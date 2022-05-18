В российском БПЛА "Орлан" обнаружили французский тепловизор, ЕС должен выявить схему обхода санкций, - Кашчук. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В беспилотнике "Орлан" российского производства был обнаружен французский военный тепловизор.

Об этом сообщил волонтер Павел Кащук, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции? Нет, не слышали... Французский военный тепловизор в российском "Орлане" 2022 года производства! Требуем международного расследования!

После полной разборки российского военного самолета-разведчика и наводчика артиллерии "Орлан-10" (производства 02.2022), захваченного на востоке, мы обнаружили в его подвесе современную тепловизионную матрицу двойного назначения Lynred PYCO-640-046 (Ulis), произведенную во Франции. Именно эта деталь и отвечает за главные задачи российского оружия – выявление живых целей для дальнейшего их уничтожения. Сегодня это украинцы, завтра – европейцы?

Серийный номер на матрице может помочь компетентным органам в ЕС выявить схемы обхода санкций и причастные компании", - говорится в сообщении.

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