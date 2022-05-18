Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
С общественным деятелем, активным участником Революции Достоинства, основателем ветеранского бизнеса UA.GIFTS, лейтенантом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Денисом Антиповым простились на Аскольдовой могиле в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Денис Антипов в феврале 2015 г. ушел добровольцем на фронт. В 2016 г. с войны вернулся командиром взвода аэроразведки своего батальона.
С началом российского вторжения 24 февраля 2022 г. Денис Антипов стал в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и отправился на фронт. 9 марта он получил многочисленные травмы во время артиллерийских обстрелов возле г. Изюм Харьковской области. После лечения в госпитале Денис сразу вернулся на передовую в первых числах мая.
11 мая он героически погиб в бою возле села Довгенькое Изюмского р-на Харьковской области.
Похороны пройдут 19 мая (четверг) в 10:00 в селе Хотимир Ивано-Франковской обл.
Автор фото и видео Олег Богачук
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