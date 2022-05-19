За минувшие сутки харьковские спасатели потушили шесть пожаров, вызванных вражескими обстрелами, - ГСЧС. ФОТО
За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 29 оперативных выездов, 15 из которых - на ликвидацию пожаров, в том числе 6 пожаров, вызванных обстрелами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"Больше всего ударов было в Харьковском районе, где произошло 5 пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Там горели частные дома и дворовые застройки. Еще один пожар произошел в Золочевской громаде, где горело 1,5 га сухостоя", - говорится в сообщении.
Все пожары были ликвидированы силами ГСЧС в сжатые сроки.
В течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных домах Салтовского, Индустриального районов города Харькова и Дергачевской и Роганской громад.
Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 45 вражеских боеприпасов.
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