Рашисты на оккупированных территориях прячутся в школах и ведут оттуда огонь, - СБУ. ФОТО
Российские оккупанты используют помещения украинской школы как свои казармы, военные склады и фотозоны для селфи.
Как передает Цензор.НЕТ, об очередном доказательстве лицемерия армии РФ сообщили в СБУ.
"Российская пропаганда в это время разгоняет фейки о том, что якобы наши защитники дислоцируются в школах и больницах, прикрываясь "живым щитом" из гражданских. Но фотодоказательства с телефона захватчика, который удалось сломать СБУ, развенчивают российские мифы", - отметили в СБУ.
На фото – военнослужащий 23-го отряда специального назначения Росгвардии (с дислокацией в Челябинске) Сергей Витальевич Дыдыкин. Он систематически присылает родным и знакомым свои "геройские" селфи из школы в г. Белозерка Херсонской области.
"Но вместо хвастовства советуем оккупанту почитать школьные учебники по истории – в них описано немало преступлений России за последнее столетие, о которых не упоминают на РосТВ", - подытожили в Службе безопасности.
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Дебилу понятно,что они не за город выбегут
Від перестановка доданків сума 200 не змінюється!!!
самі роблять якісь звірства а звинувачують в цьому інших