Из-под завалов разрушенного российскими войсками дома в Бахмуте извлекли тело 2-летнего ребенка, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Бахмутской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая прокуратура.

В сообщении отмечается: "По данным следствия увеличилось количество жертв обстрела оккупантами многоквартирного дома в г. Бахмут. В результате разбора завалов спасатели обнаружили тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка.

В настоящее время общее число погибших составляет 5 человек, раненых – 4.

Напомним, 17 мая 2022 года в результате авиаудара вооруженных сил России по г. Бахмут один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего разрушены строительные конструкции на пяти этажах. Двое мужчин (43 и 44 лет) и 75-летняя женщина погибли, еще четыре человека, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет, получили ранения различной степени тяжести.

Поисково-спасательные мероприятия на месте происшествия продолжаются".

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