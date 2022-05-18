В Кропивницком депутат от ОПЗЖ "под кайфом" устроил драку со стражами порядка. У него нашли наркотики и оружие. ФОТО

Во время оперативных мероприятий в Кировоградской области работники ГБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционной платформы - За жизнь", однако он начал сопротивляться и устроил драку.

Об этом сообщают в ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время проверки депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям. Далее, чтобы избежать задержания, попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия. Несмотря на это, работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет. В настоящее время проверяется информация о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности.









