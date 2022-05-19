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Новый избранник дочери Путина Тихоновой – артист балета Зеленский. Пара воспитывает дочь, - СМИ. ФОТО

19 мая вышло совместное расследование российского издания "Важные истории" и немецкого Der Spiegel, в котором говорится, что младшая дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова в последние годы живет с известным российским артистом балета Игорем Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Зеленский (однофамилец президента Украины Владимира Зеленского) в 2016 году возглавил Баварский государственный оперный балет и с тех пор, вероятно, живет в немецком Мюнхене.

Когда познакомились Зеленский и Тихонова, неизвестно. По данным "Важных историй", с 2017 года дочь Путина жила на две страны, регулярно (иногда по несколько раз в месяц) летая в Мюнхен, а в 2019-м переехала в Германию.

Источники "Важных историй" сообщили, что у Зеленского и Тихоновой есть дочь, которая родилась в 2017 году. Собеседник Der Spiegel в Баварском балете сказал, что артист, "вероятнее всего, - партнер дочери Путина", хотя журналисты не спрашивали об их семейных связях. Издание пишет, что имеет копии паспортов всех троих – журналисты получили документы из электронной почты охранника Тихоновой Алексея Скрипчака, который покупал паре и ребенку билеты на чартерный рейс из Мюнхена в Москву в 2019 году.

Новый избранник дочери Путина Тихоновой – артист балета Зеленский. Пара воспитывает дочь, - СМИ 01

"Важные истории" отмечают, что в балетном мире ходят слухи о "крутом нраве" Игоря Зеленского и его репутации "плохого парня", но российский "Коммерсантъ" писал еще в 2016 году, что у него "по непроверенным данным" есть серьезная поддержка на высоком уровне.

52-летний Зеленский в 2018 году вошел в наблюдательный совет фонда "Национальное культурное наследие", который отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в российских регионах. Инициировал проект лично Путин. Контракт артиста с Баварским балетом должен был закончиться в 2025 году, но 4 апреля он объявил об уходе с должности из-за "семейных, личных дел".

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"Руководство балетной труппой требует абсолютной концентрации и работоспособности. В настоящее время, однако, моего полного внимания и времени требуют личные, семейные дела, что несовместимо с моей деятельностью руководителя балета в Мюнхене… Сейчас моя семья нуждается в моей поддержке", – заявил Игорь Зеленский.

Управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (они звонили от имени министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко) сказал, что Зеленского подвели к выводу о необходимости покинуть должность.

"Мы с ним говорили несколько раз, и я заставил его прийти к выводу, что он должен покинуть оперу. Он принял такое решение не самостоятельно", – сказал Дорни. "Важные истории" пришли к выводу, что причина увольнения – в отказе Зеленского публично осудить войну России против Украины.

Где сейчас Тихонова и Зеленский, неизвестно. Der Spiegel пытался дозвониться Зеленскому, но тот не взял трубку.

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Тихонова ранее была замужем за бизнесменом Кириллом Шамаловым. По информации Reuters, свадьба Тихоновой и Шамалова состоялась в 2013 году на зимнем курорте под Санкт-Петербургом. В 2016 году Шамалов стал долларовым миллиардером. Агентство Bloomberg в январе 2018 года сообщило, что Шамалов и Тихонова расстались.

Автор: 

балет (36) Германия (6950) путин владимир (31247) танцы (7)


