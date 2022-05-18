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Украина национализировала корпоративные права двух белорусских предприятий и 20 "МАЗов", - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Киевская прокуратура передала АРМА 20 грузовиков "МАЗ" и корпоративные права двух предприятий Беларуси

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что Подольская окружная прокуратура Киева совместно с правоохранителями передала в управление АРМА 20 грузовиков и корпоративные права двух предприятий.

При процессуальном руководстве прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам присвоения имущества и финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.110-2 УК Украины).

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Установлено, что в Киеве осуществляют свою деятельность два предприятия - ГП "Автомаз Украина" и ООО с иностранными инвестициями "Торговый Дом "МАЗ-Украина", конечными бенефициарными владельцами которых является государственная структура, подконтрольная правительству РБ.

В ходе досудебного расследования на упомянутых предприятиях проведены обыски, изъято 20 грузовиков марки "МАЗ" на общую сумму свыше 20 млн грн, на которые впоследствии наложен арест.

Расследование осуществляется следователями Подольского УП ГУ Нацполиции в Киеве по материалам ДСР Нацполиции Украины.

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Украина национализировала корпоративные права двух белорусских предприятий и 20 МАЗов, - Офис Генпрокурора 01
Украина национализировала корпоративные права двух белорусских предприятий и 20 МАЗов, - Офис Генпрокурора 02
Украина национализировала корпоративные права двух белорусских предприятий и 20 МАЗов, - Офис Генпрокурора 03
Украина национализировала корпоративные права двух белорусских предприятий и 20 МАЗов, - Офис Генпрокурора 04

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Беларусь (7937) национализация (238) АРМА (109) Офис Генпрокурора (2521)


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Топ комментарии
+8
Yurii DEmon 4
@YuriiDEmon4
·
2 год
Гречка коштує 100 грн.
Вводимо держрегулювання і гречка коштує по 200 і її нема.
Скасовуємо держрегулювання і гречка коштує 150 і всі такі давольні, як слони.

А тепер призначте мене міністром економіки, я знаю шо робить щоб всі були давольні
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18.05.2022 18:36 Ответить
+5
те що натворили білоруси коли пускали ракети по Україні і в підсумку скільки знищено обьектів у нас на яку суму ті камази то таке
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18.05.2022 18:37 Ответить
+4
Ппатужно!

А скільки ЗЕлені наварили на бульбяних асвальті, електриці та Гсм?
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18.05.2022 18:41 Ответить
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а чо нє?
це в рахунок майбутніх репарацій
чи ракети та авіація з території бєларусі безоплатно льотали?

українці не злі, але пам"ять у них дуже добра
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18.05.2022 18:35 Ответить
Да это малая толика. Сумма репараций от беларусов тоже должна быть приличная.
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18.05.2022 18:41 Ответить
Yurii DEmon 4
@YuriiDEmon4
·
2 год
Гречка коштує 100 грн.
Вводимо держрегулювання і гречка коштує по 200 і її нема.
Скасовуємо держрегулювання і гречка коштує 150 і всі такі давольні, як слони.

А тепер призначте мене міністром економіки, я знаю шо робить щоб всі були давольні
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18.05.2022 18:36 Ответить
Те ж саме було з хлібом коли прем"єром став проффесор. З 1 гривні до 1-70 і всі завили. Потім знизив до 1-50 і всі зраділи. Подешевшало.
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18.05.2022 18:48 Ответить
Коли бензин стануть продавати по 52 гривні то хліб за сьогоднішні 20 гривень буде здаватися даром. Готуйте 40 за буханець. Та й за іншу їжу також.
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18.05.2022 19:23 Ответить
те що натворили білоруси коли пускали ракети по Україні і в підсумку скільки знищено обьектів у нас на яку суму ті камази то таке
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18.05.2022 18:37 Ответить
Як завжди. Йшов третій день війни. Київська прокуратура спрацювала. Молодці.
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18.05.2022 18:40 Ответить
Ппатужно!

А скільки ЗЕлені наварили на бульбяних асвальті, електриці та Гсм?
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18.05.2022 18:41 Ответить
МАЗи в ЗСУ,зайвими не будуть!!!)))
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18.05.2022 18:42 Ответить
ASTANAVITES bulbafjurer bude nedavoljnym

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18.05.2022 18:43 Ответить
Бурятів на фарш,а бульбашів на драники!!!)
Є
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18.05.2022 18:52 Ответить
Вся власність Білорусі та Вірменії як союзників ***** в Україні має бути конфіскована на користь ЗСУ, а всі громадяни цих країн які знаходяться в Україні мають пройти перевірку (фільтрацію).
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18.05.2022 18:52 Ответить
"Передали 20 автомобілів МАЗ", тільки забули, що цих МАЗів в ЗСУ десятки тисяч і саме прості працівники ДП «Автомаз Україна» безоплатно допомагали 43,72,79,92,93,95,101,НГУ30** і прочая,і прочая. Всі нач. і зам. потєхи! Оце мене "розкуркулили"і ваші замовлення на всі"бурульки" які ми мали вам відправити, допомогти розібратись і зекономити купу часу і нервів -НЕ МОЖЕМО! Бо в умовах війни виявилось, що армія і комун.господарство їздить на "вражеской технике". І до речі 150 українців підуть на біржу праці. Отаке
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18.05.2022 21:09 Ответить
 
 