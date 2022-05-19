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Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев. ФОТОрепортаж

Во Львове открыли третий модульный городок, здесь разместили 370 человек из разных регионов Украины, которые вынуждены были покинуть собственные дома из-за войны. Поселок назвали в честь Мариуполя – Марияполис.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев 01

На территории городка 94 домика, их подарило польское правительство при содействии Министерства развития громад и территорий.

Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев 02
Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев 03
Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев 04

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Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев 05
Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев 06

Теперь на Львовщине функционирует уже три модульных городка. Приют у них получили более 1000 переселенцев.

Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев 07
Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев 08

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беженцы (1639) жилье (908) Львов (4582) переселенцы (530)


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Топ комментарии
+19
На території містечка 94 будиночки, їх подарував польський уряд
********
Спасибі Польщі!

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19.05.2022 19:31
+8
Какая красота. Эту красоту надо устанавливать во все разоренные руzzким миром города, пока восстановят дома жителей. И как же всё продумано: замкнутое пространство ( детей не опасно выпускать) площадка для детей, маленькие уютные комнатки с двухъярусными кроватями и даже дизайн во дворе. Поляки, братья, какие вы молодцы.
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19.05.2022 19:31
+8
А при чому тут Садовий? Містечко надав польський уряд
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19.05.2022 19:45
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19.05.2022 19:24 Ответить
Нажаль, Садового жоден з президентів так і не запросив очолити уряд
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19.05.2022 19:37 Ответить
А при чому тут Садовий? Містечко надав польський уряд
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19.05.2022 19:45 Ответить
Какая красота. Эту красоту надо устанавливать во все разоренные руzzким миром города, пока восстановят дома жителей. И как же всё продумано: замкнутое пространство ( детей не опасно выпускать) площадка для детей, маленькие уютные комнатки с двухъярусными кроватями и даже дизайн во дворе. Поляки, братья, какие вы молодцы.
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19.05.2022 19:31 Ответить
А, как в этих домиках будет зимой? Или такой вариант не допускается.
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19.05.2022 21:07 Ответить
На території містечка 94 будиночки, їх подарував польський уряд
********
Спасибі Польщі!

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19.05.2022 19:31 Ответить
Нормально. Тільки таких містечок потрібно сотні збудувати у найближчі півроку, і не тільки у Львові.
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19.05.2022 19:42 Ответить
Боже борони впускати туди "не українське жюрі" з Євробачення.
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19.05.2022 19:58 Ответить
Там є мир! І це головне. Але умови в тих курниках - дійсно дуже кепські! На жаль.
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19.05.2022 20:05 Ответить
Дякуєм полякам, справжні друзі України!!!
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19.05.2022 21:49 Ответить
 
 