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Похоже, везут ленд-лиз: ВМФ США привлек почти все логистические суда в Атлантике, - СМИ. ФОТО

В США зафиксировали повышенную активность логистических судов, предназначенных для перевозки вооружения, военной техники и снаряжения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Defence Express.

В транспортировке участвует ролкер USNS Soderman. Он принадлежит к классу Watson и предназначен для перевозки военной техники. Это огромный 290-метровый корабль водоизмещением в 62,9 тысяч тонн. Общая площадь палуб для размещения груза составляет 36 511 квадратных метров.

Читайте: Враг готовится к фронтальным боям на Запорожском направлении, а украинские защитники овладели американскими пулеметами М240.

Похоже, везут ленд-лиз: ВМФ США привлек почти все логистические суда в Атлантике, - СМИ 01Похоже, везут ленд-лиз: ВМФ США привлек почти все логистические суда в Атлантике, - СМИ 02

Также удалось сфографировать выход из базы в Норфолке грузового судна класса Lewis and Clark. Суда этого класса предназначены для перевозки боеприпасов, запасных частей и других запасов. Их используют для обеспечения подразделений морской пехоты и непосредственной материально-технической поддержки авианосных групп в море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не поставляют Украине систему залпового огня, чтобы Киев не ударил по российским городам, - Politico

Похоже, везут ленд-лиз: ВМФ США привлек почти все логистические суда в Атлантике, - СМИ 03

Никакого упоминания такой активности со стороны флота США в публичной сфере нет.

Что касается груза и его назначения, то существуют только два варианта, утверждает Defence Express. Либо суда выделили для поставки вооружения для Украины, либо США перебрасывают в Европу дополнительные силы с тяжелой техникой и вооружением.

оружие (10214) помощь (7798) США (26620) ленд-лиз (38)


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Топ комментарии
+73
Чтобы сцались
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19.05.2022 16:54
+63
І навіщо про це повідомляти лапті? Щоб вони відслідковували через свою агентуру відправку грузів по Україні, хоча пишу дурню, бо дєрмак і так все повідомить.
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19.05.2022 16:53
+51
У рашистов истерика. Они засылают кучу своих агентов и росийских консерв чтобы додавили Украину насчет перемирия и компромисов до того как лендлиз дойдет в Украину и тогда у рашистов не будет ниодного шанса удержать захваченные земли и города.
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19.05.2022 16:54
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Правила форума Совет форумчан
І навіщо про це повідомляти лапті? Щоб вони відслідковували через свою агентуру відправку грузів по Україні, хоча пишу дурню, бо дєрмак і так все повідомить.
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19.05.2022 16:53 Ответить
Чтобы сцались
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19.05.2022 16:54 Ответить
Навіть добра половина єврочиновників куплені крємльом, сьогоднішні "пропозиції" італійців це знову підтверджують.
Так шо, як казав митець: "Када у нас хто ідьот срать, то оні уже і знают"
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19.05.2022 16:57 Ответить
Ви вважаєте, що там ідіоти? 😁 Якщо повідомили, значить так треба. Щоб кацапи стежили саме за цим кораблем. 😊
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19.05.2022 16:59 Ответить
Думаете у рашистов нет разведки и агентуры из сведениями получше чем от журналистов фоткающих американский корабль с пляжа? Да и что они сделают? Нападут на американский конвой? Что было последний раз когда кто то напал на флот США все помнят?
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19.05.2022 17:01 Ответить
Ви однозначно праві! З деякої точки зору, США "вписалося" у все це не з-за того, що їм так вже край шкода Україну чи хочеться допомогти полякам, аби на їх кордоні не стояли танкові армії рашки. А з-за того, що рашка порушила один з основних принципів, за який США не раз і не два натягувала багатьом око на дупу: ВІЛЬНЕ МОРСЬКЕ СУДОПЛАВСТВО. Причому саме оце, важливе для США, тупі рашковани похєрили так, походу, як щось зовсім неважливе.
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19.05.2022 23:54 Ответить
Лапти все знают что и сколько везут когда еще грузили на корабль. Поэтому и истерика такая сейчас у них, что подключили и итальяшек и Макарона и Эрдогана уговаривать нас побыстрее подписать *мирный план* и сойтись по середине. ***** даже на миротворцев уже согласен которые станут по правому берегу Днепра, чтобы не дать возможности Украине отбить захваченную рашистами территорию
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19.05.2022 17:13 Ответить
путлер пусть попробует свою операцию пережить и из наркоза выйти живым..
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19.05.2022 21:55 Ответить
Для підняття духу, як мінімум. Що нас не залишили. Бо італійці вже капітуляцію нам готують
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19.05.2022 19:30 Ответить
Боже скорей бы
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19.05.2022 16:53 Ответить
Ой шановні, ну шо ви за люди! Може б краще не фоткали? У орків є підводні човни!
СПОЧАТКУ довезіть, а ПОТІМ виставляйте фотки та піартеся, ну що тут може бути не ясно???
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19.05.2022 16:54 Ответить
так може все так і є
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19.05.2022 16:59 Ответить
орки дебилы конченные, но ударить по кораблю штатовскому, то это будет самоубийство кацапии.
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19.05.2022 16:59 Ответить
ШВИДКЕ самогубство. А Україна їх помучає, помурижить, давити буде без поспіху, встигнуть весь спектр емоцій від поразки та розпаду скуштувати...
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19.05.2022 23:57 Ответить
Груз однозначно отправят через третьи страны с портами. Рабссияне закидали Черное море морскими минами. К сожалению дольше, но надежнее.
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19.05.2022 17:00 Ответить
Воно вже в Польші. 2-3 дні - і на потягах, ночами, розтягнуть по лісочках на сході України. Нема в рашки стільки ракет та авіації, щоб порушити нашу інфраструктуру. Для цього потрібно було 3 місяці ТІЛЬКИ в залізницю, склади шпал/рельсів, депо, вагоноремонтні цехи лупити ракетами, а сотнями штурмовиків, попередньо знищівши 100% ППО, реально ганятися чи не за кожним електровозом.
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20.05.2022 00:01 Ответить
Уже в польше❗Так, что все ок👍
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19.05.2022 17:00 Ответить
а при чому тут підводні човни? кацапи засцять атакувати натівські кораблі в Атлантиці. бо чудово знають, що їм тоді песда. і не через 3 місяці на території України, а буквально через 5 днів і по всій території раши.
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19.05.2022 17:00 Ответить
Передвижения таких судов и так прекрасно фиксируются. Уверен, союзники предпримут все необходимые меры безопасности. Ну а кацапы пусть струтся в страхе от ожидания полного звиздеца. Кацапы должны страдать на всех фронтах: на военном, на политическом, на социальном, на информационном.
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19.05.2022 17:02 Ответить
США для себе вже вирішили, хто переможе в цій війні - Україна. Не США! А Україна.

