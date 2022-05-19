Без света, воды, с остатками газа и под постоянными обстрелами. В Луганской ОВА показали, как живут не выехавшие люди. ФОТОрепортаж

В Луганской области до сих пор остаются около 50 тысяч жителей, которые из-за действий оккупантов вынуждены выживать в нечеловеческих условиях.

Фото тяжелых будней жителей Луганщины обнародовал Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Луганская область полностью обесточена. Вчера россияне разрушили последнюю работающую подстанцию. Мобильная связь тоже почти отсутствует. Спасают только генераторы и "старлинки" в гуманитарных штабах. Газ на сегодняшний день частично есть только в трех населенных пунктах. Еду готовят на костре. Централизованного водоснабжения нет около месяца. В городах люди обустроили на улице души у подъездов. Воду подвозит ГСЧС. Стационарные емкости установлены в городах области, села живут за счет колодцев", - говорится в сообщении.





Читайте на "Цензор.НЕТ": В Луганской области значительное количество разрушений, есть погибшие, область обесточена, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







