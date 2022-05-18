Подозреваемого в дезертирстве чиновника ЧАЭС проверяют на предмет помощи РФ в захвате АЭС, - ГБР. ФОТОрепортаж

Чиновника Чернобыльской атомной электростанции подозревают в дезертирстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДБР.

"В марте 2022 года работники ГБР совместно с СБУ задержали заместителя генерального директора Чернобыльской атомной электростанции, который самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался на территории Закарпатской области. Ему уже уведомлено о подозрении в самовольном уходе из воинской части или места службы, а также неявке вовремя на службу без уважительных причин, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 5 ст. 407 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий скрылся со станции и не обеспечил физическую защиту объекта, что прямо входило в его функциональные обязанности.

"Вдобавок, в ходе следствия работники ГБР проверяют возможную причастность чиновника к проведению подрывной деятельности против Украины. В частности, они должны установить, способствовал ли он военным россии в захвате ЧАЭС в конце февраля.

Сотрудники ДБР во взаимодействии с работниками СБУ провели обыски в административных помещениях ЧАЭС. Ряд обысков произведен и по месту жительства фигуранта. В ходе следственных действий изъяты документы и цифровые носители информации. Также следователи провели допросы свидетелей, запланировано проведение судебной психологической экспертизы и допросы должностных лиц ЧАЭС", - отметили в ГБР.

По результатам проведенных следственных действий будет решаться вопрос уведомления чиновника о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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