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В российском БПЛА "Орлан" обнаружили французский тепловизор, ЕС должен выявить схему обхода санкций, - Кашчук. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В беспилотнике "Орлан" российского производства был обнаружен французский военный тепловизор.

Об этом сообщил волонтер Павел Кащук, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции? Нет, не слышали... Французский военный тепловизор в российском "Орлане" 2022 года производства! Требуем международного расследования!

После полной разборки российского военного самолета-разведчика и наводчика артиллерии "Орлан-10" (производства 02.2022), захваченного на востоке, мы обнаружили в его подвесе современную тепловизионную матрицу двойного назначения Lynred PYCO-640-046 (Ulis), произведенную во Франции. Именно эта деталь и отвечает за главные задачи российского оружия – выявление живых целей для дальнейшего их уничтожения. Сегодня это украинцы, завтра – европейцы?

Серийный номер на матрице может помочь компетентным органам в ЕС выявить схемы обхода санкций и причастные компании", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Рашисты на оккупированных территориях прячутся в школах и ведут оттуда огонь, - СБУ. ФОТО

В российском БПЛА Орлан обнаружили французский тепловизор, ЕС должен выявить схему обхода санкций, - Кашчук 01
В российском БПЛА Орлан обнаружили французский тепловизор, ЕС должен выявить схему обхода санкций, - Кашчук 02
В российском БПЛА Орлан обнаружили французский тепловизор, ЕС должен выявить схему обхода санкций, - Кашчук 03
В российском БПЛА Орлан обнаружили французский тепловизор, ЕС должен выявить схему обхода санкций, - Кашчук 04

В российском БПЛА Орлан обнаружили французский тепловизор, ЕС должен выявить схему обхода санкций, - Кашчук 05

Автор: 

армия РФ (19224) россия (95526) Франция (3506) Кашчук Павел (11)


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Топ комментарии
+65
Жабоеды-двуличные твари.Микрон,звони ***** и кричи что вы так не договаривались.
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18.05.2022 21:43
+64
Кулеба має протестувати не один, а разом з партнерами: Великобританією, Польшою, країнами Балтії тощо.
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18.05.2022 21:41
+40
Прогнило щосьу французькому королівстві. І ше розказують нам, що ми корумповані
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18.05.2022 21:46
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Правила форума Совет форумчан
Кулеба має протестувати не один, а разом з партнерами: Великобританією, Польшою, країнами Балтії тощо.
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18.05.2022 21:41 Ответить
Так!
Бо цілями цих пепелаців є і Польща та Балтія
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18.05.2022 23:30 Ответить
і Франція теж, якщо й далі будуть продаватися, русскіє ні від чого не відмовляться, а Париж вони завжди "любили" у них там місце скрєпноє, нахоженоє, цвіт русской демократії і аристократії в Парижі ошивався, вони навіть готові повмирати аби тільки Париж побачити.
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19.05.2022 09:29 Ответить
Ждём підтвердження долітався су 34.слава зсу
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18.05.2022 21:42 Ответить
а що до підтримки тероризму????
чи так як нафта газ бітум, наш хліб, вкрадений.
щось я не чув щоб хтось арештував танкер з зерном
а він проплив вже півсвіту...
вигідна ця війна "нашим партнерам"
ой як вигідна...
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18.05.2022 21:42 Ответить
Жабоеды-двуличные твари.Микрон,звони ***** и кричи что вы так не договаривались.
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18.05.2022 21:43 Ответить
от тобі і ква ква......
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18.05.2022 22:38 Ответить
масква-ква-ква
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18.05.2022 23:08 Ответить
А что вы ждали от многовекторных петухов (аналогия с символом франции)?
Ни для коготне является секретом тесное сотрудничество французов с Мордером. Не стройте илюзий хлопцы.
Когда дело касается «серебренников», запад становится в позу «страус
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19.05.2022 12:15 Ответить
От тільки санкції на подібні товари з 2014 року
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18.05.2022 21:50 Ответить
Гєна а в тебе є гарантії що зараз європейська військова електроніка не потрапляє до паРащі ?
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18.05.2022 21:51 Ответить
Санкції діють з 2014 року, а не з 24.02
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18.05.2022 21:52 Ответить
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18.05.2022 21:46 Ответить
ЛГБТ
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18.05.2022 22:20 Ответить
Ні. Просто підараси.
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19.05.2022 11:32 Ответить
Прогнило щосьу французькому королівстві. І ше розказують нам, що ми корумповані
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18.05.2022 21:46 Ответить
Це не корупція,просто для жабоїдів та інших європейців,гроші важливіші за життя українців.Жодних збитків своїй країні ці виробники не завдали,на відміну від наших корупціонерів,котрі грабують свою державу.
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18.05.2022 22:22 Ответить
хочеш сказати жодних смертей українців теж не завдали такі заборонені світовою спільнотою аферистичні дії французьских жабоїдів???
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18.05.2022 22:37 Ответить
яке їм діло до українців?
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19.05.2022 08:53 Ответить
Схема одна -КОРРУПЦИЯ. Та самая про которую говорит ЕС, что Украина пока не поборет коррупцию не может стать членом. И страны ЕС будут всячески всячески поддерживать на пути к членству. и Долгим и тернистым будет путь. Надо побороть коррупцию, ну ту самую шо французские тепловизоры на рашистских девайсах для убийства
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18.05.2022 21:50 Ответить
пля - та выставить счёт за разрушения и убийства как соучастникам и производителю, и Франции, которая получала деньги (налоги) => является прямым соучастником - и будут платить аж всыраться...

