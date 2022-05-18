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В Виннице провели в последний путь 25-летнего летчика-штурмовика Сергея Пархоменко. Свое уважение отдали и пара самолетов Су-27 в небе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

14 мая во время выполнения боевого задания героически погиб командир авиационного звена бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова капитан Пархоменко Сергей Игоревич. Свое последнее уважение отдали молодому капитану и пара самолетов Су-27, которые несли боевое дежурство в регионе и совершили несколько проходов над городом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишу издание АрмияInform.

В Виннице провели в последний путь 25-летнего летчика-штурмовика Сергея Пархоменко. Свое уважение отдали и пара самолетов Су-27 в небе 01

В Виннице провели в последний путь 25-летнего летчика-штурмовика Сергея Пархоменко. Свое уважение отдали и пара самолетов Су-27 в небе 02

"Капитан Пархоменко Сергей Игоревич родился 14 января 1997 года в городе Харькове, в семье военных авиаторов. С детства мечтал о небе и желал связать свою жизнь с авиацией. Окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Несмотря на молодой возраст, на момент вторжение российской федерации в Украину уже занимал должность командира авиационного звена.В боях с российским агрессором капитан Сергей Пархоменко проявил себя победоносным воином, достойным сыном украинского народа и достойным потомком своей семьи военных летчиков. Выполнил 38 боевых вылетов в сложных условиях противодействия вражеских средств ПВО и истребительной авиации, в ходе которых уничтожил более 20 вражеских танков, более 50 боевых бронированных машин, 55 транспортных средств, 20 цистерн с горючим и несколько сот солдат и офицеров рашистов. Не раз умело выводил авиационную технику из-под ракетных ударов врага. Выполняя боевое задание в Запорожской области в районе населенного пункта Гуляйполе, 14 мая капитан Сергей Пархоменко героически погиб, до последнего оставаясь преданным и твердым защитником украинского народа", - говорится в сообщении.

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В Виннице провели в последний путь 25-летнего летчика-штурмовика Сергея Пархоменко. Свое уважение отдали и пара самолетов Су-27 в небе 03

На церемонии прощания с героем присутствовал и командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Сегодня над этим городом летают военные самолеты — это украинские летчики отдают последнее уважение Сергею. И каждый час, каждую минуту они продолжают выполнять боевые задания. В наших сердцах навсегда останется память о мужественном офицере, настоящем патриоте своего государства капитане Пархоменко Сергее Игоревиче, который в сложное для Украины время сознательно избрал почетный путь защиты Родины. Вечная слава павшим Героям! Слава Украине!", - сказал он.

В Виннице провели в последний путь 25-летнего летчика-штурмовика Сергея Пархоменко. Свое уважение отдали и пара самолетов Су-27 в небе 04

За мужність і патріотизм, проявлені під час захисту Батьківщини від російської агресії, Указом Президента України капітан Сергій Пархоменко нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

В Виннице провели в последний путь 25-летнего летчика-штурмовика Сергея Пархоменко. Свое уважение отдали и пара самолетов Су-27 в небе 05
В Виннице провели в последний путь 25-летнего летчика-штурмовика Сергея Пархоменко. Свое уважение отдали и пара самолетов Су-27 в небе 06
В Виннице провели в последний путь 25-летнего летчика-штурмовика Сергея Пархоменко. Свое уважение отдали и пара самолетов Су-27 в небе 07

Винница (729) похороны (1536) самолет (3660) ВСУ (6740) Воздушные силы (2484)


