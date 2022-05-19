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Российские оккупанты обстреляли Чернобаевку и Правдино на Херсонщине. Есть погибший и раненые. ФОТО

Российские захватчики обстреляли населенные пункты Херсонской области. Есть пострадавшие. При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

"По данным следствия, 18 мая 2022 года оккупационные войска армии РФ совершили очередной обстрел пгт Чернобаевка. Погиб местный житель, еще пять человек получили разного характера и степени тяжести телесные повреждения. Сейчас они находятся в больнице. В с. Правдино ранения получили супруги, в домовладение которых прицельно попал вражеский снаряд. Информация о других пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Обстрелы врага нанесли ущерб гражданской инфраструктуре Херсонщины.

Российские оккупанты обстреляли Чернобаевку и Правдино на Херсонщине. Есть погибший и раненые 01

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Российские оккупанты обстреляли Чернобаевку и Правдино на Херсонщине. Есть погибший и раненые 02

Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств уголовных правонарушений.

Автор: 

обстрел (27107) Офис Генпрокурора (2465) Чернобаевка (69) Херсонская область (4758)


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Топ комментарии
+10
Наші б'ють по летовищу, що біля Чернобаївки, а орки вдарили по будинкам села, що тут незрозумілого.
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19.05.2022 15:39
+8
Наши били по аэродрому, а они - по населённому пункту . . .
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19.05.2022 15:26
+7
Де бодай раз ти бачив хоч якусь логіку у діях руZZні?
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19.05.2022 15:43
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ну когда украинцы по чернобаевке бьют это я понимаю Но зачем кацапы?
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19.05.2022 15:24 Ответить
Наши били по аэродрому, а они - по населённому пункту . . .
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19.05.2022 15:26 Ответить
При чому з видимими траекторіями звідки та куди. Ті орки навіть не подумали про те, що снаряд вриється в землю ну ніяк не зі сторони Миколаєва, розраховують на дурників, як в раші. А наші враз вирахували, що били з Олешек по самому селищі. Тільки прилетіло, тут же намалювались роств. Коли наші валили по аеродрому, то ТВ туди довго не бажало з'являтись.
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19.05.2022 15:49 Ответить
Наші б'ють по летовищу, що біля Чернобаївки, а орки вдарили по будинкам села, що тут незрозумілого.
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19.05.2022 15:39 Ответить
Так Чорнобаївка ж під свинособакам. Нє?
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19.05.2022 15:28 Ответить
Де бодай раз ти бачив хоч якусь логіку у діях руZZні?
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19.05.2022 15:43 Ответить
раша, вам *****
у Чорнобаївці і так для вас було мертве місце, а тут ви ще Чорнобаївку обстріляли...

валіть на Курили, мо японці вас прихистять...
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19.05.2022 15:33 Ответить
Свинособаки ваще очумели - обстреливают сами себя, аж гай шумить. Видать, уже с косоглазием в наводчики берут. Кадровый голод, чо...
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19.05.2022 15:34 Ответить
Місцевим скажуть що ВСУ обстріляли
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19.05.2022 15:49 Ответить
Так пишуть що снаряд, ЗСУ не достали б снарядом.
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19.05.2022 16:06 Ответить
 
 