только сделать это через буржуинских юристов и буржуинские суды...
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18.05.2022 21:52 Ответить
Так может поэтому Макрон и названивал все время Путену.
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18.05.2022 21:53 Ответить
А ви думали чого? Ну не через Україну ж.
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18.05.2022 22:16 Ответить
Що Макрон? Не дати путіну втратити обличчя?
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18.05.2022 21:54 Ответить
макрон їздив 3-рази до путіна.....на "перемовини"...думай-ТЕ!!!
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18.05.2022 21:56 Ответить
Ну там ж не лише у ВПК співробітництво. А Рено, яке було власником ваз? Добре, хоч ці додумалися сплавить той ваз за красивою ціною в 1 рубль... А Ашан, а Леруа в кацапстані?
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18.05.2022 22:11 Ответить
Неужели тепловизоры в дипломатической почте возил?
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18.05.2022 22:28 Ответить
макроша, не попалився, нє?
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18.05.2022 21:57 Ответить
тото макрон печется чтобы сохранить человеческое лицо рашистскому дракону... с похожими на людей драконами удобнее дружить и торговать...
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18.05.2022 22:01 Ответить
Загуглите - "купить тепловизор для охоты".
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18.05.2022 22:06 Ответить
Вы на матрицу на том тепловизоре гляньте и на эту -и будет вам счастье и понимание .
К сведению матрица на джавелине в 4 (четыре ) раза слабее этой ,что в орлане
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18.05.2022 22:13 Ответить
Вот здесь матрица лучше: Pulsar Helion 2 xp50 Pro (охотничий).
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18.05.2022 22:42 Ответить
Вот это зрада... А ну наказать всем миром Францию за платы, купленные частными лицами и дебилами в рабссее, собирающие это летающее чудо из говна и палок. Насыпайте про китайские микросхемы. Но самое смешное это то, у рашодебилов с импортозамещением так и не получилось, а с самоуничтожением получается регулярно и в огромных количествах. Во всех мировых войнах потери гражданского населения составляют примерно 80-85% (простите). Кто мне скажет сколько в этом отношении рашоорки потеряли? 80-85 процентов своих войск!!! Стратеги, ***.
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18.05.2022 22:08 Ответить
Це плата від французьког військового тепловізора, тому ніякий "дебіл із рабсії" без відома державних органів Франції не зробить замовлення та купівлю.
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18.05.2022 22:16 Ответить
а дебил с Китая может? запрета на продажу в Китай нет,что мешает им навариться на кацапне?
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18.05.2022 22:37 Ответить
А вот интересно, в орланах по прежнему ставят полетные контроллеры на базе микросхемы STM32F103 QFP100 франко-итальянского производителя STMicroelectronics, или перешли на китайщину? А может, что-то из стиралок выпаивают...
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18.05.2022 22:11 Ответить
STM32F103 - дотопний мамонт. Новые полётные контролллеры уже на STM32F722 делается.
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18.05.2022 22:53 Ответить
на кацапских "Орланах-10"??
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19.05.2022 01:27 Ответить
Треба потрошити всю рашистську технологічну військову техніку, від ракет до рлс і т.д., і виймати звідти західні комплектуючи та виставляти рахунки країнам що наживаются на війні в Україні, на крові українців. Нема жодного більш-менш технологічного пристрою зробленого на россії що виробляється без залучення західних комплектуючих і ці комплектуючи є базовими для цих пристроїв. Наприклад в цьому орлані як мінімум тепловізійний модуль із Франції і двигун що виробляється в Німеччині. Тобто це не гвинтик і не мотузочка, а саме елементи навколо котрих конструюється виріб.
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18.05.2022 22:14 Ответить
Moчилово Франции и Германии по заказу Ермака и ОП продолжается. Грустно смотреть как украинцы ищут себе врага там где его нет.
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18.05.2022 22:16 Ответить
Та ви що? Прям, ищем врага, там где его нет? Ви не сумуйте за нас. Ми впораємося.
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18.05.2022 22:20 Ответить
Вы то может и да, а вот на передовой из за отсутствия немецкого и французкого вооружения выживут не все. Скажите в чьих интересах ссора Украины с Францией и Германией? Если есть такой недочет то зачем обвинять в этом всю Францию и ее правительство? Пока вы читаете что написано на чипе, срывается поставка французких гаубиц потому что Гринпоц *********** итальянцам о французах. Это что от большого ума? Посмотрите на США, вы видели чтобы там кого то унижали из своих союзников? Не будьте йолопами.
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18.05.2022 22:57 Ответить
Французы и немцы не наши союзники, а рф. Туда они оружие поставляют исправно
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18.05.2022 23:44 Ответить
Вот это тебя вздуло, прямо изнутри. Союзники РФ.... даже смешно читать такое....
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19.05.2022 01:04 Ответить
Это, мягко говоря, преувеличение. Германия вполне себе помогает Украине. Относительно поставок оружия России в последние недели - пруф будет?
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19.05.2022 12:43 Ответить
100%
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18.05.2022 23:46 Ответить
Та ты шо! Четыре гаубицы спасут отца украинской демократии?
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19.05.2022 09:21 Ответить
Тут і так усе зрозуміло, monsieur micron уже відкрито заграє з кацапам.
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18.05.2022 22:18 Ответить
От про це я весь час і кажу: на словах підтримують Україну, а по справах - все навпаки. Добре би це передати у французьку пресу.
