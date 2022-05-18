Двое мужчин подорвались на противопехотной мине рашистов в Киевской области, - полиция. ФОТО

В Бучанском районе Киевщины двое мужчин подорвались на противопехотной мине, оставленной рашистами.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Между селами Липовка и Королевка 52-летний и 48-летний мужчины подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72, оставленной на поле оккупантами.

С политравмами пострадавших госпитализировали в Макаровскую больницу.

Полиция Бучанщины по указанному факту начала досудебное расследование.

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