І це для нас найважливіше. Що з України будуть намагатись робити - кожен може подивитись на приклад Південної Кореї. І подумати - чи самі корейці створили своє "економічне диво", чи хтось допоміг, з геополітичних цілей, як гарантовану противагу для місцевих диктаторів.
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20.05.2022 00:05 Ответить
Ну і що вони своїми підводними човнами зроблять? Хоча в цілому я підтримую - не потрібно афішувати таке.
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19.05.2022 17:03 Ответить
Хотів би я подивитися на кацапів після атаки на натівський корабель
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19.05.2022 17:13 Ответить
Орків попередили про напад на логістику НАТО: це напад на НАТО і наслідком буде дія п'ятої статті Статуту Альянсу. Сцикотно оркам якось нападать.
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19.05.2022 17:22 Ответить
У рашистов истерика. Они засылают кучу своих агентов и росийских консерв чтобы додавили Украину насчет перемирия и компромисов до того как лендлиз дойдет в Украину и тогда у рашистов не будет ниодного шанса удержать захваченные земли и города.
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19.05.2022 16:54 Ответить
Рашисты еще и будут давить на Зеленского с помощью пленных защитников Мариуполя. Мол, или ты давай подписывай капитуляцию или мы будем мучать и расстреливать пленных, за которых ты договаривался и тогда твой народ тебя же и порвет. Так что ЗЕ сейчас на вилке
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19.05.2022 17:06 Ответить
так оно и будет,потому что ***** договаривался. Азов просто слил. так же как слил и весь Юг. его уже порвать давно надо было,а из него великого полководца лепят
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20.05.2022 23:45 Ответить
Так, звісно. Забули ще написати - куди
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19.05.2022 16:55 Ответить
а дождаться когда вся эта техника на фронт попадет, а уж потом бумагу марать слабо??? словесный понос в вопросах логистики поставок нам оружия только москалям на руку ...
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19.05.2022 17:00 Ответить
Ой народ. Вот вы реально лапти. Если думаете что параша узнаёт все новости и сдвиги в чём то, по новостям из Цензора 😂

Первые две фотки вообще древние.

Про подводные лодки у орков.. Это вообще анекдот. Успокойтесь. Никто ничего топить не будет.

