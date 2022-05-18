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Футболист Шевченко стал первым послом платформы U24, через которую собирают средства для Украины. ФОТО

Цель платформы – собирать средства на оборону, медицину и восстановление Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Andriy Shevchenko стал первым амбассадором U24. Андрей своим трудом и спортивными достижениями получил огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая важная миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству", - написал он.

Глава государства призвал приобщаться к инициативе и делать донейты.

На сайте платформы отмечено, что она создана по инициативе президента Украины. Цель платформы – собирать средства в поддержку Украины, которые будут направлены на оборону, медицину и восстановление государства.

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Футболист Шевченко стал первым послом платформы U24, через которую собирают средства для Украины 01
Футболист Шевченко стал первым послом платформы U24, через которую собирают средства для Украины 02

Зеленский Владимир (21096) помощь (7910) Шевченко Андрей футболист (47)


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надіюсь Королевську в цей фонд не притягне по старій памяті
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18.05.2022 16:42 Ответить
Где ж её взять-то теперь?
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18.05.2022 17:25 Ответить
Шеві-респект...
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18.05.2022 16:45 Ответить
Та нехай збирає.
Тут амбасадор і президент дуже пасують один одному.
Просто "твікс".
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18.05.2022 17:56 Ответить
А Україна вже все кацапське майно конфіскувала? А ми порахували і вивірили вже всі цифри збитків з 2014 року? Де слова " репарація" і "конфіскація" ?
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18.05.2022 18:34 Ответить
1. Знову збирати кошти... А заробляти не пробували?
2. Гном зеленський за зрістом ще менше гнома Шевченка...
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18.05.2022 21:27 Ответить
 
 