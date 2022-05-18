В российском БПЛА "Орлан" обнаружили французский тепловизор, ЕС должен выявить схему обхода санкций, - Кашчук. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В беспилотнике "Орлан" российского производства был обнаружен французский военный тепловизор.
Об этом сообщил волонтер Павел Кащук, передает Цензор.НЕТ.
"Санкции? Нет, не слышали... Французский военный тепловизор в российском "Орлане" 2022 года производства! Требуем международного расследования!
После полной разборки российского военного самолета-разведчика и наводчика артиллерии "Орлан-10" (производства 02.2022), захваченного на востоке, мы обнаружили в его подвесе современную тепловизионную матрицу двойного назначения Lynred PYCO-640-046 (Ulis), произведенную во Франции. Именно эта деталь и отвечает за главные задачи российского оружия – выявление живых целей для дальнейшего их уничтожения. Сегодня это украинцы, завтра – европейцы?
Серийный номер на матрице может помочь компетентным органам в ЕС выявить схемы обхода санкций и причастные компании", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо цілями цих пепелаців є і Польща та Балтія
чи так як нафта газ бітум, наш хліб, вкрадений.
щось я не чув щоб хтось арештував танкер з зерном
а він проплив вже півсвіту...
вигідна ця війна "нашим партнерам"
ой як вигідна...
Ни для коготне является секретом тесное сотрудничество французов с Мордером. Не стройте илюзий хлопцы.
Когда дело касается «серебренников», запад становится в позу «страус
только сделать это через буржуинских юристов и буржуинские суды...
К сведению матрица на джавелине в 4 (четыре ) раза слабее этой ,что в орлане
Якщо нам потрібні французьки гаубиці, інше озброєння, нафтове ембарго, та інші санкції, то краще всього, просто промовчати!
Нажити ще одного Орбана, який заявить, що нафтове ембарго, призведе до кризи, тому вводити його не можна, хвилинна справа!
А розібратися з наслідками, значно складніше.
А до закінчення війни макарон може й не дожити
Так, рашисти стверджують, що у розрахунках 35-ї армії СВО майже не залишилось безпілотників типу "Орлан-10" - тепер військові планують отримати розвідувальні безпілотники китайського виробництва.
Разом з тим, не вистачає окупантам й фахівців-операторів БПЛА, тому керівництво 35-ї армії СВО було вимушене спрямувати в Україну як представників центру управління розвідки й вогневого ураження РФ, так і військових угруповання ЗС РФ у Сирії.
Всем наплевать на кровь,боль и разрушения стран которые решили противостоять россии, а некоторые войны россия начинала с одобрения,или на деньги Запада.
А заливали они допотопные. Орланы эти.
А там чипы французские......
Уроды
площі Червоних ліхтарівой на красній площі. Зараз побіжить ******* звонити-плакатись
к сожалению у нас подобных девайсов нет ( или я об них не слышал - поправте ) , и не предвидется ( че очень плохо ) , у нас комерция доработанная летает
Франция нам очень помогает , но ура-патриотам нужен ( хоть и пустяковый ) повод чеб кого-то обосрать
Кацапольот зроблено у лютому, відповідно комплектуючі поставлені набагато раніше, а санкції ввели у березні.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/23/7341639/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/23/7341639/
в обход санкций было поставлено тепловизионные камеры для 1000 бтр\бмп\танков
КАК ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАНИЯ ПОМОГАЕТ РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЕ
Вещание российских пропагандистских ресурсов в Европе и России через спутники осуществляется благодаря компании Eutelsat
"Это не нормально, что для пропагандистской войны используется французский спутник, - говорит Андре Ланж, один из членов Комитета имени Дени Дидро.
https://www.dsnews.ua/world/vzaimovygodnyy-neytralitet-kak-odna-francuzskaya-kompaniya-pomogaet-rossiyskoy-propagande-derzhatsya-naplavu-20052022-459347
📍Там опасаются, что Украина будет бить по территории России с американского РСЗО.
📍Один из собеседников, знающий детали недавней встречи министров обороны в немецком Рамштайне, сообщил, что тогда «был импульс» в вопросе поставки такого вооружения «но, похоже, он остыл».
📍В США считают, что удары Украины по территории России затянут войну.
🇺🇦Украина Online
-----------_
Таким образом ленд-лиз медленно превращается в элегантный ленд-хер.
не напрямую а например через кучу подставных фирм
да даже просто через посредников в в китае
в отличии от всяких байкалов и прочих, которые их разработки
эти все равно клепают для мира всего
а значит всегда можно купить дороже через посредников