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Топ комментарии
+52
зеленським схоже долею іпати хутіних
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19.05.2022 12:29
+31
100%, обидва у вічко путену дивились, тільки під дещо різними ракурсами
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19.05.2022 12:45
+29
Шановний Цензор.НЕТ.
"однопрізвищник"? Серйозно? Вам не соромно так калічити багатостраждальну Українську мову?
Тезко́ - людина, яка має з ким-небудь однакове ім'я або прізвище.
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19.05.2022 12:29
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тревожно как-то стало...
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19.05.2022 12:25 Ответить
зеленським схоже долею іпати хутіних
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19.05.2022 12:29 Ответить
Швидше, Зеленським судилося бути зализаними різноманітними любителями срак.
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19.05.2022 12:39 Ответить
100%, обидва у вічко путену дивились, тільки під дещо різними ракурсами
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19.05.2022 12:45 Ответить
невже працюэ на 2 фронта?
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19.05.2022 14:54 Ответить
Поки що виіпали тільки тебе, прямо в черепну коробку з лайном, хоча у всих нормальних людей там знаходиться мозок.
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19.05.2022 13:45 Ответить
Якась багатоходівочка.
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19.05.2022 12:29 Ответить
Я думаю Зеля там сам чуть не обосрался
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19.05.2022 12:45 Ответить
Дурдом...
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19.05.2022 12:48 Ответить
мда , веселей не стало .. совпаденьице ...
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19.05.2022 12:52 Ответить
Балеруни усі ж геї, чи вже ні? А може тесть дочкою прикрив свої огидні відносини з зятем?
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19.05.2022 12:29 Ответить
***** педофіл - його такі старигани не збуджують
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19.05.2022 13:13 Ответить
Шановний Цензор.НЕТ.
"однопрізвищник"? Серйозно? Вам не соромно так калічити багатостраждальну Українську мову?
Тезко́ - людина, яка має з ким-небудь однакове ім'я або прізвище.
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19.05.2022 12:29 Ответить
Невігласи зруйнують цей світ.
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19.05.2022 12:31 Ответить
Невігласи і є світ.
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19.05.2022 13:34 Ответить
Я что-то стал подозревать. С чего бы
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19.05.2022 12:30 Ответить
Шамалов перестал быть "доларовим мільярдером"?
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19.05.2022 12:31 Ответить
"Он утонул".
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19.05.2022 12:51 Ответить
Проклятая фамилия. Пороблено, *** )))
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19.05.2022 12:32 Ответить
Совпадение?Не думаю!
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19.05.2022 12:32 Ответить
зара така зрада піде, шопісєц

а путя в курсі, що Зеленський тутка таки причому?
чи це війна ображеного недотестя?

блджад

зара піде про Ментекі і Капулетті і я здохну з реготу
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19.05.2022 12:33 Ответить
*Монтекі
Шекспір, пробач
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19.05.2022 12:34 Ответить
"чи це війна ображеного недотестя?"
Схоже нарешті з'явилось єдине раціональне пояснення великої війни.
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19.05.2022 12:42 Ответить
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19.05.2022 12:53 Ответить
при чому зрада? просто зелінські воні такі, ******* декому у вічко дивитись.
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19.05.2022 12:46 Ответить
Уявляю як рве пердак старого недопалка, коли він згадує прізвище свого зятя.
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19.05.2022 12:34 Ответить
А похож на Харатьяна...)
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19.05.2022 12:34 Ответить
Цензор, на куй нам їхні "Важниє історії"?
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19.05.2022 12:36 Ответить
Замість змінити з метою маскування прізвище Володя змінив зовнішність. 😁
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19.05.2022 12:37 Ответить
харя цього зятя = один в один Харатьян

Зеленський не хоче перевірити родинні зв"язки?

реально ржака ржачна
путя приревнував доньку до прізвища
путя морду недозятя бачив?
ХАРАТЬЯН, ВАЛИ У ВІРМЕНІЮ, ПОКИ НЕ ПІЗНО
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19.05.2022 12:38 Ответить
Дивно якось. Зеленський - це, переважно, українське прізвище. І не секрет, що пранкери Вован та Лексус працюють в інтересах ФСБ. Якийсь вкид від росіян.
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19.05.2022 12:39 Ответить
та на здоров"я. тут ржака ржачна як на мене
акєлла промахнувся
хотів полізти бити пику зятю а вляпався у війну з Україною

ЗИ
На "ський" або "цький" після русифікації закунчується багато єврейських прізвищ
але нам то десь, нам всі свої, аби спосіб життя та світогляд був УКРАЇН"СЬКИЙ"
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19.05.2022 12:43 Ответить
і шо, у вовочки спосіб життя та світогляд таки УКРАЇН"СЬКИЙ цікаво тільки - в якому саме місці?
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19.05.2022 14:15 Ответить
Таке ж українське призвіще, як Рабінович чисто південноафриканське.
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19.05.2022 13:11 Ответить
Коломойський - це теж, переважно, українське прізвище.

