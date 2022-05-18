Рашисты на оккупированных территориях прячутся в школах и ведут оттуда огонь, - СБУ. ФОТО

Российские оккупанты используют помещения украинской школы как свои казармы, военные склады и фотозоны для селфи.

Как передает Цензор.НЕТ, об очередном доказательстве лицемерия армии РФ сообщили в СБУ.

"Российская пропаганда в это время разгоняет фейки о том, что якобы наши защитники дислоцируются в школах и больницах, прикрываясь "живым щитом" из гражданских. Но фотодоказательства с телефона захватчика, который удалось сломать СБУ, развенчивают российские мифы", - отметили в СБУ.

На фото – военнослужащий 23-го отряда специального назначения Росгвардии (с дислокацией в Челябинске) Сергей Витальевич Дыдыкин. Он систематически присылает родным и знакомым свои "геройские" селфи из школы в г. Белозерка Херсонской области.

"Но вместо хвастовства советуем оккупанту почитать школьные учебники по истории – в них описано немало преступлений России за последнее столетие, о которых не упоминают на РосТВ", - подытожили в Службе безопасности.

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