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Топ комментарии
+68
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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18.05.2022 16:18 Ответить
+44
Якщо людина вмирає за нас з Вами, то має повне право бути похована так, як ховають пілотів!
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18.05.2022 16:49 Ответить
+26
Світла пам'ять. Ми втрачаємо найкращих
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18.05.2022 16:33 Ответить
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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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18.05.2022 16:18 Ответить
Дуже шкода льотчика, як і усіх наших загиблих захисників. Але літаки над містом проходили так низько і на таких крутих віражах, що моя 8-річна донька почала кричати мені: "Мамуся, я не хочу вмирати. Вони зараз почнуть кидати бомби" Дитина дуже злякалась. Прольоти продовжувались досить довго... Так не має бути взагалі.
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18.05.2022 16:32 Ответить
Зараз війна і військовий стан, тому мають право літати
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18.05.2022 16:35 Ответить
у вас діти є? чи на чужих плювати?
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18.05.2022 18:22 Ответить
Якщо страшно, можете переселитися в Польщу, там тимчасово приймають.
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18.05.2022 19:58 Ответить
Если они летают, значит так нужно, они защищают наше небо от русских ракет в том числе.
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18.05.2022 16:43 Ответить
Де захищають, на пишних похоронах в совковому стилі?
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19.05.2022 09:37 Ответить
Якщо людина вмирає за нас з Вами, то має повне право бути похована так, як ховають пілотів!
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18.05.2022 16:49 Ответить
які образи на померлого, ви про що? просто летіти можна було трохи вище, а не так, щоб діти у підвалі кричали від страху. про те, що це за польоти, повідомили згодом. гул стояв такий, що наш будинок дрижав. ми не знали, що це взагалі спочатку... і повірте, я не раз згадала Скнилів, коли винищувач робив віражі, мало не торкаючись крилом будинків і дерев. іде війна, довкола досить горя...
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18.05.2022 19:11 Ответить
Светлана может хватит *******? Дети у нее в подвале кричат от страха? А ничего что Винница в 400 км от ближайшей линии фронта? Не нравится что летают наши истребители? Так приезжай в прифронтовые города в гости, где как не ракеты, так РСЗО Смерч прилетает каждый день, а то и по нескольку раз за день. Посидишь недельку под обстрелами без всяких тревог, ибо время подлета маленькое, никакое оповещение не успевает, после этого наши самолеты в небе будут тебе за Божье благословение.
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19.05.2022 01:47 Ответить
Ннннннннема більше проблем, а лиш дитина перелякалась? А нащо було дитину на похорон тягати?
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19.05.2022 07:58 Ответить
Знімали картинку для ЗМІ, щоб ******* могли похизуватися перед своїми ватними виборцями як вони вміють хоронити героїв по савєцьки.
При цьому зайвий раз ризикували і пілоти, і ті над ким вони літали, не кажучи вже про дорогоцінний ресурс літаків.
Все більше пересвідчуюсь, що цій конченій країні вже нічого не допоможе...
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19.05.2022 09:35 Ответить
От же ,*****,тупа квочка... Якби таке біосміття,як ти ,не існувало,то і пілот,батько двомісячної дитини,був би живий,і війни б не сталося. ****... Немає слів. Вічна Слава загиблим воїнам,що боронять нашу землю!
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23.05.2022 16:04 Ответить
Світла пам'ять. Ми втрачаємо найкращих
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18.05.2022 16:33 Ответить
залишився у Небі.... назавжди...
співчуття родині і всій Україні !
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18.05.2022 16:35 Ответить
Ужасно, что приходиться терять таких молодых,ещё и невероятно важных сейчас людей. Каждое утро просыпаюсь с желанием, чтобы оркостана больше не было.
Иду сегодня по улице в Израиле, а две ватные курицы обсуждают ,что это украинцы виноваты,что их ненавидит весь мир,а азовцы должны быть уничтожены до одного...
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18.05.2022 16:40 Ответить
А плюнуть в рожи тем двум курицам не возникло желания?
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18.05.2022 16:57 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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18.05.2022 16:42 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ!
СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ ВОЇНУ-НЕБА!
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18.05.2022 16:42 Ответить
Чомусь втрати авіації відчуваю куди болючіше. Спочивай з миром, соколе. Чистого неба. Переможемо та помстимося.
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18.05.2022 16:46 Ответить
Почесна варта в Домі офіцерів.Герою Слава!
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18.05.2022 17:39 Ответить
Світла пам'ять нашому герою та щирі співчуття близьким та родині!
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18.05.2022 19:23 Ответить
Вічна і світла пам'ять ГЕРОЮ! Царство господнє.
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18.05.2022 20:11 Ответить
це дуже сумно(((((((.
шкода, що не показали його фото і не написали про його сім'ю.
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18.05.2022 20:39 Ответить
Какой дурак разрешил пролет самолётов?
Теперь кацапы ударят по аэродрому.
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18.05.2022 21:37 Ответить
"Нужно просто перестать стрелять летать", вірно?
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19.05.2022 00:47 Ответить
Навіки шана героям!
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18.05.2022 23:03 Ответить
Pam'yataemo Zagiblix Geroiv Ukraini !
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18.05.2022 23:57 Ответить
Думаю, якщо б гроші вбухані в це ідіотське совкове дійство з літаками, попами та совковою показухою віддали близьким загиблого, то іншим льотчикам було б спокійніше битися з ворогом.
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19.05.2022 09:41 Ответить
"20 ворожих танків, понад 50 бойових броньованих машин, 55 транспортних засобів, 20 цистерн з пальним"

І ці цифри справді вражають, беручи до уваги рівень підготовки українських льотчиків, умов, в яких їм доводиться працювати по землі та, головне, те озброєння, яке доступно для Су-25 ЗСУ.
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19.05.2022 09:49 Ответить
Вечная память герою, защитнику Украины!
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24.05.2022 20:29 Ответить
 
 