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Морские пехотинцы США готовят к передаче Украине гаубицы М777. ФОТОрепортаж

Морские пехотинцы США отправляют 155-мм гаубицы M777 в Украину в рамках помощи по безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

"Морские пехотинцы Корпуса морской пехоты США готовят буксированные 155-мм гаубицы M777 к отправке вместе с другими средствами обеспечения и боеприпасами в рамках  помощи по безопасности США Украине".

Также читайте: Российское командование ведет целенаправленный поиск батарей М777, что доказывает высокую эффективность нашей артиллерии, - Бутусов

Морские пехотинцы США готовят к передаче Украине гаубицы М777 01
Морские пехотинцы США готовят к передаче Украине гаубицы М777 02
Морские пехотинцы США готовят к передаче Украине гаубицы М777 03

Автор: 

помощь (7798) США (26611) артиллерия (634)


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Топ комментарии
+56
Сколько нужно, шоб вышибить дикарей из Украины.
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19.05.2022 03:13
+33
Треба всього, як мінімум, 240-250 одиниць. Мабуть, половина від цього вже є (не тільки 777). Сподіваюсь, що решта не забариться. А якщо поставлять понад мінімальної кількості, то буде здорово!👍
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19.05.2022 03:34
+31
У нас одна "козлина" невдоволення висловлювала, що недалеко від його дому поставили зенітну гармату А вона прикривала основну станцію системи каналізації, яка відкачувала стоки з міста Був посланий "нах" власними сусідами (А гармаші непогано прикривали - казали, двох "літунів" гепнули прямо на підльоті!)
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19.05.2022 06:13
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90 уже в Украине из США. Сколько их еще будет?
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19.05.2022 03:06 Ответить
Сколько нужно, шоб вышибить дикарей из Украины.
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19.05.2022 03:13 Ответить
Философией войну не выиграть)
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19.05.2022 03:28 Ответить
Без філософії війну теж не виграти. Почитай Монтеня. Прозрієш.
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19.05.2022 05:25 Ответить
А тобі треба точну кількість та геодані де їх розмістять?
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19.05.2022 09:45 Ответить
Треба всього, як мінімум, 240-250 одиниць. Мабуть, половина від цього вже є (не тільки 777). Сподіваюсь, що решта не забариться. А якщо поставлять понад мінімальної кількості, то буде здорово!👍
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19.05.2022 03:34 Ответить
240-250 одиниць можуть перекрити лише 1.5-2 км
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19.05.2022 11:24 Ответить
они не только из сша...
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19.05.2022 05:49 Ответить
еще бы сотни две, и было бы самое то...
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19.05.2022 03:34 Ответить
А модна ще ядерну бомбу повернути, бо меморандум мені здається не працює...
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19.05.2022 03:42 Ответить
Якщо хто не знає, то раша дала в аренду Індії атомний підводний човен. Прецендент є.
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19.05.2022 06:30 Ответить
Наш лидер придурок,но как же остальные?Тоже много таких?Что даст Украине ядерная бомба?Раха не напала бы?
Индия и Пакистан ядерные государства решали конфликт пехотой и танчиками.Может при наличии ядерного оружия и экономика пойдет вверх и продолжительность жизни украинцев вырастит?
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19.05.2022 07:48 Ответить
Ядерна зброя нічого не дасть. Проблема в політиках і керівниках країн, які часто недоброчесні. Якби всі були, скажімо, як керівництво Норвегії, Данії чи Швеції - то ніяких війн би не було і люди жили в мирі і високому достатку. Влада США і Британії також могли бу буди такою, але ж їм доводиться боротися зі всім злом на цій планеті. Бо хто, якщо не вони. Якби ж не було арабських неадекватних диктаторів, комуняцьких режимів а-ля в росії Але ж вони є. І тому так відбувається.
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19.05.2022 09:16 Ответить
Яка сумна новина... для кацапов и дуже гарна для нас. Давайте еще братья американские, да по больше.
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19.05.2022 04:04 Ответить
У нее отлеты такие, шо последние стекла высыпаются. Щас вроде передвинули, но в городе ставить такое не желательно
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19.05.2022 05:54 Ответить
Угу, тебе не спитали...
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19.05.2022 05:56 Ответить
Та тебе ж спитали, то все добре
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19.05.2022 06:10 Ответить
У нас одна "козлина" невдоволення висловлювала, що недалеко від його дому поставили зенітну гармату А вона прикривала основну станцію системи каналізації, яка відкачувала стоки з міста Був посланий "нах" власними сусідами (А гармаші непогано прикривали - казали, двох "літунів" гепнули прямо на підльоті!)
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19.05.2022 06:13 Ответить
Ты дебил? Понимаешь разницу между гаубицей и зениткой?
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19.05.2022 06:19 Ответить
Як що до ввічливості до співрозмовників?

