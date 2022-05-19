Новый избранник дочери Путина Тихоновой – артист балета Зеленский. Пара воспитывает дочь, - СМИ. ФОТО

19 мая вышло совместное расследование российского издания "Важные истории" и немецкого Der Spiegel, в котором говорится, что младшая дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова в последние годы живет с известным российским артистом балета Игорем Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Зеленский (однофамилец президента Украины Владимира Зеленского) в 2016 году возглавил Баварский государственный оперный балет и с тех пор, вероятно, живет в немецком Мюнхене.

Когда познакомились Зеленский и Тихонова, неизвестно. По данным "Важных историй", с 2017 года дочь Путина жила на две страны, регулярно (иногда по несколько раз в месяц) летая в Мюнхен, а в 2019-м переехала в Германию.

Источники "Важных историй" сообщили, что у Зеленского и Тихоновой есть дочь, которая родилась в 2017 году. Собеседник Der Spiegel в Баварском балете сказал, что артист, "вероятнее всего, - партнер дочери Путина", хотя журналисты не спрашивали об их семейных связях. Издание пишет, что имеет копии паспортов всех троих – журналисты получили документы из электронной почты охранника Тихоновой Алексея Скрипчака, который покупал паре и ребенку билеты на чартерный рейс из Мюнхена в Москву в 2019 году.

"Важные истории" отмечают, что в балетном мире ходят слухи о "крутом нраве" Игоря Зеленского и его репутации "плохого парня", но российский "Коммерсантъ" писал еще в 2016 году, что у него "по непроверенным данным" есть серьезная поддержка на высоком уровне.

52-летний Зеленский в 2018 году вошел в наблюдательный совет фонда "Национальное культурное наследие", который отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в российских регионах. Инициировал проект лично Путин. Контракт артиста с Баварским балетом должен был закончиться в 2025 году, но 4 апреля он объявил об уходе с должности из-за "семейных, личных дел".

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"Руководство балетной труппой требует абсолютной концентрации и работоспособности. В настоящее время, однако, моего полного внимания и времени требуют личные, семейные дела, что несовместимо с моей деятельностью руководителя балета в Мюнхене… Сейчас моя семья нуждается в моей поддержке", – заявил Игорь Зеленский.

Управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (они звонили от имени министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко) сказал, что Зеленского подвели к выводу о необходимости покинуть должность.

"Мы с ним говорили несколько раз, и я заставил его прийти к выводу, что он должен покинуть оперу. Он принял такое решение не самостоятельно", – сказал Дорни. "Важные истории" пришли к выводу, что причина увольнения – в отказе Зеленского публично осудить войну России против Украины.

Где сейчас Тихонова и Зеленский, неизвестно. Der Spiegel пытался дозвониться Зеленскому, но тот не взял трубку.

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Тихонова ранее была замужем за бизнесменом Кириллом Шамаловым. По информации Reuters, свадьба Тихоновой и Шамалова состоялась в 2013 году на зимнем курорте под Санкт-Петербургом. В 2016 году Шамалов стал долларовым миллиардером. Агентство Bloomberg в январе 2018 года сообщило, что Шамалов и Тихонова расстались.