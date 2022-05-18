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Двое мужчин подорвались на противопехотной мине рашистов в Киевской области, - полиция. ФОТО

В Бучанском районе Киевщины двое мужчин подорвались на противопехотной мине, оставленной рашистами.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Между селами Липовка и Королевка 52-летний и 48-летний мужчины подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72, оставленной на поле оккупантами.

С политравмами пострадавших госпитализировали в Макаровскую больницу.

Полиция Бучанщины по указанному факту начала досудебное расследование.

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Двое мужчин подорвались на противопехотной мине рашистов в Киевской области, - полиция 01
Двое мужчин подорвались на противопехотной мине рашистов в Киевской области, - полиция 02

Автор: 

Киевская область (4126) минирование (1446) Нацполиция (16458)


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жалко невинних людей
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18.05.2022 22:41 Ответить
повезло.
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18.05.2022 22:59 Ответить
в смысле - обычно ведьма без шансов
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18.05.2022 23:01 Ответить
как минимум кто-то без одной ноги..
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18.05.2022 23:06 Ответить
Это жаба, выпрыгивающая мина. Она перед человеком выпрыгивает из под земли и взрывается на тысячи осколков в воздухе
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18.05.2022 23:48 Ответить
Казали ж баранам НЕ ЛАЗТЕ ПО ЛІСАХ ТА ПОЛЯХ....БАРАНАМ ПОХ#Й А ПОТІМ АЙ ЯЙ АЙ....
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18.05.2022 23:24 Ответить
 
 