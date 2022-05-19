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Россияне нанесли очередной авиаудар по Бахмуту: разрушен целый подъезд пятиэтажки, повреждены другие здания. ФОТО

Вражеские снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме спасатели вытащили из-под завалов 6 человек, их состояние – удовлетворительное. В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет" , – говорится в сообщении.

Россияне нанесли очередной авиаудар по Бахмуту: разрушен целый подъезд пятиэтажки, повреждены другие здания 01

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Павел Кириленко отмечает, что своевременная эвакуация позволяет спасти сотни жизней. Из 73 тысяч жителей Бахмута сейчас в городе остаются чуть больше 20 тысяч. Благодаря этому нам удается избегать того количества жертв, на которые надеется враг.


Россияне нанесли очередной авиаудар по Бахмуту: разрушен целый подъезд пятиэтажки, повреждены другие здания 02

"Еще раз прошу всех, кто имеет возможность, покинуть Донецкую область. Сейчас в Донецкой области нет абсолютно безопасных мест. Эвакуация спасает жизнь!" - предостерег глава Донецкой ОВА.

Автор: 

обстрел (27107) Донецкая область (9629) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+14
Цікаво прот Залужного. А хто наказує робити з Залужного кумира?
Але мало того, що не робиш, вже на готові обсирати Залужного. Бо залужний вже "нє аправдал".
То нічого, що Франція витримала б такий натиск ворога днів 8.
Але обсирати - то наше фсьо.

Обсирати треба було раніше. Тоді, коли з 2014 влада чухала собі яйла й не закупила ні літаків, ні ПВО.
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19.05.2022 11:41
+8
Зато нам Запад боится дать дальнобойные ракетные системы ато вдруг мы возьмем и ударим в ответ
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19.05.2022 11:45
+8
Влада тоді зупиняла російське вторгнення. І їй це вдалося. ЗСУ були створені саме у той період. А те, що не закупили "ні літаків, ні ПВО" - А ХТО ЇХ БИ НАМ ПРОДАВ? Ми були незрозумілою країною у стані "військового конфлікту", нам ніхто нічого військового продавати не хотів. БТР-и навіть у Польщі закупляли як "металобрухт", інакше б їх ЄС покарав.
Щодо обсирання. А РАНІШЕ і обсирали, як тільки могли. І ЗРИВАЛИ поставки палива і зброї в армію, дефіцитних частин до військового спорядження.
А тепер маємо, що маємо.
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19.05.2022 11:52
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Falcon

@falconua

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https://twitter.com/falconua/status/1527185670502076417 1 ч

Зараз в Красному Лучі в р-нах Звєзди і Побєди русня вламуєтся в будинки, шукають місцевих чоловіків для мобілізації. Потім їх погонять вперед під кулі і снаряди, а вже за ними підуть російські війська
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19.05.2022 11:41 Ответить
Да как бы в Красном Луче лыдырявые оккупировали эту территорию Украины с 14 года, и кого можно было они уже давно пиндюлями загнало в обкончение...
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19.05.2022 23:20 Ответить
Цікаво прот Залужного. А хто наказує робити з Залужного кумира?
Але мало того, що не робиш, вже на готові обсирати Залужного. Бо залужний вже "нє аправдал".
То нічого, що Франція витримала б такий натиск ворога днів 8.
Але обсирати - то наше фсьо.

Обсирати треба було раніше. Тоді, коли з 2014 влада чухала собі яйла й не закупила ні літаків, ні ПВО.
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19.05.2022 11:41 Ответить
не звертайте уваги зараз багато ботів і нитіків
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19.05.2022 11:45 Ответить
этот фалкон - древний фсбэшный тонкий тролль.
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19.05.2022 13:03 Ответить
"між собою" - це між ким? між бійцями і корумпованою зеленою шоблою?

чи між волонтерами і хворими зєлєбобіками, яким вовочка все освобождає?
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19.05.2022 12:21 Ответить
то ще про правалені замовлення для потреб армії подумайте.
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19.05.2022 11:51 Ответить
нє! які ще замовлення? нашо нам броніки і каски, а тим більше Вільха і Нептуни - нам треба літаки! будєм всєх бамбіть! ну і асфальту побільше!
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19.05.2022 12:23 Ответить
Влада тоді зупиняла російське вторгнення. І їй це вдалося. ЗСУ були створені саме у той період. А те, що не закупили "ні літаків, ні ПВО" - А ХТО ЇХ БИ НАМ ПРОДАВ? Ми були незрозумілою країною у стані "військового конфлікту", нам ніхто нічого військового продавати не хотів. БТР-и навіть у Польщі закупляли як "металобрухт", інакше б їх ЄС покарав.
Щодо обсирання. А РАНІШЕ і обсирали, як тільки могли. І ЗРИВАЛИ поставки палива і зброї в армію, дефіцитних частин до військового спорядження.
А тепер маємо, що маємо.
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19.05.2022 11:52 Ответить
А хто конкретно хотів закупляти?Швеція пропонувала ж свої новітні літаки,то завжди казали,що грошів немає.А тепер є?Я нагадую,що без авіації і ракет,армія сильна бути не може.
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19.05.2022 12:01 Ответить
було ***** своїх літаків - нашо було закупати ще?

