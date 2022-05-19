Войска РФ ударили по Донетчине крылатыми ракетами и "Смерчами". Погибли дети, - Нацполиция. ФОТО

Оккупанты ударили по Донетчине крылатыми ракетами и "Смерчами". В результате обстрела погибли дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, за сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов. Разрушения получили 38 гражданских объектов.

"Под обстрелами оказались населенные пункты: Мариуполь, Бахмут, Соледар, Краматорск, Константиновка, Авдеевка, Лиман, Николаевка, Красногоровка, Нью-Йорк. Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Смерч" и крылатыми ракетами", - говорится в сообщении.

За период с 6:00 18 мая до 6:00 19 мая погибли двое детей. Они были убиты в Лимане вследствие прямого попадания в жилой дом.



















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