Морские пехотинцы США готовят к передаче Украине гаубицы М777. ФОТОрепортаж

Морские пехотинцы США отправляют 155-мм гаубицы M777 в Украину в рамках помощи по безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

"Морские пехотинцы Корпуса морской пехоты США готовят буксированные 155-мм гаубицы M777 к отправке вместе с другими средствами обеспечения и боеприпасами в рамках помощи по безопасности США Украине".

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