Как мы не можем шандарахнуть по миномётному расчёту в белгородской области. Так и свинособаки не могут даже подышать в сторону НАТО, или вот таких корабликов США.
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19.05.2022 17:01 Ответить
а почему мы не можем шандарахнуть по миномётному расчёту в белгородской области????
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19.05.2022 18:28 Ответить
Потому что сцым. Как в 2014 году было. Точнее и тогда ничего не было. В итоге наши военные ещё тогда, что бы выжить, переходили кордон в московию. И там в плен сдавались.

Вот если бы комбаты на местах решали. Но увы. Военные люди выполняющие приказы.
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19.05.2022 19:37 Ответить
Звісно не можемо, а всі оті "бавовни" та задимлення в Бєлгороді - то людський фактор, курять багато в недозволених місцях.
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20.05.2022 00:09 Ответить
Навіщо про це писати?? Скільки вже говорили і говорять: комусь гаряча новина попереду інших, а комусь додаткова наводка! Якесь "невдержаніє" та ще й з усіма фотографіями, які можна дістати. Можливо, почекали би, поки той корабель не дійшов, куди треба, і з чим треба?
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19.05.2022 17:03 Ответить
Невже ти думаєш, мов рашисти не знають, що розвантажують в польських портах?
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19.05.2022 17:08 Ответить
ух ты. давайте конвой в одессу, под охраной авианосной группы
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19.05.2022 17:04 Ответить
Курва, де наші РСЗО?
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19.05.2022 17:06 Ответить
Спокуха. Ну які наївні у нас люди. Кабздець!
Ви думаєте, без цих фоток па-раша не знає про движ? Чудово знає. У них теж є і шпійони (визірніть за вікно), і спутнікі.
Раша нічого не вдіє мериканським кораблям - ні знизу, ни зверху. Бо раша сцить. Бо тоді їм гаплик. І раша те знає.
Небезпека - вже на території України. Тому вони, апрашковани,й пуляють по залізницям та аеропортам.
Ось тоді вже за фоткання й вийобування в інтернеті гівно блогерам і просто придуркам треба відривати дурні голови.
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19.05.2022 17:12 Ответить
инсаграмм война продолжается
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19.05.2022 17:12 Ответить
Тим хто кричить про не пишіть - у рашистів повно агентів впливу та інформаторів, так що все вони вже знають, щоб ви зрозуміли, коли з Чехії до нас везли техніку й у нас суспільству ще не повідомляли, русня вже перекривала дороги й блокувала потяги з допомогою.
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19.05.2022 17:14 Ответить
когда Штаты берутся за дело, шутки заканчиваются
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19.05.2022 17:14 Ответить
99% що везуть техніку для своїх військових в Фінляндію та Швецію, Балтійські країни та Польщу. Якісь крихти можливо дістануться й нам, швидше за все якась радянська техніка та нові гармати.
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19.05.2022 17:18 Ответить
не трынди бот
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19.05.2022 21:58 Ответить
Не гавкайте про такі речі, журналюги ви "шашличні"!!! Замкніть писки! ...Як же задовбали оті шалави в пошуках смаженини!!! То вас треба присмажувати регулярно і язики вкорочувати, бо ви своїми виляпами самі вкорочуєте життя воїнів і несете горе в їхні родини!
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19.05.2022 17:17 Ответить
Заспокойся, Американці просто підсилюють свої війська в Європі, беруть під захист Фінляндію й Швецію.
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19.05.2022 17:23 Ответить
ну думаю скоро авіаносець і авіаносна група, буде скоро біля берегів Фінляндії чатувати..
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19.05.2022 17:31 Ответить
Дійсно, навіщо писати забагато подробиць? Назви суден, розташування, порти? Щоб що? Чи це звичайний дебілізм чи ви переслідуєте цими подробицями якусь ціль?
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19.05.2022 17:35 Ответить
Навіть, якщо це і зброя, то все одно не Україні.
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19.05.2022 17:35 Ответить
угу, саме так... Іншим би не повірив, а такій щирій нульвці: 509984, не маю сечі.
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19.05.2022 17:54 Ответить
не песди кацап - ты то откуда знаешь онолитег хренов
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19.05.2022 22:00 Ответить
Немає такого класу судна як "ролкер". Є RO-RO. Те ж саме й з "Lewis and Clark". Це не клас судна а його назва. Пагано якщо кореспонденти пишуть статті зовсім не розбираючись у справі. Хоть би в вікіпедію зрідка заглядували.
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19.05.2022 17:46 Ответить
Я вже знаю, що кацапські пропагандони запропонують. Якийсь сєлєзньов, наприклад, заявить, що їм треба топити конвої, як це робили німці під час Другої світової війни.
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19.05.2022 17:48 Ответить
esli chestno - dlja UA eto bylo by tolko na ruku....
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19.05.2022 18:19 Ответить
всі логістичні судна...
зафіксували підвищену активність логістичних суден Джерело:

добийте мене ще кейсом та іншими вумними словами від Боневтіка та ОПи.
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19.05.2022 17:50 Ответить
везут кацапам звездюлей 💥💥💥🔥🔥🔥😂😂😂
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19.05.2022 17:56 Ответить
Дай бог!
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19.05.2022 18:03 Ответить
Байден протистоїть вимогам України щодо ракетних систем великої дальності: https://www.politico.com/news/2022/05/18/biden-resists-ukrainian-demands-long-range-rocket-launchers-00033473
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19.05.2022 18:05 Ответить
i shto ?
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19.05.2022 18:11 Ответить
ничего хорошего для нас
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19.05.2022 18:30 Ответить
ja uveren shto eti sistemy , jesli ne uzhe u vas to tochno v puti
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19.05.2022 18:35 Ответить
kacapy...gotovte lapti - drapatj nado bude skoro i bystro....
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19.05.2022 18:10 Ответить
Вижу 2 варианта: либо эта инфа " отвлекающий маневр" , либо источник сказочные долбо*бы и ожидаем повторения "подарков" по объектам "разрекламмированным" нашими "бравыми" СМИ..... И только обычного народа касается "ни гу гу"
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19.05.2022 18:11 Ответить
Как ты себе это представляешь? Ударами Искандеров и Калибров по американским кораблям в Атлантике? Или крейсерами Мацква и подлодками Курск? Ну ну…. Пусть попробуют. Это будет точно концом вяликой и в жопу непобедимой фашистской империи зла и её маленького плешивенького гитлера!!!
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19.05.2022 18:37 Ответить
кацап ты дебил ..
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19.05.2022 22:01 Ответить
т я..в снаряге ********* Шварценеггерьей... на песочном абрамсе врываюсь в домбабве из польши..и тра татата)и мне медаль почетного легеона с брильянтовым пурпурным крестом конгресса .....и ведро малины..)))ладно
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19.05.2022 18:12 Ответить
Орден дятла 1-й степени и медаль сутулого второй степени с закрутками на спине тебе точно полагается…
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19.05.2022 18:40 Ответить
цим повідомленням американці просто сцуть на рожу кацапам )))))
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19.05.2022 18:17 Ответить
скоріше всього будуть посилювати Нату
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19.05.2022 18:19 Ответить
Это еще не ленд-лиз. Это МТД от предыдущего транша. Там еще сотни полторы тысяч снарядов, БПЛА, М113 и Хамви оставались. Плюс запчасти и одна гаубица недовезенная. Плюс много разного имущества.
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19.05.2022 19:46 Ответить
самолетами явно быстрее будет
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19.05.2022 20:41 Ответить
не будет. калькулятор в помощь. да и по морю надежнее
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19.05.2022 20:55 Ответить
хлопці їдуть на рибу
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19.05.2022 20:54 Ответить
якщо ми це читаємо то це вже не секрет
але дивно що така інформація доступна

Оркам це взагалі не доступно для розуміння. Єдине що вони повинні усвідомити так те що кожна хвилина наближає їх ганебну поразку
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19.05.2022 21:40 Ответить
Если это в открытых новостях, то они уже разгрузились.
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19.05.2022 21:48 Ответить
ТІЛЬКІ ЛОГІСТИЧНІ !?)
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20.05.2022 09:45 Ответить
Зерно из Украины собираются увозить! Байден же сказал - забрать 200 млн.тонн из Украины, вот и готовят флот. Это не допомога, это додатки со стороны Украины в пользу США! )
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20.05.2022 10:32 Ответить
Для варшавянок много места есть рядом с москвой ))))
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20.05.2022 11:16 Ответить
вкусняшки идут )))
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20.05.2022 11:10 Ответить
Слава КПСС,Генсекам слава,видимо зеленовича будут публично казнить
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20.05.2022 18:38 Ответить
Как там в плену поживает Волына,не голодает,спит на матрасе???
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20.05.2022 19:01 Ответить
Язикаті Феськи. Сподіваюсь, те, що везуть, вже в Україні.
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20.05.2022 19:30 Ответить
Плывёт горячий привет от дяди Сэма и бурятам-бобрятам, кацапам-козломордым и кадыркиным шакалам!
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20.05.2022 19:31 Ответить
 
 