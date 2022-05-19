Новый избранник дочери Путина Тихоновой – артист балета Зеленский. Пара воспитывает дочь, - СМИ. ФОТО
19 мая вышло совместное расследование российского издания "Важные истории" и немецкого Der Spiegel, в котором говорится, что младшая дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова в последние годы живет с известным российским артистом балета Игорем Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Зеленский (однофамилец президента Украины Владимира Зеленского) в 2016 году возглавил Баварский государственный оперный балет и с тех пор, вероятно, живет в немецком Мюнхене.
Когда познакомились Зеленский и Тихонова, неизвестно. По данным "Важных историй", с 2017 года дочь Путина жила на две страны, регулярно (иногда по несколько раз в месяц) летая в Мюнхен, а в 2019-м переехала в Германию.
Источники "Важных историй" сообщили, что у Зеленского и Тихоновой есть дочь, которая родилась в 2017 году. Собеседник Der Spiegel в Баварском балете сказал, что артист, "вероятнее всего, - партнер дочери Путина", хотя журналисты не спрашивали об их семейных связях. Издание пишет, что имеет копии паспортов всех троих – журналисты получили документы из электронной почты охранника Тихоновой Алексея Скрипчака, который покупал паре и ребенку билеты на чартерный рейс из Мюнхена в Москву в 2019 году.
"Важные истории" отмечают, что в балетном мире ходят слухи о "крутом нраве" Игоря Зеленского и его репутации "плохого парня", но российский "Коммерсантъ" писал еще в 2016 году, что у него "по непроверенным данным" есть серьезная поддержка на высоком уровне.
52-летний Зеленский в 2018 году вошел в наблюдательный совет фонда "Национальное культурное наследие", который отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в российских регионах. Инициировал проект лично Путин. Контракт артиста с Баварским балетом должен был закончиться в 2025 году, но 4 апреля он объявил об уходе с должности из-за "семейных, личных дел".
"Руководство балетной труппой требует абсолютной концентрации и работоспособности. В настоящее время, однако, моего полного внимания и времени требуют личные, семейные дела, что несовместимо с моей деятельностью руководителя балета в Мюнхене… Сейчас моя семья нуждается в моей поддержке", – заявил Игорь Зеленский.
Управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (они звонили от имени министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко) сказал, что Зеленского подвели к выводу о необходимости покинуть должность.
"Мы с ним говорили несколько раз, и я заставил его прийти к выводу, что он должен покинуть оперу. Он принял такое решение не самостоятельно", – сказал Дорни. "Важные истории" пришли к выводу, что причина увольнения – в отказе Зеленского публично осудить войну России против Украины.
Где сейчас Тихонова и Зеленский, неизвестно. Der Spiegel пытался дозвониться Зеленскому, но тот не взял трубку.
Тихонова ранее была замужем за бизнесменом Кириллом Шамаловым. По информации Reuters, свадьба Тихоновой и Шамалова состоялась в 2013 году на зимнем курорте под Санкт-Петербургом. В 2016 году Шамалов стал долларовым миллиардером. Агентство Bloomberg в январе 2018 года сообщило, что Шамалов и Тихонова расстались.
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"однопрізвищник"? Серйозно? Вам не соромно так калічити багатостраждальну Українську мову?
Тезко́ - людина, яка має з ким-небудь однакове ім'я або прізвище.
а путя в курсі, що Зеленський тутка таки причому?
чи це війна ображеного недотестя?
блджад
зара піде про Ментекі і Капулетті і я здохну з реготу
Шекспір, пробач
Схоже нарешті з'явилось єдине раціональне пояснення великої війни.
Зеленський не хоче перевірити родинні зв"язки?
реально ржака ржачна
путя приревнував доньку до прізвища
путя морду недозятя бачив?
ХАРАТЬЯН, ВАЛИ У ВІРМЕНІЮ, ПОКИ НЕ ПІЗНО
акєлла промахнувся
хотів полізти бити пику зятю а вляпався у війну з Україною
ЗИ
На "ський" або "цький" після русифікації закунчується багато єврейських прізвищ
але нам то десь, нам всі свої, аби спосіб життя та світогляд був УКРАЇН"СЬКИЙ"
А ще Шльома Гомєльский та Шмуль Бєрдічєвський
Вот и вся история "любви", дело раскрыто.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Петиція 1
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4252 Петиція 2
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Петиція 3
Значит ВВХ не развяжет ядерную войну. Он воровал для себя и для семьи. И не психопат чтоб унести их в могилу.