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Новости Фото Война
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Войска РФ ударили по Донетчине крылатыми ракетами и "Смерчами". Погибли дети, - Нацполиция. ФОТО

Оккупанты ударили по Донетчине крылатыми ракетами и "Смерчами". В результате обстрела погибли дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, за сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов. Разрушения получили 38 гражданских объектов.

"Под обстрелами оказались населенные пункты: Мариуполь, Бахмут, Соледар, Краматорск, Константиновка, Авдеевка, Лиман, Николаевка, Красногоровка, Нью-Йорк. Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Смерч" и крылатыми ракетами", - говорится в сообщении.

За период с 6:00 18 мая до 6:00 19 мая погибли двое детей. Они были убиты в Лимане вследствие прямого попадания в жилой дом.

Войска РФ ударили по Донетчине крылатыми ракетами и Смерчами. Погибли дети, - Нацполиция 01
Войска РФ ударили по Донетчине крылатыми ракетами и Смерчами. Погибли дети, - Нацполиция 02
Войска РФ ударили по Донетчине крылатыми ракетами и Смерчами. Погибли дети, - Нацполиция 03
Войска РФ ударили по Донетчине крылатыми ракетами и Смерчами. Погибли дети, - Нацполиция 04
Войска РФ ударили по Донетчине крылатыми ракетами и Смерчами. Погибли дети, - Нацполиция 05
Войска РФ ударили по Донетчине крылатыми ракетами и Смерчами. Погибли дети, - Нацполиция 06
Войска РФ ударили по Донетчине крылатыми ракетами и Смерчами. Погибли дети, - Нацполиция 07
Войска РФ ударили по Донетчине крылатыми ракетами и Смерчами. Погибли дети, - Нацполиция 08
Войска РФ ударили по Донетчине крылатыми ракетами и Смерчами. Погибли дети, - Нацполиция 09

Читайте также: Российские оккупанты сегодня убили 10 гражданских на Донетчине, семеро получили ранения, - ОВА

Полицейские начали досудебные расследования по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

армия РФ (19188) обстрел (27107) Нацполиция (16458) Донецкая область (9629)


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Топ комментарии
+7
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19.05.2022 10:36
+6
Может, уже пора запускать ответку? Хоть где-нибудь
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19.05.2022 10:32
+4
Покажите эти фото и видео в Европе и ткните пальцем в Шульца и других пособников ***** которые не дают нам оружие чтобы все это прекратить
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19.05.2022 11:50
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Может, уже пора запускать ответку? Хоть где-нибудь
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19.05.2022 10:32 Ответить
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19.05.2022 10:40 Ответить
ну чому ж це не можна зробити тихо? Тихо передали зброю, без реклами і висвітлення події в ЗМІ. Для чого кричати про це на весь світ?
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19.05.2022 11:23 Ответить
Обломки полюбому засветятся((( За дойчланд мины никто не знал пока ванька солдатен не подорвался. Запад анализирует как ЗСУ работают пушками, делают оценку, можно ли доверять "тактическое" или нет. Подарунки будут, Резников и Кулеба дожмут. Стратегический вопрос - авиация. С ней сложней, процесс не быстрый и решается на президентском уровне. В любом случаем, американцы во чтобы не стало хотят покончить с бункерным
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19.05.2022 17:41 Ответить
А виробництво своїх заморозили.
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19.05.2022 11:59 Ответить
най не спішаться, най подумають, тут є про що подумати, знову якась русская консерва нагадила, мовляв українцям не можна зброю поважну довірити, вони одразу почнуть міста в росії руйнувати. На що нам їх міста, вони й самі свої міста чудово руйнують. Нас цікавить військова інфраструктура, бо русскіє без ризику для себе можуть здалека наші міста руйнувати, а ми не можемо навіть військові аеропорти попсути їм.
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19.05.2022 12:01 Ответить
Америка не поставлятиме системи залпового вогню, тому, що боїтися, що ми розстріляємо кремлядьський міст!
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19.05.2022 11:22 Ответить
ahrenetj....grebanye urody .
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19.05.2022 10:33 Ответить
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19.05.2022 10:36 Ответить
такие пейзажи однозначно должны быть на ********* у кровожадного кремлевского гнома
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19.05.2022 10:48 Ответить
там повно таких пейзажів і це при тому що там ніколи не бомбили, то просто такі люди, їм би замучати когось пограбувати, а ось це щоб прибратися, поправити, побудувати то нє - "я что нанимался?"
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19.05.2022 12:03 Ответить
Маріуполь московитський повністю що там розстрілюють ? Якась брехня від департаменту комунікацій чі ще хтось там чинить опір ???
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19.05.2022 10:49 Ответить
може знову якась консерва російська вскрилася і звісно ж тільки з "найлучших побуждений, ради мира"
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19.05.2022 12:04 Ответить
Мо вже треба жбурнути по Донецьку?
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19.05.2022 11:10 Ответить
Покажите эти фото и видео в Европе и ткните пальцем в Шульца и других пособников ***** которые не дают нам оружие чтобы все это прекратить
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19.05.2022 11:50 Ответить
 
 