Украина национализировала корпоративные права двух белорусских предприятий и 20 "МАЗов", - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Киевская прокуратура передала АРМА 20 грузовиков "МАЗ" и корпоративные права двух предприятий Беларуси

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что Подольская окружная прокуратура Киева совместно с правоохранителями передала в управление АРМА 20 грузовиков и корпоративные права двух предприятий.

При процессуальном руководстве прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам присвоения имущества и финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.110-2 УК Украины).

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Установлено, что в Киеве осуществляют свою деятельность два предприятия - ГП "Автомаз Украина" и ООО с иностранными инвестициями "Торговый Дом "МАЗ-Украина", конечными бенефициарными владельцами которых является государственная структура, подконтрольная правительству РБ.

В ходе досудебного расследования на упомянутых предприятиях проведены обыски, изъято 20 грузовиков марки "МАЗ" на общую сумму свыше 20 млн грн, на которые впоследствии наложен арест.

Расследование осуществляется следователями Подольского УП ГУ Нацполиции в Киеве по материалам ДСР Нацполиции Украины.

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