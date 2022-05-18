В Виннице провели в последний путь 25-летнего летчика-штурмовика Сергея Пархоменко. Свое уважение отдали и пара самолетов Су-27 в небе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
14 мая во время выполнения боевого задания героически погиб командир авиационного звена бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова капитан Пархоменко Сергей Игоревич. Свое последнее уважение отдали молодому капитану и пара самолетов Су-27, которые несли боевое дежурство в регионе и совершили несколько проходов над городом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишу издание АрмияInform.
"Капитан Пархоменко Сергей Игоревич родился 14 января 1997 года в городе Харькове, в семье военных авиаторов. С детства мечтал о небе и желал связать свою жизнь с авиацией. Окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Несмотря на молодой возраст, на момент вторжение российской федерации в Украину уже занимал должность командира авиационного звена.В боях с российским агрессором капитан Сергей Пархоменко проявил себя победоносным воином, достойным сыном украинского народа и достойным потомком своей семьи военных летчиков. Выполнил 38 боевых вылетов в сложных условиях противодействия вражеских средств ПВО и истребительной авиации, в ходе которых уничтожил более 20 вражеских танков, более 50 боевых бронированных машин, 55 транспортных средств, 20 цистерн с горючим и несколько сот солдат и офицеров рашистов. Не раз умело выводил авиационную технику из-под ракетных ударов врага. Выполняя боевое задание в Запорожской области в районе населенного пункта Гуляйполе, 14 мая капитан Сергей Пархоменко героически погиб, до последнего оставаясь преданным и твердым защитником украинского народа", - говорится в сообщении.
На церемонии прощания с героем присутствовал и командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
"Сегодня над этим городом летают военные самолеты — это украинские летчики отдают последнее уважение Сергею. И каждый час, каждую минуту они продолжают выполнять боевые задания. В наших сердцах навсегда останется память о мужественном офицере, настоящем патриоте своего государства капитане Пархоменко Сергее Игоревиче, который в сложное для Украины время сознательно избрал почетный путь защиты Родины. Вечная слава павшим Героям! Слава Украине!", - сказал он.
За мужність і патріотизм, проявлені під час захисту Батьківщини від російської агресії, Указом Президента України капітан Сергій Пархоменко нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
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При цьому зайвий раз ризикували і пілоти, і ті над ким вони літали, не кажучи вже про дорогоцінний ресурс літаків.
Все більше пересвідчуюсь, що цій конченій країні вже нічого не допоможе...
співчуття родині і всій Україні !
Иду сегодня по улице в Израиле, а две ватные курицы обсуждают ,что это украинцы виноваты,что их ненавидит весь мир,а азовцы должны быть уничтожены до одного...
СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ ВОЇНУ-НЕБА!
шкода, що не показали його фото і не написали про його сім'ю.
Теперь кацапы ударят по аэродрому.
стрелятьлетать", вірно?
І ці цифри справді вражають, беручи до уваги рівень підготовки українських льотчиків, умов, в яких їм доводиться працювати по землі та, головне, те озброєння, яке доступно для Су-25 ЗСУ.