хорошая попитка, але з 2019 а не з 2014
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19.05.2022 12:20 Ответить
не тащите сюда этого говнофалкона. Это древний с 15-го года хитро-тонкий интернетный троль-срачегон. Кто в теме - тот знает его давно.
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19.05.2022 13:21 Ответить
на території їм теж по..., ви бачили в якому стані їх власні території, це ж капець! а це так бо їм по...
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19.05.2022 11:50 Ответить
де ті суки із кацапських ****** зі своіми фото сараем спиртзаводом ось справжне руйнування ,чому в Мордорі хоч одна будівля такого не зазнає чого ми тільки робим статистику та не відповідаем
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19.05.2022 11:39 Ответить
Зато нам Запад боится дать дальнобойные ракетные системы ато вдруг мы возьмем и ударим в ответ
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19.05.2022 11:45 Ответить
ЗАПАД БОИТСЯ ЧТО РУСНЯ ПАЛЬНЕТ АТОМНЫМ А НА ДЕЛЕ ЕСЛИ НАЧНЕТСЯ РАСПАД РОССИИ ТО КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ТАКОЕ СТРАШНОЕ НАСЛЕДСТВО.. КАК ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ..???
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19.05.2022 11:54 Ответить
никому оно не достанется. кацапы листовую жесть для консерв и гвозди не в состоянии произвести - они смогут запустить ЯО без центра управления?
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19.05.2022 12:18 Ответить
у рашистов несколько тысяч ядерных боеголовок. Даже если сработает только 5 процентов из них это будет пару сотен. Плюс еще пару десятков более-менее работающих гиперзвуковых ядерных ракет, против которых вообще ни у кого нет действенного ПРО. Никто в цивилизованном не хочет рисковать потерей нескольких крупных городов как минимум. Рашисты сейчас как обезьяны с гранатой, потому и такая довольно осторожная позиция США с Британией и трусливая позиция со стороны Германии и Франции.
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19.05.2022 12:31 Ответить
"против которых вообще ни у кого нет действенного ПРО" - своей ботоксной бабушке в бункере рассказуй эти сказки
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20.05.2022 12:30 Ответить
У меня только просьба , к военным, если видите , предпосылки, к окружению , никакого Киева не слушайте, у них в Киеве и так все хорошо 👌, отходите не ждите полного окружения ,как с Азовом , все равно ,Киев вас кинет.
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19.05.2022 12:46 Ответить
Александр Александров 7******* Ну и дальше что , лапки к верху и здоваться
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19.05.2022 12:48 Ответить
Bob Fayn Срач, вы видите , а я вижу предательство , и обычный кидок , . Гарнизон Азова 5000 предали и они попали в плен . . Срач он видит . Начинаются как в 14-м зелёные коридоры в Мелитополь и Херсон, наши люди по делам шастают туда сюда . Хотелось бы заметить, что в Буче такого не было это ***** как . Я вам могу объяснить, но вам не понравится, хотят для ***** оставить коридор на Крым . Выйти на границу областей в Лугандоне. И таким образом ,закончить первую Украинскую . Дай Бог чтобы я ошибался
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19.05.2022 12:59 Ответить
Зараз багато людей на емоціях,небуде так як у 2014,ніякої "заморозки",ЗСУ мотивовані на 100% та впевнені в перемозі України,тому всі окуповані териорії будуть повернуті!
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19.05.2022 13:31 Ответить
території - повертайтесь! ать-два!

ЗСУ були мотивовані на 100% розблокувати Маріуполь! Але зелена бібізяна заблокувала цю операцію!
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20.05.2022 12:33 Ответить
Ситуация "на острие удара" меняется со скоростью калейдоскопа. Командование войск противника, судя по всему, уже не считаясь с потерями, с возможностью получения внезапных и болючих контр-ударов по своим флангам и тылам гонит свои передовые подразделения вперёд. Окружить Северодонецк и Лисичанск они хотят во что бы-то ни стало...

