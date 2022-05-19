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Без света, воды, с остатками газа и под постоянными обстрелами. В Луганской ОВА показали, как живут не выехавшие люди. ФОТОрепортаж

В Луганской области до сих пор остаются около 50 тысяч жителей, которые из-за действий оккупантов вынуждены выживать в нечеловеческих условиях.

Фото тяжелых будней жителей Луганщины обнародовал Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Луганская область полностью обесточена. Вчера россияне разрушили последнюю работающую подстанцию. Мобильная связь тоже почти отсутствует. Спасают только генераторы и "старлинки" в гуманитарных штабах. Газ на сегодняшний день частично есть только в трех населенных пунктах. Еду готовят на костре. Централизованного водоснабжения нет около месяца. В городах люди обустроили на улице души у подъездов. Воду подвозит ГСЧС. Стационарные емкости установлены в городах области, села живут за счет колодцев", - говорится в сообщении.

Без света, воды, с остатками газа и под постоянными обстрелами. В Луганской ОВА показали, как живут не выехавшие люди 01
Без света, воды, с остатками газа и под постоянными обстрелами. В Луганской ОВА показали, как живут не выехавшие люди 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Луганской области значительное количество разрушений, есть погибшие, область обесточена, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Без света, воды, с остатками газа и под постоянными обстрелами. В Луганской ОВА показали, как живут не выехавшие люди 03
Без света, воды, с остатками газа и под постоянными обстрелами. В Луганской ОВА показали, как живут не выехавшие люди 04
Без света, воды, с остатками газа и под постоянными обстрелами. В Луганской ОВА показали, как живут не выехавшие люди 05

обстрел (27107) Луганская область (6495)


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Люди сделали свой выбор. Чего их жалеть? Или это повод , вдальнейшем давать им газ, свет и воду бесплатно? Почему в Донецке и Луганске до сих пор есть свет газ? Проблема попасть в подстанцию? Или там тоже наши люди? Забудьте о них , это предатели
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19.05.2022 13:52 Ответить
душ в подезде, туалет наверно на балконе - они уже встречают русский мир.
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19.05.2022 14:38 Ответить
Заздриш мабуть?
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19.05.2022 15:02 Ответить
норм природа ..супчик....
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19.05.2022 16:39 Ответить
Про села в Николаевской обл. вообще никто не говорит. Червоне. Заселье, Белозирка, Партизанское и др. Нет света,воды,связи. Каждый день обстрелы грады,ураганы. Разрушены дома, сидят в подвалах.
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20.05.2022 13:42 Ответить
 
 