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18.05.2022 22:24 Ответить
в суд это надо передать. Международный.
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18.05.2022 23:27 Ответить
https://www.lynred-usa.com/products/vga-resolution/pico640s-infrared-sensor.html в штатах продається, чому одразу французи, та щей заявлена сумісність з німецьким обладнанням. Розробники можуть бути хто завгодно, офшори навіть.
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18.05.2022 22:24 Ответить
франция, германия и венгрия - любимые путинские шлюхи, лично я не удивлен.
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18.05.2022 22:53 Ответить
куда ни глянь--кругом запроданці..
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18.05.2022 23:10 Ответить
А нічого, що ці довбані "Орлани" -- випускаються по Ізраїльським ліцензіям в кацапстані?
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18.05.2022 23:27 Ответить
ОП Ермака поставило задачу ботам мочить Макрона и Шольца. Разве не видно по новостям? Путин тихо курит в сторонке пока укринцы поливают публично грязью своих союзников
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19.05.2022 01:11 Ответить
Чесно кажучи, критикувати Макрона, можна лише після закінчення війни.
Якщо нам потрібні французьки гаубиці, інше озброєння, нафтове ембарго, та інші санкції, то краще всього, просто промовчати!
Нажити ще одного Орбана, який заявить, що нафтове ембарго, призведе до кризи, тому вводити його не можна, хвилинна справа!
А розібратися з наслідками, значно складніше.
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18.05.2022 23:29 Ответить
Ну так, це українці винні в тому, що угорці, німці і французи такі мразі. І тому потрібно каятися і вибачатися перед ними на колінах щодня
А до закінчення війни макарон може й не дожити
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18.05.2022 23:50 Ответить
Французы и немцы союзники Украины, как бы ты тут не вылазил из шкуры.
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19.05.2022 00:59 Ответить
підрозділи 35-ї окупаційної армії східного військового округу, що беруть участь у війні в Україні, мають проблеми як з наявністю безпілотників, так і спеціалістів.
Так, рашисти стверджують, що у розрахунках 35-ї армії СВО майже не залишилось безпілотників типу "Орлан-10" - тепер військові планують отримати розвідувальні безпілотники китайського виробництва.
Разом з тим, не вистачає окупантам й фахівців-операторів БПЛА, тому керівництво 35-ї армії СВО було вимушене спрямувати в Україну як представників центру управління розвідки й вогневого ураження РФ, так і військових угруповання ЗС РФ у Сирії.
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19.05.2022 00:06 Ответить
Справа ця важлива.
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19.05.2022 00:12 Ответить
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19.05.2022 00:54 Ответить
Вот почему макрон столько звонил путину.
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19.05.2022 02:26 Ответить
Адміне чи редакторе. Не Кашчук - а КаЩук!
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19.05.2022 04:16 Ответить
Чого хай підняли, знято з пральної машини.
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19.05.2022 05:48 Ответить
Цаплієнко показав тепляк з Італії, тут з Франції... Санкції до одного місця. Вони їх обходять за прикладом кореї
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19.05.2022 05:57 Ответить
Когда отношение касаются россии весь мир будет готов на все что угодно что бы не испортить отношение или бизнес с русскими,исключением могут быть страны которые можно будет пересчитать на пальцах одной руки. Когда началась война в Украине токо Англия и Польша сказала что готова помогать не смотря ни на что. Другие страны искали взаимо выгоду, в некоторых странах закон напрямую не разрешал помогать из за бюрократических проволочек, а некоторые страны тупо не хотели терять дешевые гас и нефть.
Всем наплевать на кровь,боль и разрушения стран которые решили противостоять россии, а некоторые войны россия начинала с одобрения,или на деньги Запада.
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19.05.2022 06:34 Ответить
И чо???
А заливали они допотопные. Орланы эти.
А там чипы французские......
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19.05.2022 07:21 Ответить
А где фотоаппарат??? Врали что они не работабт.
Уроды
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19.05.2022 07:35 Ответить
Макрон це рідкісна проститутка і мерзота
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19.05.2022 09:07 Ответить
Ось так Макрон "сохраняєт ліцо путєна"...
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19.05.2022 09:38 Ответить
Чому волонтер не займається своєю справою, а лізе туди, де в нього немає жодних знань?
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19.05.2022 10:19 Ответить
еммануЄлька як та курва на площі Червоних ліхтарів ой на красній площі. Зараз побіжить ******* звонити-плакатись
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19.05.2022 10:19 Ответить
пост ни о чем , орланы изучены нашими спецами уже давно ( с 15- 16 годов ) , на них помимо видеокамер стоит очень продвинутое ПО ( Израиль ) , и двигун там тож неплохой,
к сожалению у нас подобных девайсов нет ( или я об них не слышал - поправте ) , и не предвидется ( че очень плохо ) , у нас комерция доработанная летает
Франция нам очень помогает , но ура-патриотам нужен ( хоть и пустяковый ) повод чеб кого-то обосрать
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19.05.2022 10:34 Ответить
Чим більше читаю коментарі тим більше бачу що "чукча не читатель, чукча-писатель".
Кацапольот зроблено у лютому, відповідно комплектуючі поставлені набагато раніше, а санкції ввели у березні.
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19.05.2022 11:12 Ответить
Санкции были введены еще в 2014гг, есть тема об этой.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/23/7341639/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/23/7341639/


