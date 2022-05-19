Российские оккупанты обстреляли Чернобаевку и Правдино на Херсонщине. Есть погибший и раненые. ФОТО
Российские захватчики обстреляли населенные пункты Херсонской области. Есть пострадавшие. При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.
"По данным следствия, 18 мая 2022 года оккупационные войска армии РФ совершили очередной обстрел пгт Чернобаевка. Погиб местный житель, еще пять человек получили разного характера и степени тяжести телесные повреждения. Сейчас они находятся в больнице. В с. Правдино ранения получили супруги, в домовладение которых прицельно попал вражеский снаряд. Информация о других пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Обстрелы врага нанесли ущерб гражданской инфраструктуре Херсонщины.
Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств уголовных правонарушений.
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у Чорнобаївці і так для вас було мертве місце, а тут ви ще Чорнобаївку обстріляли...
валіть на Курили, мо японці вас прихистять...