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В РФ заявили об "атаке врага" на спиртзавод в Курской области. ФОТОрепортаж

Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил об "атаке врага" на спиртзавод в населенном пункте Теткино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Старовойт написал в Telegram.

"Очередная атака врага на Теткино, случившаяся на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией.

На данный момент известно, по меньшей мере, об одном погибшем среди гражданского населения.

По предварительным данным, это водитель фуры, привезший сырье на спиртзавод.

Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь.

В настоящее время в поселке ликвидируют возгорание. Пострадали несколько домов.

Сообщают также о неразорвавшихся снарядах", - написал он.

В РФ заявили об атаке врага на спиртзавод в Курской области 01

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В РФ заявили об атаке врага на спиртзавод в Курской области 02
В РФ заявили об атаке врага на спиртзавод в Курской области 03

В РФ заявили об атаке врага на спиртзавод в Курской области 04

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В РФ заявили об атаке врага на спиртзавод в Курской области 05

В РФ заявили об атаке врага на спиртзавод в Курской области 06

В РФ заявили об атаке врага на спиртзавод в Курской области 07

В РФ заявили об атаке врага на спиртзавод в Курской области 08

В РФ заявили об атаке врага на спиртзавод в Курской области 09

Автор: 

обстрел (27107) россия (95497)


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Топ комментарии
+55
Может протрезвеют и поймут что что-то не так
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19.05.2022 10:08
+46
Покушение на святое.
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19.05.2022 10:09
+45
спиртзавод це значно більша втрата ніж нафтобаза чи військова частина- слідуючий удар буде по фабриці по виробництву боярки-
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19.05.2022 10:10
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всё хана кацапам бояры больше не будет!
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19.05.2022 18:58 Ответить
На святое бандеровцы руку подняли.Не забудем,не простим.
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19.05.2022 20:20 Ответить
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