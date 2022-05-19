37 человек удалось эвакуировать из Луганщины, несмотря на мощные обстрелы, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Из Луганщины эвакуировали 37 человек, Северодонецк под мощными обстрелами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграме.

Эвакуировать тяжело даже на бронированном транспорте. Но даже те, кто в течение 2,5 месяца ни в коем случае не хотел выезжать, сейчас становятся в очередь. Как вот 37 жителей Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки. Среди них пятеро маленьких детей, которые до сих пор оставались под ежедневными обстрелами. Но сегодня им удалось вырваться из опасности. Хотя Северодонецк сейчас под мощнейшим огнем россиян", - говорится в сообщении.







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