В США выпустили комикс о пути Зеленского от комика к лидеру. ФОТО

Комикс можно приобрести за 7,99 дол., часть вырученных средств будет перечислена Красному Кресту для помощи Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

Комикс называется "Политическая власть: Владимир Зеленский" и состоит из 26 страниц.

Автор истории, писатель Майкл Фризелл, рассказал, что во время работы над комиксом пытался найти ответы на ряд вопросов.

"Кто он (Зеленский. – Ред.)? Что заставляет его работать? Почему он правильный лидер для Украины в этот момент? Это то, что меня интересовало, когда я начинал исследование".

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В комиксе Зеленского изобразили на сцене "Квартала 95", во время избирательной кампании в 2019 году, у предыдущего президента США Дональда Трампа, а также с командой Офиса президента.

Художником иллюстрированной истории является Пабло Мартинена, ранее создававший изображения для биографий Дэвида Бекхэма, Нельсона Манделы и Дональда Трампа.

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Издатель биографического комикса – американец Даррен Дж. Дэвис. По его словам, эта книга имеет для него особое значение, и вот почему:

"Обе группы моих дедушек и бабушек иммигрировали из Украины. Я хотел использовать это средство, чтобы не только рассказать историю, но и сделать пожертвование".

Девис уверяет, что часть средств от продажи биографического комикса об украинском президенте передадут Международному Красному Кресту для помощи Украине во время полномасштабной войны с РФ.

Комикс можно приобрести на Аmazon.com. Он стоит $7,99, что составляет ориентировочно 236 гривен.