в обход санкций было поставлено тепловизионные камеры для 1000 бтр\бмп\танков
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19.05.2022 13:26 Ответить
Взаимовыгодный нейтралитет.


КАК ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАНИЯ ПОМОГАЕТ РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЕ

Вещание российских пропагандистских ресурсов в Европе и России через спутники осуществляется благодаря компании Eutelsat

"Это не нормально, что для пропагандистской войны используется французский спутник, - говорит Андре Ланж, один из членов Комитета имени Дени Дидро.


https://www.dsnews.ua/world/vzaimovygodnyy-neytralitet-kak-odna-francuzskaya-kompaniya-pomogaet-rossiyskoy-propagande-derzhatsya-naplavu-20052022-459347
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19.05.2022 11:42 Ответить
❗️США отказываются поставлять Украине реактивные системы залпового огня, - пишет Politico

📍Там опасаются, что Украина будет бить по территории России с американского РСЗО.

📍Один из собеседников, знающий детали недавней встречи министров обороны в немецком Рамштайне, сообщил, что тогда «был импульс» в вопросе поставки такого вооружения «но, похоже, он остыл».

📍В США считают, что удары Украины по территории России затянут войну.

🇺🇦Украина Online

-----------_

Таким образом ленд-лиз медленно превращается в элегантный ленд-хер.
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19.05.2022 13:16 Ответить
раніше з фотоапаратами Canon було https://www.youtube.com/watch?v=DzRc1vdHpVE а тепер тільки з тепловізійною матрицею. а у Орлан-30 теж пляшка 5 ти літрова для палива https://www.youtube.com/watch?v=7tsEaAryDm4 без скрєпов ніяк
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19.05.2022 13:21 Ответить
АналоГовнєт шо говорить !!
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19.05.2022 13:22 Ответить
Поставка оружия и технологий Францией и другими странами агрессору это такая своего рода оплата Украине за вывод третьего ядерного потенциала нацеленного на НАТО в том числе на Францию. "Спасибо" им огромное.
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19.05.2022 13:42 Ответить
проблема в том что эти компоненты они все равно смогут купить
не напрямую а например через кучу подставных фирм
да даже просто через посредников в в китае

в отличии от всяких байкалов и прочих, которые их разработки
эти все равно клепают для мира всего
а значит всегда можно купить дороже через посредников
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19.05.2022 21:09 Ответить
 
 