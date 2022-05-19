Похоже, везут ленд-лиз: ВМФ США привлек почти все логистические суда в Атлантике, - СМИ. ФОТО
В США зафиксировали повышенную активность логистических судов, предназначенных для перевозки вооружения, военной техники и снаряжения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Defence Express.
В транспортировке участвует ролкер USNS Soderman. Он принадлежит к классу Watson и предназначен для перевозки военной техники. Это огромный 290-метровый корабль водоизмещением в 62,9 тысяч тонн. Общая площадь палуб для размещения груза составляет 36 511 квадратных метров.
Также удалось сфографировать выход из базы в Норфолке грузового судна класса Lewis and Clark. Суда этого класса предназначены для перевозки боеприпасов, запасных частей и других запасов. Их используют для обеспечения подразделений морской пехоты и непосредственной материально-технической поддержки авианосных групп в море.
Никакого упоминания такой активности со стороны флота США в публичной сфере нет.
Что касается груза и его назначения, то существуют только два варианта, утверждает Defence Express. Либо суда выделили для поставки вооружения для Украины, либо США перебрасывают в Европу дополнительные силы с тяжелой техникой и вооружением.
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Так шо, як казав митець: "Када у нас хто ідьот срать, то оні уже і знают"
СПОЧАТКУ довезіть, а ПОТІМ виставляйте фотки та піартеся, ну що тут може бути не ясно???
І це для нас найважливіше. Що з України будуть намагатись робити - кожен може подивитись на приклад Південної Кореї. І подумати - чи самі корейці створили своє "економічне диво", чи хтось допоміг, з геополітичних цілей, як гарантовану противагу для місцевих диктаторів.
Первые две фотки вообще древние.
Про подводные лодки у орков.. Это вообще анекдот. Успокойтесь. Никто ничего топить не будет.
Как мы не можем шандарахнуть по миномётному расчёту в белгородской области. Так и свинособаки не могут даже подышать в сторону НАТО, или вот таких корабликов США.
Вот если бы комбаты на местах решали. Но увы. Военные люди выполняющие приказы.
Ви думаєте, без цих фоток па-раша не знає про движ? Чудово знає. У них теж є і шпійони (визірніть за вікно), і спутнікі.
Раша нічого не вдіє мериканським кораблям - ні знизу, ни зверху. Бо раша сцить. Бо тоді їм гаплик. І раша те знає.
Небезпека - вже на території України. Тому вони, апрашковани,й пуляють по залізницям та аеропортам.
Ось тоді вже за фоткання й вийобування в інтернеті гівно блогерам і просто придуркам треба відривати дурні голови.
зафіксували підвищену активність логістичних суден Джерело:
добийте мене ще кейсом та іншими вумними словами від Боневтіка та ОПи.
але дивно що така інформація доступна
Оркам це взагалі не доступно для розуміння. Єдине що вони повинні усвідомити так те що кожна хвилина наближає їх ганебну поразку