РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8844 посетителя онлайн
Новости Фото
14 435 118

В США выпустили комикс о пути Зеленского от комика к лидеру. ФОТО

Комикс можно приобрести за 7,99 дол., часть вырученных средств будет перечислена Красному Кресту для помощи Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

Комикс называется "Политическая власть: Владимир Зеленский" и состоит из 26 страниц.

Автор истории, писатель Майкл Фризелл, рассказал, что во время работы над комиксом пытался найти ответы на ряд вопросов.

"Кто он (Зеленский. – Ред.)? Что заставляет его работать? Почему он правильный лидер для Украины в этот момент? Это то, что меня интересовало, когда я начинал исследование".

Читайте также: Все, кто находится под временной оккупацией, должны знать, что Украина вернется, - Зеленский

В США выпустили комикс о пути Зеленского от комика к лидеру 01

В комиксе Зеленского изобразили на сцене "Квартала 95", во время избирательной кампании в 2019 году, у предыдущего президента США Дональда Трампа, а также с командой Офиса президента.

Художником иллюстрированной истории является Пабло Мартинена, ранее создававший изображения для биографий Дэвида Бекхэма, Нельсона Манделы и Дональда Трампа.

Читайте также: Культура страны-агрессора является инструментом пропаганды, ее нужно запретить, - Ткаченко

В США выпустили комикс о пути Зеленского от комика к лидеру 02

Издатель биографического комикса – американец Даррен Дж. Дэвис. По его словам, эта книга имеет для него особое значение, и вот почему:

"Обе группы моих дедушек и бабушек иммигрировали из Украины. Я хотел использовать это средство, чтобы не только рассказать историю, но и сделать пожертвование".

Девис уверяет, что часть средств от продажи биографического комикса об украинском президенте передадут Международному Красному Кресту для помощи Украине во время полномасштабной войны с РФ.

Комикс можно приобрести на Аmazon.com. Он стоит $7,99, что составляет ориентировочно 236 гривен.

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) культура (841) США (26611)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+53
лідер і справжній політик не приведе свою країну до такого стану
справжній політик буде розуміти наслідки своїх дій на багато кроків уперед
показать весь комментарий
19.05.2022 14:01
+38
Зеленский абсолютно некомпетентный бездарь. Но вот западная пропаганда выбрала его чтобы двигать для своих. Пусть двигает. За его ошибки расплачиваются украинцы, а не на западе.
показать весь комментарий
19.05.2022 14:05
+35
Біда в тому, що Вова ніколи не був справжнім політиком, не став ним і не стане, судячи зі скандалу з візитом німецького канцлера до України.
Зубоскал просто працює лідОром...
показать весь комментарий
19.05.2022 14:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не знаю хто страшніше? Кацапська воша або малоросько-жидівська гнида.
показать весь комментарий
19.05.2022 15:05 Ответить
комікс про коміка
показать весь комментарий
19.05.2022 15:26 Ответить
побіг десь куплю
показать весь комментарий
19.05.2022 15:28 Ответить
Тем временем бензин в США стал 6-7 баксов за галлон...Пора Байдену Импичмент Обя,вить...
показать весь комментарий
19.05.2022 15:36 Ответить
Не знав, що наш розбомблений нафтопереробний завод аж у США свій бензин впарював... оце так да!
показать весь комментарий
19.05.2022 16:39 Ответить
ага, лидор, если бы армию вооружал и не искал мира в глазах путлера может и не было бы этой войны, а щас прям патриот
показать весь комментарий
19.05.2022 15:42 Ответить
Війна була б у будь-якому випадку. Від Порошенка відносини з Росією не змінилися ні на грам. Звичайно, якби вибрали Пороха армія була б краще оснащена, і то не факт. Вони б усе одно недооцінили наші сили і поперлися сюди
показать весь комментарий
19.05.2022 16:46 Ответить
О пути от комика к комиксу...
показать весь комментарий
19.05.2022 16:17 Ответить
У ботів гарячка )))
показать весь комментарий
19.05.2022 16:36 Ответить
Від коміка до... посміховиська
показать весь комментарий
19.05.2022 16:43 Ответить
А є там епізод, як воєнкомат чотири рази до нашого СУПЕРГЕРОЯ приходив, а СУПЕРГЕРОЙ чотири рази дивним чином зникав?
показать весь комментарий
19.05.2022 16:44 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2022 16:46 Ответить
ну випустили комікс. ну і шо? скільки людей його купить? у зебілів грошей нема - їм би скотів і бидло квартал на шару подивиться. та й англійську вони навряд знають....
показать весь комментарий
19.05.2022 16:51 Ответить

"Я не ваш опонент.
Я ваш вир(од)ок"
показать весь комментарий
19.05.2022 18:11 Ответить
Зараз вас забанять))
показать весь комментарий
20.05.2022 09:53 Ответить
Комікс то громко сказано - просто КОМІК
показать весь комментарий
20.05.2022 13:59 Ответить
Питання - А коли про Зе владу випустять комікс ??
Ну там про доктора Аналтабу чи про продавця посад капітана дЄрмака ?
показать весь комментарий
20.05.2022 14:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 