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37 человек удалось эвакуировать из Луганщины, несмотря на мощные обстрелы, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Из Луганщины эвакуировали 37 человек, Северодонецк под мощными обстрелами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграме.

Эвакуировать тяжело даже на бронированном транспорте. Но даже те, кто в течение 2,5 месяца ни в коем случае не хотел выезжать, сейчас становятся в очередь. Как вот 37 жителей Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки. Среди них пятеро маленьких детей, которые до сих пор оставались под ежедневными обстрелами. Но сегодня им удалось вырваться из опасности. Хотя Северодонецк сейчас под мощнейшим огнем россиян", - говорится в сообщении.

37 человек удалось эвакуировать из Луганщины, несмотря на мощные обстрелы, - Гайдай 01

37 человек удалось эвакуировать из Луганщины, несмотря на мощные обстрелы, - Гайдай 02

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37 человек удалось эвакуировать из Луганщины, несмотря на мощные обстрелы, - Гайдай 03

37 человек удалось эвакуировать из Луганщины, несмотря на мощные обстрелы, - Гайдай 04

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37 человек удалось эвакуировать из Луганщины, несмотря на мощные обстрелы, - Гайдай 05

Автор: 

эвакуация (2071) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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А етих куда евакуировали? Тоже в росийские концлагеря? Потому что я запутался, у нашей власти сдача в плен и евакуация уже стали синонимами. Так что уточняйте на какую именно сторону проходит евакуация.
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19.05.2022 16:02 Ответить
Броньована вантажівка ледь вирвалася. А як тоді будуть постачати військових в цьому місці? Чи потім знову "********"? Судячи з карти там з трьох сторін ворог, з четвертої вогневий контроль дороги.
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19.05.2022 16:10 Ответить
там еще сирень зеленее восток же...
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19.05.2022 16:49 Ответить
ух ты какие ждуны
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19.05.2022 17:00 Ответить
 
 