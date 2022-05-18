В Кропивницком депутат от ОПЗЖ "под кайфом" устроил драку со стражами порядка. У него нашли наркотики и оружие. ФОТО
Во время оперативных мероприятий в Кировоградской области работники ГБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционной платформы - За жизнь", однако он начал сопротивляться и устроил драку.
Об этом сообщают в ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.
Во время проверки депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям. Далее, чтобы избежать задержания, попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия. Несмотря на это, работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет. В настоящее время проверяется информация о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности.
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наробить шкоди і втіче.....
ще й вбити когось може.
Бойко і Шуфрич вже по 15 років виступають за рашу і навіть така війна не дала поштовх в суспільстві на покарання таких виродків.
https://24tv.ua/ru/shufrich-pokinul-territoriju-ukrainy-glava-chernovickoj-ova_n1980883
и полезно для его здоровья ...да и для психики...
В країні - війна. Пів країни в вогні.
А вони просто затримують гниду, яка на них (!) зі зброєю (!!) під час війни (!!!) нападає сама (!!!!).
Це просто за межами здорового глузду, логіки і тд.
Якого *** було просто не пристрелить гніду і не кинуть гнить в кусти? Завтра воно вже буде на волі нюхать кокс...
во первых он неприкосновенен
во вторых в европе и амстердаме под кайфом можна быть даже нужно а тут тем более а то чиканешься
в третьих это стартовая пуколка-извинятся и отпустят..нет состава преступления и собьет компенсацию...)
З Банкової буде дзвінок атпустіть і ізвініца, потім портновці заведуть справу проти поліціянтів за аскарблєніє уважаімава чілавєка крєпкава хазяйствєнніка. Ну і на наступних виборах воно вже буде баластуватися за списками слуг.