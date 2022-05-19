Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев. ФОТОрепортаж
Во Львове открыли третий модульный городок, здесь разместили 370 человек из разных регионов Украины, которые вынуждены были покинуть собственные дома из-за войны. Поселок назвали в честь Мариуполя – Марияполис.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На территории городка 94 домика, их подарило польское правительство при содействии Министерства развития громад и территорий.
Теперь на Львовщине функционирует уже три модульных городка. Приют у них получили более 1000 переселенцев.
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