Немного свежих соображений по ситуации на фронте...в районе "решающей битвы на Донбассе" (сарказм, есси шо...)

Сегодня прямо с утра войска противника возобновили активные наступательные действия на Славянском направлении. Основное участок приложения усилий - Довгеньке и соседняя Мазанивка. Понятно, что рвутся они в сторону Краснополья. В интересах наступающей тактической группы противника работала арт-группа противника из района Снежковки (до 2-х батарей САУ типа 2С3 "Акация", до 2-х батарей РСЗО "Ураган" и по крайней мере 1 батарея 152-мм гаубиц "Мста-Б").

По своей сути, это наступление левого фланга Изюмской группировки, несомненно, есть "вспомогательным", имеющим целью сковать наши войска, обороняющиеся севернее Славянска, по фронту, что бы не дать им возможность действовать в северо-восточном направлении, на своём правом фланге. В пользу этой версии говорит и тот факт, что в районе Сухой Каменки командование войск противника концентрирует ударную тактическую группу в составе никак не менее 2-х БТГр, явно с целью наступления на Богородичное. Причём, северо-западнее этого посёлка уже дня 2, как бегают по лесу группы российского "пицназа" из 14-й обрспн гу гш вс рф, явно с целью прощупать возможности ВСУ в полосе между дорогой М-03 и Северским Донцом.

По сути, командование войск противника на этом участке таки пытается реализовать задумку по обходу с тыла, вдоль правого берега Северского Донца, наших войск, обороняющихся в районе Святогорска и Лимана. Честно говоря - дурацкое решение. Почему - объяснять не буду, но пусть попробуют, декаденты. Результаты их очень сильно удивят...

Такого рода действия Изюмской группировки, напрямую связаны со стремлением помочь другой группировке войск противника, которая с северо-востока наступает на Лиман и Святогорск, пытаясь одновременно прижать наши войска к реке и разгромить их, а так же расширить полосу выхода к реке. Смысл состоит в прорыве к "условным" переправам у Богородичного и у Святогорска.

Это тем более имеет некую логику, ибо противник одновременно с возобновлением активных действий по направлению к Краснополью, предпринял и на левом берегу Северского Донца сразу на нескольких участках штурмовые действия.

Днём, там были атакованы позиции ВСУ...

- в районе посёлка Дробышево, противник стремился полностью им овладеть (до этого занимал центр и северо-восточную часть посёлка), одновременно, действуя вдоль улицы Петропавловской, стремился выйти на северные окраины Лимана, а так же продвинутся за Ставки. Успеха не имел.

- в районе Ямполя после массированного арт-обстрела так же перешёл в атаку по направлению на Диброву и Озерное, одновременно пытаясь пробится от Закитного вдоль дороги Т-0513 в сторону Северска. В результате огневого боя был остановлен, отошёл на исходный.

Смысл, всех этих действий так же понятен - рассечение нашей Святогорско - Лиманской группировки (с выходом к реке напротив Пришиба) с одновременным, как сейчас модно говорить, "подрезанием" южнее Лимана позиций ВСУ.

Даже если предположить, что войска противника таки прорвуться к Северскому Донцу северо-западнее Лимана, ничего особо полезного это войскам противника в тактическом отношении не принесёт... не говоря уже, про оперативное.

Так как, ни Святогорскую, ни Лиманскую группы ВСУ по отдельности им изолировать не удасться. Тем более, с таким среднесуточным темпом наступления, особенно в условиях местности, которая явно не способствует каким-либи широким и размашистым наступательным действиям, связанным с необходимостью активного маневрерирования наступающими подразделениями. Более того, нет никакого сомнения, что данная местность, в определённом смысле - подготовлена ВСУ к обороне, в том числе - пристреляна артиллерией. Потому, командование войск противника тут достаточно реально рискует напороться на новую Белогоровку.
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19.05.2022 13:11 Ответить
Сегодня же, Попаснянская группировка войск противника так же оживилась своим центром и правым флангом по направлению Тошковка - Устиновка. Тоже, понятный и ожидаемый финт ушами. Очевидно, противник принял решение таки "поджать" с юга район обороны ВСУ у Лисичанска-Северодонецка, так как одновременно с этим обозначились вполне упёртые усилия противника по дирекции Комышуваха - Врубовка.

