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Новости Фото Война
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Рашисты на оккупированных территориях прячутся в школах и ведут оттуда огонь, - СБУ. ФОТО

Российские оккупанты используют помещения украинской школы как свои казармы, военные склады и фотозоны для селфи.

Как передает Цензор.НЕТ, об очередном доказательстве лицемерия армии РФ сообщили в СБУ.

"Российская пропаганда в это время разгоняет фейки о том, что якобы наши защитники дислоцируются в школах и больницах, прикрываясь "живым щитом" из гражданских. Но фотодоказательства с телефона захватчика, который удалось сломать СБУ, развенчивают российские мифы", - отметили в СБУ.

На фото – военнослужащий 23-го отряда специального назначения Росгвардии (с дислокацией в Челябинске) Сергей Витальевич Дыдыкин. Он систематически присылает родным и знакомым свои "геройские" селфи из школы в г. Белозерка Херсонской области.

"Но вместо хвастовства советуем оккупанту почитать школьные учебники по истории – в них описано немало преступлений России за последнее столетие, о которых не упоминают на РосТВ", - подытожили в Службе безопасности.

Читайте также: "До побачення, бл#дь", - СБУ перехватила разговор российских оккупантов в Запорожье, где те жалуются на "партизанщину" и прощаются на украинском. АУДИО

Рашисты на оккупированных территориях прячутся в школах и ведут оттуда огонь, - СБУ 01
Рашисты на оккупированных территориях прячутся в школах и ведут оттуда огонь, - СБУ 02

Автор: 

армия РФ (19926) СБУ (20138)


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Топ комментарии
+12
Майбутні дохлі кацапські свині...
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18.05.2022 17:57 Ответить
+4
А может, фиг с ней, этой школой. Все равно, после таких жильцов её сжигать придется. Гатите родненькие по ней, желательно часа в 2 ночи.
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18.05.2022 18:02 Ответить
+3
Это к тому,что освобождение отменяется?
Дебилу понятно,что они не за город выбегут
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18.05.2022 18:21 Ответить
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Майбутні дохлі кацапські свині...
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18.05.2022 17:57 Ответить
А может, фиг с ней, этой школой. Все равно, после таких жильцов её сжигать придется. Гатите родненькие по ней, желательно часа в 2 ночи.
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18.05.2022 18:02 Ответить
Ну что же, рашосвиньи. Вас научат ЗСУ наконец-то в школах заниматься уроками жизни: становится Человеком. После вашего уничтожения вместе с нашими школами и другими социальными объектами за свои нечеловеческие зверства вы ************ после нахождения в аду, наступившей после адской смерти, вернетесь на землю в виде добродушных животных свиней, сало которых так любят наши родные Украинцы.
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18.05.2022 18:10 Ответить
Это к тому,что освобождение отменяется?
Дебилу понятно,что они не за город выбегут
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18.05.2022 18:21 Ответить
Останутся там даже не на второй год, а навсегда.
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18.05.2022 18:25 Ответить
Новина на кшталт «собака вкусила людину», новиною не є.
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18.05.2022 18:29 Ответить
Они не ВОИНЫ, они ВОТЮГИ и МОРОДЕРЫ.....
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18.05.2022 18:53 Ответить
Ну і нахєра ця новина? Для виправдання,що ніззя ввалити,бо «тамжєнашашкола»? Мабуть один я впевнений ,що всі оці новини про інженерне обладнання оборони,зелені коридори до окупантів,нашішколи,операції по евакуації ,труднощі зв зброєюі ,правакації на Сумщині і т.п. готують уставшій ат вайни лохторат до НОВОЇ ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ ? Нє,ну а чо? Патріотичну спільноту виб'ють,попів москальських,ригів,сепарів і ватників збережуть від лінчування-а там вже і мінськ-3 на часі. Вірно мислю,зелені гниди?
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18.05.2022 18:54 Ответить
Майбутні 200-ті або "посилка"!!!
Від перестановка доданків сума 200 не змінюється!!!
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18.05.2022 19:10 Ответить
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18.05.2022 20:01 Ответить
такий стиль параши,
самі роблять якісь звірства а звинувачують в цьому інших
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18.05.2022 23:17 Ответить
Усі школи та садочки на окупованих територіях мали бути офіційно закриті на законодавчому рівні ще у 2014 році. Щоб окрім перешкоджання окупантам у зомбуванні дітей не обмежувати українські війська у застосуванні зброї. Ніяких мірних житєлєй на даунбасі немає і бути не може в принципі.
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19.05.2022 09:59 Ответить
 
 