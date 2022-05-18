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Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С общественным деятелем, активным участником Революции Достоинства, основателем ветеранского бизнеса UA.GIFTS, лейтенантом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Денисом Антиповым простились на Аскольдовой могиле в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Денис Антипов в феврале 2015 г. ушел добровольцем на фронт. В 2016 г. с войны вернулся командиром взвода аэроразведки своего батальона.

С началом российского вторжения 24 февраля 2022 г. Денис Антипов стал в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и отправился на фронт. 9 марта он получил многочисленные травмы во время артиллерийских обстрелов возле г. Изюм Харьковской области. После лечения в госпитале Денис сразу вернулся на передовую в первых числах мая.

11 мая он героически погиб в бою возле села Довгенькое Изюмского р-на Харьковской области.

Похороны пройдут 19 мая (четверг) в 10:00 в селе Хотимир Ивано-Франковской обл.

Автор фото и видео Олег Богачук

Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 01
Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 02
Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 03
Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 04
Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 05
Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 06
Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 07
Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 08
Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 09
Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 10
Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 11
Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 12
Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 13
Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 14
Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 15
Известного ветерана и аэроразведчика Дениса Антипова проводили в последний путь 16

смерть (9261) потери (4466) Богачук Олег (1462)


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У нас люди на коленях провожают героев, а в кацапских ****** смерть солдата это внеочередной повод на халяву бухануть на поминках бояры...
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18.05.2022 12:46 Ответить
Полоненний син ... дзонить матері , а вона почувши умови розмови кидає трубу , каже ні й кидає трубу .
Вже син набирає номер мамки , вона тільки почувши голос рідного сина без слів кидає трубку !
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18.05.2022 13:25 Ответить
Вічна пам'ять
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18.05.2022 13:11 Ответить
Дякую тобі! Вічна слава!
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18.05.2022 13:18 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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18.05.2022 13:19 Ответить
Дякую герою! Вічна пам'ять
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18.05.2022 13:25 Ответить
Svitla Pam'yat'...
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18.05.2022 13:57 Ответить
кровью умоются твари, за каждого украинца 10 кацапов здохнет, запомнят эту войну на века
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18.05.2022 14:23 Ответить
Низький уклін.Вічна пам`ять Герою
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18.05.2022 14:27 Ответить
 
 