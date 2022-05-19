"Я провела под землей более 60 дней": история Екатерины, которая вместе с сыновьями спаслась из "Азовстали". ФОТО

Дом женщины разрушен, она провела два месяца с детьми в холодном бункере под металлургическим заводом, а теперь она ждет новостей о своем муже, который защищает Мариуполь на "Азовстали", и пытается строить планы своей семьи.

Как передает Цензор.НЕТ, история спасения Екатерины из Мариуполя была опубликована журналистами BBC News Украина.

"Ракеты были настолько тяжелые, что казалось, что стены бункера двигаются, а сами комнаты становятся меньше. Иногда был часовой перерыв, и мы надеялись, что, возможно, это все. Возможно, на этом все закончится. Но нет. Они продолжали", – рассказывает Екатерина, которая провела более 2 месяцев в одном из бункеров "Азовстали".

У женщины 2 сына, 6 и 11 лет, которых она забрала на "Азовсталь" еще в начале марта. Екатерина думала, что они укроются там на один-два дня, максимум неделю. Но поскольку бомбежка усиливалась, им пришлось оставаться под землей более 60 дней.

"Запасы заканчивались. Не хватало пищи и воды, а также информации. Когда российские войска оцепили город, она и еще около 30 человек в их бункере были отрезаны от остального мира", - говорится в материале.

Время от времени Екатерину проведовал муж, поскольку он и около тысячи других украинских бойцов продолжали защищать металлургический завод – их последнюю позицию.

"Каждый раз, когда он приходил к нам, он всегда говорил нам держаться, подбадривал всех, шутил, смеялся, говорил нам, что нам не стоит волноваться и что все хорошо. Было страшно, потому что они приходили и шли под обстрелами. Странно было видеть их такими веселыми, но я не думаю, что могло быть иначе. По силе духа, я думаю, он там один из сильнейших", – рассказывает она.

Екатерину с сыновьями эвакуировали из "Азовстали" в рамках операции по освобождению мирных жителей, организованной Красным Крестом и Организацией Объединенных Наций. Она помнит, что все трое были ослеплены светом, когда наконец-то вышли после двух месяцев в темноте под сталелитейным заводом. Екатерина считает, что ее супруг все еще на заводе. Она общалась с ним в начале этой недели, и он был как всегда бодр.

"Он очень сильный мужчина, сильный духом. Он меня поддерживал всю жизнь", – говорит она.

Женщина с детьми выехала из Мариуполя только с рюкзаком на спине – и это были все ее вещи.

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"Было несколько раз, когда мы теряли надежду, что когда-нибудь выберемся", - говорит она. После эвакуации спасенная женщина радуется счастливым детям, которые теперь могут играть в парке.

"Они снова привыкают быть на улице, – говорит Екатерина. – Увидеть, как они снова бегают на солнце, – лучшее ощущение на свете".

Журналистка BBC News отмечает, что когда двое ребят, сыновей Екатерины, бегают по парку, они делают вид, что дерутся с россиянами.

"В один момент они падают на землю и кричат: "Закройте уши". Один кричит: "Все чисто". И они встают и снова начинают бегать. В одном из бункеров они, очевидно, все это видели воочию", - пишут в издании.

Героиня верит в будущее своей страны и пытается спланировать будущее своей семьи.

"Я уверена, что у нас все будет хорошо. Я уверена, что Украина победит и останется независимым государством", – говорит она.