І будь-ласка майте повагу до наших захисників - якщо поставили гаубицю біля житлової забудови, значить вибору не було.
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19.05.2022 07:10 Ответить
Ви не зрозуміли ... Я на своїх жартах, хтось розуміє, хтось - ні, таке бува
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19.05.2022 07:21 Ответить
У нас клоунів-шутників вистачає всі місця зайняті є вакансії на передовій так що прошу
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19.05.2022 07:52 Ответить
Я на позиціях в тилу. Фельджандармерія якось так
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19.05.2022 08:58 Ответить
Можливо не було. На нашій вулиці в Ірпіні був бій. На перехресті орковська техніка одна штука, на іншому наша. Пів години стрільби уздовж вулиці і звісно нашого будинку. Десяток людей і я в тому числі стоїмо в під'їзді. Результат-орковська одиниця згоріла. Також згорів один декількаквартирний будинок, в нашому три квартири, ще зо три-чотири приватні садиби, куча стовпів мережі освітлення та три автівки біля нашого будинку включно і мою. Звісно вікна ніхто не рахував. Це я до того чи коштує той кацапський бмп якого палили в забудові тих збитків які були нанесені міському бюджету. Не військовий, тактика мені невідома. Можливо так було треба. Це виключно для інформації.
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19.05.2022 07:53 Ответить
Сам такий, зрозумів
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19.05.2022 08:56 Ответить
Ну отдали бы без боя-орки засели бы в жилой постройке все равно-все разграбили,часть местных убила бы (см. Буча)-все равно часть жилого фонда уничтожили бы
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19.05.2022 10:08 Ответить
это походу около его дома и поставили.
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20.05.2022 08:55 Ответить
Ты 3.14зди , но сильно не увлекайся , а то вообще никто не поверит .
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19.05.2022 08:35 Ответить
Да мне и не нужно
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19.05.2022 10:14 Ответить
От би пару паладінів потестити... Ну або панцергаубице
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19.05.2022 05:58 Ответить
В ствольной арте есть свои пределы, дальше которых не перескочишь, а вот снаряды могут быть красивые
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19.05.2022 06:16 Ответить
то пределы придумает, то отлёты.. достаточно того, что "пределы" поставляемой арты "перескакивают" российские с запасом.
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19.05.2022 09:51 Ответить
Вообще не отрицаю
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19.05.2022 10:15 Ответить
Щас подумал- а не пошел бы ты вслед за русским кораблем
Если что-то не устраивает, то моя идентификация по почте [email protected]
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19.05.2022 12:01 Ответить
А хтось знає , ескалибурчики будуть?Так хочется щоб влучили кацапу в шолом, або хоч у башту танка..
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19.05.2022 08:05 Ответить
M777- три топора.
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19.05.2022 08:17 Ответить
да ..Гаррі три сокири
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19.05.2022 08:34 Ответить
Угу , портвейн .
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19.05.2022 08:38 Ответить
Раніше так один з савецьких тіпа портвейнів називався. Бирло ще те.
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19.05.2022 08:41 Ответить
Однако какой всё же Байден троль! Просто 90-тый левел! То Ленд-лиз 9 мая, то пресс-секретарь афроамериканка и лесбиянка, теперь на тех кто с портвейном пришёл их топорами и замочат! Пропогандоны РФ уже скоро пеной захлебнутся.
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19.05.2022 11:06 Ответить
Томогавки чому не дадуть бояться моль дратувати ?
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19.05.2022 08:33 Ответить
з асфальтоукладчиків їх запускать?
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19.05.2022 08:50 Ответить
Це ще до тих 90 гаубиць, що вже надійшли?
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19.05.2022 08:50 Ответить
вообще получили 100. А морпехам британцы, если надо будет, новых наделают.
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19.05.2022 12:38 Ответить
Зовсім як у мультику: "Маріо сабіраєца аграбіть банк!.. Маріо сабіраєца аграбіть банк!.."
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19.05.2022 09:42 Ответить
Яка красотіща.
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19.05.2022 11:09 Ответить
 
 