В этом контексте повторюсь - попытки продвижения на север Попаснянской группировки без "решения проблемы Бахмута" - подобна прыжку в реку с неизученным дном. При этом, я сильно сомневаюсь, что эта группировка сможет ОДНОВРЕМЕННО наступать на двух расходящихся направлениях - и на Бахмут, и с юга на Лисичанск и Комышуваху. Даже не смотря на то, что им пару дней назад нагнали всяких разных "ЫлитнЫГ дЮсантов", "вагнеров" и подкинули сравнительно свежих 1.5 БТГр мотострелков...

На "вершине" окружаемой группировки ВСУ (район Северодонецка), надо понимать, противник пытается "верно оценить обстановку" после подрыва моста у Воеводовки через Боровую, а так же взвешивает свои перспективы, касаемо прорыва к северным окраинам Лисичанска через Новодружеск. И то, и другое очевидно, что связано со значительным гемороем... причём, во многих отношениях.

Нет, попробовать, конечно, они могут. Только вот, как они, при этом, будут решать задачу поддержки бронетехникой своих передовых подразделений, которые вынуждены будут лезть вперёд через Боровую и Северский Донец явно "на легке"?

Вот лично у меня, сложилось стойкое убеждение, что противник явно выберет в отношении, собственно, Северодонецка два основных направления - от Боровенек (при этом, ему придётся перетащить основную массу Рубежанской тактической группы туда), и второе - через Боровское - Сиротино, действуя вдоль левого берега Северского Донца. Вспомогательный удар, наверняка пойдёт от Смоляниново по дороге Т-1306. Вспомогательный, потому как ожидаемый и имеющий все шансы быть заблокированным подразделениями Сил обороны Украины...

В общем же, на сегодняшний день в зоне приложения основных оперативно-тактических усилий командования российской группировки войск, принимающей участие в так называемой "специальной военной операции", достаточно отчётливо просматривается несколько тенденций...

1. Существенное снижение темпов наступление на протяжении последних 4-5 дней. Более того, за последние сутки вообще какого-либо продвижения в операционной зоне "главного удара" противник смог добиться только лишь в районе Авдеевки (пока, явно на второстепенном участке).

2. Весьма отчётливо заметными стали проблемы у командования войск противника с уровнем укомплектованности, как передовых подразделений его ударных тактических группировок, так и в большей степени вторых эшелонов. Причём, это не столько касается ВВТ, сколько живой силы. Фиксируются случаи, когда командование войск противника сталкивалось с невозможностью "нарастить" свои усилия на том или ином участке наступления дополнительными силами и средствами, просто потому, что подразделения вторых эшелонов или подразделения из состава резерва оказывались небоеспособны на данный момент в силу своей недоукомплектованности личным составом.

3. Устойчивая тенденция на снижения уровня морально-психологического состоятния войск противника. Он, ещё не достиг критического уровня и вполне позволяет подразделениям противника выполнят боевые задачи, однако, судя по перманентно падающему уровню укомплектованности войск противника - число, так называемых, "отказников" продолжает оставаться достаточно высоким.

Более того, даже у того личного состава войск противника, который принимает участие в боевых действиях, превалирующей темой и мыслью есть сроки так называемой "ротации" или "замены". Причём, чем ближе эти сроки, объявленные\оглашённые командованием войск противника, тем меньше энтузиазма встречается у тех или иных подразделенияй противника, которые "должны" в ближайшее время убыть на "ротацию".

4. Продолжающаяся недооценка противника (ВСУ), особенно со стороны среднего и высшего командного звена российских оккупационных войск, регулярно приводит их к принятию поспешных и непродуманных решений. Постоянные "заскоки" на теме некоего "превосходства" априори российской армии над ВСУ в комплексе боевых качеств, регулярно способствуют халатности и поверхностному отношению со стороны командного звена российской армии, причём и на тактическом уровне тоже, к процессу организации и ведения боевых действий. Как результат - рост уровня недоверия личного состава к своим командирам и начальникам...
Машовец
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19.05.2022 13:13 Ответить
как по мне, так лаптеногие попытаются форсировать С.Донец в районе Закотное-Плотоновка-Дроновка-Серебрянк с захватом Северска и далее замкнут кольцо на Попасном всего то 27км.и котел...со слов местных жителей в Ямполе сейчас идет почти каждодневное накопление ударных сил.
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19.05.2022 23:41 Ответить
Urs , мы уже так слушали, деда панаса ,про гадю,. Так , не дай Бог ,а если окружать, шо вы тогда скажите съедите свой галстук , а это же человеческие жизни .
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19.05.2022 14:44 Ответить
Знову авіаудари? - А що, у нас там навіть ПЗРК немає?
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20.05.2022 03:40 Ответить
 
 