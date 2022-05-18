За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов в Донецкой области вспыхнуло 10 пожаров, - ГСЧС. ФОТО

За минувшие сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов вспыхнуло 10 пожаров.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Пожары возникли в Авдеевке Покровского района, Бахмуте, Соледаре, с. Бахмутское Бахмутского района, с. Сидорово Святогорской громады и в Святогорске и в поселке Яровая Краматорского района.

Всего за прошедшие сутки на территории Донецкой области произошло 14 пожаров, отметили спасатели.

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