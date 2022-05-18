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Из-под завалов разрушенного российскими войсками дома в Бахмуте извлекли тело 2-летнего ребенка, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Бахмутской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая прокуратура.

В сообщении отмечается: "По данным следствия увеличилось количество жертв обстрела оккупантами многоквартирного дома в г. Бахмут. В результате разбора завалов спасатели обнаружили тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка.

В настоящее время общее число погибших составляет 5 человек, раненых – 4.

Напомним, 17 мая 2022 года в результате авиаудара вооруженных сил России по г. Бахмут один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего разрушены строительные конструкции на пяти этажах. Двое мужчин (43 и 44 лет) и 75-летняя женщина погибли, еще четыре человека, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет, получили ранения различной степени тяжести.

Поисково-спасательные мероприятия на месте происшествия продолжаются".

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Из-под завалов разрушенного российскими войсками дома в Бахмуте извлекли тело 2-летнего ребенка, - прокуратура 01

дети (6492) обстрел (27151) Донецкая область (9648)


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18.05.2022 20:49 Ответить
жыдоугрофиннобуряты швабростана ничего не знают о карме...
всё имеет свою цену и возвращается вылупкам в стократном размере...
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18.05.2022 20:54 Ответить
Суки.
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18.05.2022 21:11 Ответить
Суки кацапські виродки ви тільки вмієте воювати з мирним населенням ,вбиваєте дітей, руйнуєте міста будьте ви прокляті і ваш дибільний народ.
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18.05.2022 22:35 Ответить
 
 