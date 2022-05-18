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Подозреваемого в дезертирстве чиновника ЧАЭС проверяют на предмет помощи РФ в захвате АЭС, - ГБР. ФОТОрепортаж

Чиновника Чернобыльской атомной электростанции подозревают в дезертирстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДБР.

"В марте 2022 года работники ГБР совместно с СБУ задержали заместителя генерального директора Чернобыльской атомной электростанции, который самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался на территории Закарпатской области. Ему уже уведомлено о подозрении в самовольном уходе из воинской части или места службы, а также неявке вовремя на службу без уважительных причин, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 5 ст. 407 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий скрылся со станции и не обеспечил физическую защиту объекта, что прямо входило в его функциональные обязанности.

"Вдобавок, в ходе следствия работники ГБР проверяют возможную причастность чиновника к проведению подрывной деятельности против Украины. В частности, они должны установить, способствовал ли он военным россии в захвате ЧАЭС в конце февраля.

Сотрудники ДБР во взаимодействии с работниками СБУ провели обыски в административных помещениях ЧАЭС. Ряд обысков произведен и по месту жительства фигуранта. В ходе следственных действий изъяты документы и цифровые носители информации. Также следователи провели допросы свидетелей, запланировано проведение судебной психологической экспертизы и допросы должностных лиц ЧАЭС", - отметили в ГБР.

По результатам проведенных следственных действий будет решаться вопрос уведомления чиновника о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Также смотрите: Рашисты на оккупированных территориях прячутся в школах и ведут оттуда огонь, - СБУ. ФОТО

Подозреваемого в дезертирстве чиновника ЧАЭС проверяют на предмет помощи РФ в захвате АЭС, - ГБР 01
Подозреваемого в дезертирстве чиновника ЧАЭС проверяют на предмет помощи РФ в захвате АЭС, - ГБР 02
Подозреваемого в дезертирстве чиновника ЧАЭС проверяют на предмет помощи РФ в захвате АЭС, - ГБР 03

ЧАЭС (569) ГБР (3081)


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та якось пофіг
як співпрацював - хай саджають
як нє - вакансій для безробітних буде купа, хай шукає себе
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18.05.2022 18:31 Ответить
На Закарпаття багато хто втікав, навіть окремі собі відрядження оформляли, особливо високі чини Дермитслужби. Це теж потрібно ретельно перевірити. Також слід перевірити доцільність таких "відряджень" заступників та керівників департаментів "Укрпошт", які теж "відзначилася" у цьому напрямку ...
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18.05.2022 18:32 Ответить
зрозумів сенс світлин-молитва на двері,оточили кут будинку...
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18.05.2022 18:33 Ответить
спины - 3 раза.
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18.05.2022 22:15 Ответить
24 лютого в 12 -00 рашисти були в Чорнобилі. Хто цьому посприяв, в кого проведені обшуки, що вилучено і який запобіжний захід обрано?
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18.05.2022 19:38 Ответить
Не повезло мужику. А другой "асвабадитель" Закарпатья от рашистов именным пистолетом награждён. Да уж, судьба-злодейка...
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18.05.2022 19:47 Ответить
Ось так ДБР може демонтрувати свою "активність" до безконечності, ні прізвищ ні фото фейса.
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18.05.2022 20:01 Ответить
По всій Україні портновці та кагебешники затримують представників місцевої влади, які не присягнули банковській у вірності за звинуваченнями у зраді. Слідкуємо за мером Конотопа, який посмів зазіхнути на святу корову ватних ********* - московський паханат.
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19.05.2022 10:02 Ответить
 
 