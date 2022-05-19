Оккупанты разрушили в Украине 161 образовательное учреждение, еще более 1600 повреждено, - Шкарлет. ФОТО
Военные РФ разрушили в Украине уже 161 образовательное учреждение, 1611 получили значительные повреждения.
Об этом в Телеграме сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт, передает Цензор.НЕТ.
"За 84 дня жестокой агрессии РФ против Украины орки полностью разрушили 161 образовательное учреждение, а 1611 – получили значительные повреждения", - отметил Шкарлетт.
По данным министра, в ночь на 18 мая авдеевскую школу №1 в Донецкой области армия РФ обстреляла запрещенными фосфорными боеприпасами, а перед этим от ракетных обстрелов пострадал детский сад в Ахтырке.
Несмотря на это, в Украине идет процесс обучения. В некоторых регионах учителя работают с детьми в подвалах.
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Александр Чуднивец #474549
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Белла Богун
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