А ще Шльома Гомєльский та Шмуль Бєрдічєвський
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19.05.2022 14:13 Ответить
онуки в пуйла тепер зеленські будуть? чи може ху...ловичі?
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19.05.2022 12:41 Ответить
Ай, да Зеленский, ай да сукин сын =)
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19.05.2022 12:41 Ответить
КАроче пашла катька пА рукам, млять...
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19.05.2022 12:42 Ответить
Бухой зять. Захочу телевизор выброшу. Тёща - как, жена - как. Вот так, хто в доме хозяин. А захочу холодильник выброшу. Тёща - как, жена - как. Вот так, хто в доме хозяин. А захочу тещу трахну. Жена - как. Тёща - вот так. Хто в доме хозяин.
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19.05.2022 12:42 Ответить
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19.05.2022 12:45 Ответить
Запамятовал, как звали дамбаского балерона, на которого бросили люську янукович?
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19.05.2022 12:48 Ответить
Дуже символічно. Кожного вечора Зеленський трахає Путіна(у)
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19.05.2022 12:49 Ответить
Папа кгбшник дал задание дочки охмурить нашего Зелю. Та трошки подошиблась Папа теперь в ярости. Думает зачем она этому дала то, балда глупая!!!
Вот и вся история "любви", дело раскрыто.
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19.05.2022 12:53 Ответить
Так кричал на неё: "Я же говорил про Зеленского из ОП, а не из Оперы! И не из Мюнхена, а из Бункера! Дура!!"
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19.05.2022 13:01 Ответить
А Лєнка в курсі ?
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19.05.2022 12:56 Ответить
вон оно как бывает ))) мир тесен )))
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19.05.2022 12:56 Ответить
Как-то мало свиноматка нарожала. Война на дворе, пушечное мясо нужно...
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19.05.2022 13:01 Ответить
Шо, все зеленские артисты?
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19.05.2022 13:02 Ответить
Внук з таким призвіщем для любо кого на землі навіть гірше дочки проститутки.
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19.05.2022 13:06 Ответить
Арьтист Андрей Панин исполняющий роль фюрера рабZeи и его братан тоже актер Машков по жизни закадычные друзья...На экранах РабZeи вы видите лишь туфту картинку снятую заранее...Кстати на стадионе недавно с Машковым выступал не Андрей Панин...Это заметили даже западные обозреватели включая Андрея Пионтковского...
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19.05.2022 13:16 Ответить
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19.05.2022 13:18 Ответить
" той Зеленський" крутий на вдачу. А це значить, що лупцює Катеринку - любов через насильство в сімї. "Понуждение к любви". А тесть не може нічого вдіяти тому і виріс "великий зуб" на Зеленських. Ото і зигзаг історії.
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19.05.2022 13:23 Ответить
Доречі, хоч якась користь від цієї гівно-новини може бути, підримайте петиції, а то виграємо війну а отримаємо кацапщину:
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Петиція 1
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4252 Петиція 2
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Петиція 3
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19.05.2022 13:29 Ответить
Это, наверное, лучший танцор - у него совсем нет яиц! ✂️
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19.05.2022 13:45 Ответить
Ну так не даремно в нього призвіще таке.
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19.05.2022 13:58 Ответить
Так это хорошо.
Значит ВВХ не развяжет ядерную войну. Он воровал для себя и для семьи. И не психопат чтоб унести их в могилу.
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19.05.2022 13:46 Ответить
Хутин именно психпат, можно сказать классический психопат по убенику. Но и они бояться более сильных. Как известно сегодня призрак ядерной войны ушел на пятый план, после прямых угроз США физически уничтожить путина и его окружение в случае применения ЯО. Якобы прямую угрозу кацапским лидерам озвучила Нуланд на встрече, недели три назад это было.
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19.05.2022 13:53 Ответить
Der Spiegel, все зіпсували. Спецоперацію кремля в Україні - "буратіно", взяли і злили. Нажаль, імбіцили73%, нічого не зрозуміють
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19.05.2022 13:53 Ответить
Біда не приходить одна.
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19.05.2022 14:05 Ответить
Так вот почему путин вызверелся
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19.05.2022 14:13 Ответить
Интересно, а сценический образ у него не Голобородько случайно? Голобородько на пуантах, вместо велика, это так мило
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19.05.2022 14:31 Ответить
Такое же плюгавое мордвинско мокшанское епало как у ***** -Аля Харя Тьян
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19.05.2022 14:45 Ответить
Тепер, якщо якогось активіста, журналіста, або просто щирого українця заявляться портновці чи кагебешники з пред'явою щодо паплюження найвеличніщого, то можна буде з'їхати, типу - "то я про зятя *****... а ви що подумали?"
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19.05.2022 16:36 Ответить
хай зе міняє своє призвище на біленький.
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19.05.2022 17:29 Ответить
невже воно не визиває в нього блювоту ?
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19.05.2022 17:42 Ответить
может родственник?
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19.05.2022 18:53 Ответить
 
 