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"Я провела под землей более 60 дней": история Екатерины, которая вместе с сыновьями спаслась из "Азовстали". ФОТО

Дом женщины разрушен, она провела два месяца с детьми в холодном бункере под металлургическим заводом, а теперь она ждет новостей о своем муже, который защищает Мариуполь на "Азовстали", и пытается строить планы своей семьи.

Как передает Цензор.НЕТ, история спасения Екатерины из Мариуполя была опубликована журналистами BBC News Украина.

Я провела под землей более 60 дней: история Екатерины, которая вместе с сыновьями спаслась из Азовстали 01

"Ракеты были настолько тяжелые, что казалось, что стены бункера двигаются, а сами комнаты становятся меньше. Иногда был часовой перерыв, и мы надеялись, что, возможно, это все. Возможно, на этом все закончится. Но нет. Они продолжали", – рассказывает Екатерина, которая провела более 2 месяцев в одном из бункеров "Азовстали".

У женщины 2 сына, 6 и 11 лет, которых она забрала на "Азовсталь" еще в начале марта. Екатерина думала, что они укроются там на один-два дня, максимум неделю. Но поскольку бомбежка усиливалась, им пришлось оставаться под землей более 60 дней.

"Запасы заканчивались. Не хватало пищи и воды, а также информации. Когда российские войска оцепили город, она и еще около 30 человек в их бункере были отрезаны от остального мира", - говорится в материале.

Время от времени Екатерину проведовал муж, поскольку он и около тысячи других украинских бойцов продолжали защищать металлургический завод – их последнюю позицию.

"Каждый раз, когда он приходил к нам, он всегда говорил нам держаться, подбадривал всех, шутил, смеялся, говорил нам, что нам не стоит волноваться и что все хорошо. Было страшно, потому что они приходили и шли под обстрелами. Странно было видеть их такими веселыми, но я не думаю, что могло быть иначе. По силе духа, я думаю, он там один из сильнейших", – рассказывает она.

Екатерину с сыновьями эвакуировали из "Азовстали" в рамках операции по освобождению мирных жителей, организованной Красным Крестом и Организацией Объединенных Наций. Она помнит, что все трое были ослеплены светом, когда наконец-то вышли после двух месяцев в темноте под сталелитейным заводом. Екатерина считает, что ее супруг все еще на заводе. Она общалась с ним в начале этой недели, и он был как всегда бодр.

"Он очень сильный мужчина, сильный духом. Он меня поддерживал всю жизнь", – говорит она.

Женщина с детьми выехала из Мариуполя только с рюкзаком на спине – и это были все ее вещи.

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"Было несколько раз, когда мы теряли надежду, что когда-нибудь выберемся", - говорит она. После эвакуации спасенная женщина радуется счастливым детям, которые теперь могут играть в парке.

"Они снова привыкают быть на улице, – говорит Екатерина. – Увидеть, как они снова бегают на солнце, – лучшее ощущение на свете".

Журналистка BBC News отмечает, что когда двое ребят, сыновей Екатерины, бегают по парку, они делают вид, что дерутся с россиянами.

Я провела под землей более 60 дней: история Екатерины, которая вместе с сыновьями спаслась из Азовстали 02

"В один момент они падают на землю и кричат: "Закройте уши". Один кричит: "Все чисто". И они встают и снова начинают бегать. В одном из бункеров они, очевидно, все это видели воочию", - пишут в издании.

Героиня верит в будущее своей страны и пытается спланировать будущее своей семьи.

"Я уверена, что у нас все будет хорошо. Я уверена, что Украина победит и останется независимым государством", – говорит она.

Автор: 

спасение (169) эвакуация (2071) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+17
Ти ********?
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19.05.2022 14:43
+15
Це ви ******* , якщо досі не зрозуміли що південь а в результаті і Маріуполь просто здали. З Криму взагалі неможливо було колонами зайти,там би було сотні чорнобаївок. Але для жовтих парасольок за рускі рублі і неможливе - можливе.
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19.05.2022 15:05
+9
Зе команді подякуй. Будеш голосувати за них?
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19.05.2022 14:42
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Зе команді подякуй. Будеш голосувати за них?
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19.05.2022 14:42 Ответить
Ти ********?
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19.05.2022 14:43 Ответить
Пачему бездари? Может это была суперхитрая, супертонкая стратегия??
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19.05.2022 14:52 Ответить
їбать він підар...
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19.05.2022 14:56 Ответить
Це ви ******* , якщо досі не зрозуміли що південь а в результаті і Маріуполь просто здали. З Криму взагалі неможливо було колонами зайти,там би було сотні чорнобаївок. Але для жовтих парасольок за рускі рублі і неможливе - можливе.
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19.05.2022 15:05 Ответить
Винні звичайно дикі кацапи, але Ви праві, якраз при Зе здали південь і почалося оточення Маріуполя. Кацапам ми дамо оцінку в міжнародних судах, а нашому Боневтіку тут. Потрібно знати народу, хто дав наказ розмінувати чи не підривати вузенький прохід, хто призначив на посади тих, хто не дав команду підривати, або дав команду розмінувати. Хто ховає від суспільства цих "героїв" і навіщо?
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19.05.2022 17:14 Ответить
Іди полижи своєму хазяїну ПЄТІ ПОРОШКУ
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20.05.2022 14:56 Ответить
НУ, КАТЕРИНА ЩЕ НЕ ЗНАЄ, ХТО ТАКИЙ НАГРЕБНИЙ Б. ТОЙ БИ НЕ ТІЛЬКИ КАТУВАВ В ТАКИЙ СПОСІБ РОКАМИ, ЗАСТОСОВУЮЧИ ОРКІВ З ДЕКІЛЬКОХ ОБЛАСТЕЙ, АЛЕ Й ДОКУМЕНТИ НА КВАРТИРУ ВІДІБРАВ БИ - "НА ПЕРЕВІРКУ". А САМУ КАТЕРИНУ В "ДУРКУ" БИ ЗАГНАВ АБО В МОГИЛУ. ТО ТАКИЙ ПІДПОПКОВНИК, ТАКИЙ "ВНУТРІШНІЙ ОРГАН", ЩО ТОЙ ВО...
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19.05.2022 15:03 Ответить
тут перекличка душевнохворих?
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20.05.2022 15:29 Ответить
Дуже радий за них! Але чому ж не пишуть в якому місці вони зараз?
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19.05.2022 15:18 Ответить
Статтю трішки скоротили для лаконічності.
Із джерела: "Вперше я познайомилася з нею в евакуаційному центрі в Запоріжжі. Вона вийшла з автобуса лише з рюкзаком на спині - і це були всі її речі."
Тож жінка з дітьми зараз на неокупованій території.
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21.05.2022 02:18 Ответить
А чого так возбудились паклоннікі ПЄТЬКІ ПОРОШКА, повилазили з його шерінькі
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20.05.2022 14:58 Ответить
 
 