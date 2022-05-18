Футболист Шевченко стал первым послом платформы U24, через которую собирают средства для Украины. ФОТО
Цель платформы – собирать средства на оборону, медицину и восстановление Украины.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Andriy Shevchenko стал первым амбассадором U24. Андрей своим трудом и спортивными достижениями получил огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая важная миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству", - написал он.
Глава государства призвал приобщаться к инициативе и делать донейты.
На сайте платформы отмечено, что она создана по инициативе президента Украины. Цель платформы – собирать средства в поддержку Украины, которые будут направлены на оборону, медицину и восстановление государства.
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Тут амбасадор і президент дуже пасують один одному.
Просто "твікс".
2. Гном зеленський за зрістом ще менше гнома Шевченка...