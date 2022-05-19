Морские пехотинцы США готовят к передаче Украине гаубицы М777. ФОТОрепортаж
Морские пехотинцы США отправляют 155-мм гаубицы M777 в Украину в рамках помощи по безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.
"Морские пехотинцы Корпуса морской пехоты США готовят буксированные 155-мм гаубицы M777 к отправке вместе с другими средствами обеспечения и боеприпасами в рамках помощи по безопасности США Украине".
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Индия и Пакистан ядерные государства решали конфликт пехотой и танчиками.Может при наличии ядерного оружия и экономика пойдет вверх и продолжительность жизни украинцев вырастит?
І будь-ласка майте повагу до наших захисників - якщо поставили гаубицю біля житлової забудови, значить вибору не було.
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