Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев. ФОТОрепортаж

Во Львове открыли третий модульный городок, здесь разместили 370 человек из разных регионов Украины, которые вынуждены были покинуть собственные дома из-за войны. Поселок назвали в честь Мариуполя – Марияполис.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На территории городка 94 домика, их подарило польское правительство при содействии Министерства развития громад и территорий.







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Теперь на Львовщине функционирует уже три модульных городка. Приют у них получили более 1000 переселенцев.





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