанты разрушили мариупольскую синагогу. В очередной раз подтверждают свой позорный статус "рашистов". Российские "освободители" уничтожают все на своем пути, но по количеству военных преступлений уже переплюнули нацистов. Как и немцы во время Второй мировой войны, они также разрушают постройки еврейской общины. В Мариуполе российская армия разрушила здание "старой синагоги" и помещение центра общины. Настоящие варвары современности!", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты разрушили здание синагоги в Мариуполе, - горсовет 01

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Российские оккупанты разрушили здание синагоги в Мариуполе, - горсовет 02

Российские оккупанты разрушили здание синагоги в Мариуполе, - горсовет 03

Российские оккупанты разрушили здание синагоги в Мариуполе, - горсовет 04

Мариуполь (5737) синагога (44)


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Топ комментарии
+16
Ну так по их мнению Гитлер был евреем, так что не удивительно
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18.05.2022 12:16 Ответить
+12
а що йому ще робити, Бандеру чи Шухевича тут не привяжеш
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18.05.2022 12:46 Ответить
+10
а посол Ізраїлю мовчить..
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18.05.2022 12:16 Ответить
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Ну так по их мнению Гитлер был евреем, так что не удивительно
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18.05.2022 12:16 Ответить
а посол Ізраїлю мовчить..
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18.05.2022 12:16 Ответить
а що йому ще робити, Бандеру чи Шухевича тут не привяжеш
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18.05.2022 12:46 Ответить
Так,згадайте як рашисти раніше засилали до нас провокаторів які розмальовували свастикою будинки та синагоги ,реакція тоді була миттєва.
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18.05.2022 12:53 Ответить
Це були харківські "патріоти", зліплені з того ж лайна як дохлий вже Кернес і поки живий Добкін.

За кілька місяців до вторгнення Путіна в Україну олігарх Павло Фукс платив жителям Харкова за малювання свастик в місті.

Про це повідомляє видання https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/putin-russia-ukraine-invasion-nazi-operation-1325817/ Rolling Stone із посиланням на декілька джерел, включаючи американську розвідку, інформує .

Так, через посередників Фукс нібито пропонував вуличним злочинцям від 500 до 1500 доларів за графіті свастики в українських містах.

Все це, повідомляє видання, відбувалось за дорученням ФСБ РФ. Таким чином в РФ планували підкріпити свої розповіді про "страшний нацизм в Україні". Джерело:
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18.05.2022 13:21 Ответить
так конь мидовский же сказал, шо евреи это самые отьявленные фашисты )) следуя его установкам рашисты её и разрушили.
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18.05.2022 12:17 Ответить
Не здивуюсь, що пропагандони Мордору скажуть, що руйнували самі євреї для дискредитації "скрєпоносців лішнєхромосомних".
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18.05.2022 13:23 Ответить
синагоги руйнують, церкви рпц/упц.мп...все руйнують
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18.05.2022 12:17 Ответить
И шо Яхве, віразил озабоченность?
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18.05.2022 12:19 Ответить
Нет. Озабоченность выразят те, кто будет в озере огненном. Вечную озабоченность.
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18.05.2022 13:01 Ответить
И совсем не антисемиты
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18.05.2022 12:19 Ответить
боротьба за фашизмом у розпалі.
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18.05.2022 12:19 Ответить
Ну за нее как раз прореживать не стОит, восстановят, и даже лучше.
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18.05.2022 12:21 Ответить
Ну за це вас євреї" ПОИМЕЮТ"!!!
Ви орки , перейшли всі межі для всіх народів!!!
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18.05.2022 12:22 Ответить
І як на це подивиться Ізраїль? Промовчить?
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18.05.2022 12:25 Ответить
Да ты за евреев не переживай. Зачем кричать? Они сначала кацапам что-то плохое продадут задорого, а потом молча сделают гадость!
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18.05.2022 12:35 Ответить
повинні запитати у свого одноплемінника, як так вийшло?

Закон про антисеситизм прийняли, а про оборону Маріуполя та півдня забули.

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18.05.2022 12:45 Ответить
Під контролем про*бальщика президента і здали Херсонщину(
Дивно, що на бєнємарафоні не показали, як Зеленський з мешканцями боронив Херсонщину. Бо Херсонщина під орками, а воно курва живе, нічого не розумію...

І, вибачте, якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такий повинен бути, я так вважаю», - цитує Зеленського Офіс президента.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html
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18.05.2022 13:29 Ответить
Як несподівано...
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18.05.2022 12:35 Ответить
А чому сам собі Рабінович з командою жидовствуючих не кинулися з гранатами на танки захищати сінагогу? А тому що вони жиди, а не євреї і саме святе місце для них - власний гаманець.
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18.05.2022 12:39 Ответить
В 1787 году при посещении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Екатериной II города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Шклова во время поездки на юг по протекции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 князя Григория Потёмкина ею был принят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%B0 Иошуа Цейтлин с прошением от шкловских иудеев о прекращении употребления в официальных документах унизительного для них слова «жиды». Екатерина дала согласие на это, предписав использовать в официальных бумагах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи только слово «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 евреи »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-18 [18] .
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18.05.2022 12:51 Ответить
за це тра' розтрощити Кремль!
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18.05.2022 12:50 Ответить
Ісраїль, ти де? знищення сінагоги - це вже фашизм чи ще нє?
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18.05.2022 12:55 Ответить
Це вже антисемітизм,чи ще ніт?
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18.05.2022 12:55 Ответить
В антиукраїнському Законі про Антисемітизм стосовно руйнування російськими військами синагог нічого не сказано. Тому ніт.
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18.05.2022 13:11 Ответить
Це "деєвризація" як складова "денацифікації".
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18.05.2022 13:31 Ответить
Если бы по недосмотру синагогу разбили ВСУ, это был бы антисемитизи
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18.05.2022 13:49 Ответить
хер с ним, что убито 20-30 тысяч мирного населения, разрушены церкви и жилые дома... но, суки, синагогу порушили... ай-ай-ай... низзя...
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18.05.2022 12:59 Ответить
Ой,вей...Идите-идите...Стреляйте себе там -за углом.
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18.05.2022 12:59 Ответить
шукали Бандеру в синагозі?
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18.05.2022 13:01 Ответить
сало им с форшмаком валенком
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18.05.2022 13:03 Ответить
Можу викинути фотки Харківа. В чому різниця
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18.05.2022 13:05 Ответить
Sovok po hodu djela tozhe bil antisemitskim obrazovanijem. Tak chto vse praviljno.
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18.05.2022 13:44 Ответить
- Жьога, Ви слишали? Песков сказал, что в Укгаине нацисты-бандегавцы пгитесняют «этнических гусских» и «гусскоязычних», а Госсия будет их защищать …
- Слышал…Вот этого я и боюсь…
- Чего? Пгитеснения?!...
- Нет… Того, что Госсия придёт нас «защищать»…
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18.05.2022 13:49 Ответить
 
 