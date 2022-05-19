В РФ заявили об "атаке врага" на спиртзавод в Курской области. ФОТОрепортаж

Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил об "атаке врага" на спиртзавод в населенном пункте Теткино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Старовойт написал в Telegram.

"Очередная атака врага на Теткино, случившаяся на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией.

На данный момент известно, по меньшей мере, об одном погибшем среди гражданского населения.

По предварительным данным, это водитель фуры, привезший сырье на спиртзавод.

Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь.

В настоящее время в поселке ликвидируют возгорание. Пострадали несколько домов.

Сообщают также о неразорвавшихся снарядах", - написал он.

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