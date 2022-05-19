Россияне нанесли очередной авиаудар по Бахмуту: разрушен целый подъезд пятиэтажки, повреждены другие здания. ФОТО

Вражеские снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме спасатели вытащили из-под завалов 6 человек, их состояние – удовлетворительное. В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет" , – говорится в сообщении.

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Павел Кириленко отмечает, что своевременная эвакуация позволяет спасти сотни жизней. Из 73 тысяч жителей Бахмута сейчас в городе остаются чуть больше 20 тысяч. Благодаря этому нам удается избегать того количества жертв, на которые надеется враг.





"Еще раз прошу всех, кто имеет возможность, покинуть Донецкую область. Сейчас в Донецкой области нет абсолютно безопасных мест. Эвакуация спасает жизнь!" - предостерег глава Донецкой ОВА.