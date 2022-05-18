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В Кропивницком депутат от ОПЗЖ "под кайфом" устроил драку со стражами порядка. У него нашли наркотики и оружие. ФОТО

Во время оперативных мероприятий в Кировоградской области работники ГБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционной платформы - За жизнь", однако он начал сопротивляться и устроил драку.

Об этом сообщают в ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время проверки депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям. Далее, чтобы избежать задержания, попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия. Несмотря на это, работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.

В Кропивницком депутат от ОПЗЖ под кайфом устроил драку со стражами порядка. У него нашли наркотики и оружие 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Украины сбежали около десяти депутатов, преимущественно из "ОПЗЖ", - Стефанчук

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет. В настоящее время проверяется информация о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности.


В Кропивницком депутат от ОПЗЖ под кайфом устроил драку со стражами порядка. У него нашли наркотики и оружие 02
В Кропивницком депутат от ОПЗЖ под кайфом устроил драку со стражами порядка. У него нашли наркотики и оружие 03

задержание (6692) Кропивницький (547) наркотики (2160) ГБР (3081) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+41
Застрелити треба було.
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18.05.2022 15:33 Ответить
+26
Поки такі будуть бикувати без жорстокого покарання, майбутнього в країні не буде.
Бойко і Шуфрич вже по 15 років виступають за рашу і навіть така війна не дала поштовх в суспільстві на покарання таких виродків.
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18.05.2022 15:41 Ответить
+19
Тока подумал... Показали бы обоссавщегося и обо.. с пулей в башке, вот бы вам парни народ лайков набросал, некоторые даже обняли!!! А так.. один хер сегодня уже кокс будет дома нюхать, и коньячком запивать, а вам тока бумажки пиши.. Зря вы так...
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18.05.2022 15:38 Ответить
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Застрелити треба було.
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18.05.2022 15:33 Ответить
Тока подумал... Показали бы обоссавщегося и обо.. с пулей в башке, вот бы вам парни народ лайков набросал, некоторые даже обняли!!! А так.. один хер сегодня уже кокс будет дома нюхать, и коньячком запивать, а вам тока бумажки пиши.. Зря вы так...
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18.05.2022 15:38 Ответить
сколько с этими подонками будут цацкаться,на зону-гранит добывать
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18.05.2022 16:08 Ответить
На фронт,окопи копати
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18.05.2022 15:34 Ответить
Це падло і там накапостить. Тільки утилізація!
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18.05.2022 15:53 Ответить
ні в якому разі...
наробить шкоди і втіче.....
ще й вбити когось може.
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18.05.2022 16:04 Ответить
понять и простить
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18.05.2022 15:34 Ответить
Іщьо і в красних камісарскіх труселях...
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18.05.2022 15:34 Ответить
Вот в том-то и дело, что не так гавно-партии наши надо запрещать, как их активных участников и спонсоров
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18.05.2022 15:37 Ответить
Зачем ждать до середины лета с запретом ОПЗЖдеца. Я б запретил бы их за 5 минут без суда и следствия. да даже за полторы минуты, а то и за 30 секунд!!!
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18.05.2022 15:39 Ответить
Как можно?Они же с ситуативные попутчики зебанды.Хрипатый сцыкун на такое пойти не может.
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18.05.2022 15:47 Ответить
Цьому бандюгану не завадила б люстрація на найближчій люстрі.
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18.05.2022 15:37 Ответить
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18.05.2022 15:38 Ответить
чому маскують пику цього покидька???? Ми всі маємо бачити цього Гада.
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18.05.2022 15:39 Ответить
таямница следствия...
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18.05.2022 15:40 Ответить
Поки такі будуть бикувати без жорстокого покарання, майбутнього в країні не буде.
Бойко і Шуфрич вже по 15 років виступають за рашу і навіть така війна не дала поштовх в суспільстві на покарання таких виродків.
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18.05.2022 15:41 Ответить
Шуфрич покинул территорию Украины, - глава Черновицкой ОВА
https://24tv.ua/ru/shufrich-pokinul-territoriju-ukrainy-glava-chernovickoj-ova_n1980883
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18.05.2022 16:07 Ответить
Хороший пистолет у мрази оказался...
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18.05.2022 15:44 Ответить
а шо с призывным возрастом когда в стране всеобщая мобилизация ? наркотики и оружие надо было еще раньше находить но как говорится лучше поздно чем некогда
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18.05.2022 15:46 Ответить
такой бык спокойно может поработать на благо народа - копать окопы для наших воинов...
и полезно для его здоровья ...да и для психики...
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18.05.2022 15:54 Ответить
Ой а потім, що??? Показали, потім відпустять, дадут якусь посаду хорошу. Як завжди.
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18.05.2022 16:04 Ответить
Пистоль серый в яблоках.
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18.05.2022 16:05 Ответить
Я оце просто худію з таких новин.
В країні - війна. Пів країни в вогні.
А вони просто затримують гниду, яка на них (!) зі зброєю (!!) під час війни (!!!) нападає сама (!!!!).
Це просто за межами здорового глузду, логіки і тд.

Якого *** було просто не пристрелить гніду і не кинуть гнить в кусти? Завтра воно вже буде на волі нюхать кокс...
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18.05.2022 16:19 Ответить
Менти своїх не пристрелюють. Його б і не затримували, якби бикувати не почав
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18.05.2022 17:14 Ответить
"...почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям." Зараз воєнний стан, чи ні? Забанили з калаша, як диверсанта, ось і вся розмова.
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18.05.2022 16:21 Ответить
Очередной "птенец" из гнезда Бойко, Рабиновича и Медведчука
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18.05.2022 16:31 Ответить
Завтра полиция или СБУ отпустят. Они для того и работают, чтобы брать взятки и отпускать
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18.05.2022 16:46 Ответить
ичо
во первых он неприкосновенен
во вторых в европе и амстердаме под кайфом можна быть даже нужно а тут тем более а то чиканешься
в третьих это стартовая пуколка-извинятся и отпустят..нет состава преступления и собьет компенсацию...)
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18.05.2022 17:03 Ответить
Стартовая пуколка больше на вальтер времён второй мировой очень похожа… ты не понял в чём прикол - не надо быковат во время войны и второе - он же из ОПЗЖ и этим все сказано….
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18.05.2022 18:23 Ответить
МОРДУ в студию....
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18.05.2022 17:49 Ответить
Надо ему черенком лопаты дымоход прочистить и посадить в одну камеру с мертвечуком…. А если серйозно - на фронт сапером, минные поля разминировать на «живца» ВСУ через такое сапёрство много пользы с урода поиметь может….
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18.05.2022 18:21 Ответить
А тепер - що буде далі.
З Банкової буде дзвінок атпустіть і ізвініца, потім портновці заведуть справу проти поліціянтів за аскарблєніє уважаімава чілавєка крєпкава хазяйствєнніка. Ну і на наступних виборах воно вже буде баластуватися за списками слуг.
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19.05.2022 09:28 Ответить
 
 