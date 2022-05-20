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В результате действий рашистов за сутки в Луганской области погибли 13 человек, более 60 домов разрушены, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Глава ОВА Луганщины Сергей Гайдай сообщил о результатах действий российской армии в сутки.

В частности, он напомнил данные Генерального штаба ВСУ, что противник ведет наступательную операцию в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гайдая.

"За день у нас 12 погибших в Северодонецке, еще один – в Горной громаде. Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как вот в Нирковом – пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом – шесть, во Врубовке – три, еще три – в Рубежном Невозможно посчитать повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия.

Однако штурм Северодонецка успеха не имел - россияне понесли потери в личном составе и отступили", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрелы Северодонецка: россияне убили за день 12 мирных жителей, еще более 40 ранены, - Гайдай

"Впрочем, последствия наступления жители города почувствовали: погибшие и раненые люди, разрушенные по меньшей мере пять многоэтажек. Не лучшая ситуация и в Лисичанске и в городах, которые рядом.Так, в Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске - 14, в Приволье - 17", - уточнил Гайдай.

Он также указал, что на фронте за минувшие сутки отбиты 14 атак врага, уничтожены 8 танков, 14 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники противника. Подразделения ПВО сбили один БПЛА типа "Орлан-10".

В результате действий рашистов за сутки в Луганской области погибли 13 человек, более 60 домов разрушены, - Гайдай 01
В результате действий рашистов за сутки в Луганской области погибли 13 человек, более 60 домов разрушены, - Гайдай 02

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В результате действий рашистов за сутки в Луганской области погибли 13 человек, более 60 домов разрушены, - Гайдай 03
В результате действий рашистов за сутки в Луганской области погибли 13 человек, более 60 домов разрушены, - Гайдай 04
В результате действий рашистов за сутки в Луганской области погибли 13 человек, более 60 домов разрушены, - Гайдай 05
В результате действий рашистов за сутки в Луганской области погибли 13 человек, более 60 домов разрушены, - Гайдай 06

Смотрите: Без света, воды, с остатками газа и под постоянными обстрелами. В Луганской ОВА показали, как живут не выехавшие люди. ФОТОрепортаж

В результате действий рашистов за сутки в Луганской области погибли 13 человек, более 60 домов разрушены, - Гайдай 07
В результате действий рашистов за сутки в Луганской области погибли 13 человек, более 60 домов разрушены, - Гайдай 08
В результате действий рашистов за сутки в Луганской области погибли 13 человек, более 60 домов разрушены, - Гайдай 09

Дивіться: Війська РФ завдали ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35 по Попаснянській громаді. Ворог знову відкривав вогонь по "Азоту", - Гайдай. ФОТО

ОГА (2392) смерть (9218) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Це те Золоте де просили відвести ЗСУ? Тепер нехай не скиглять.
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20.05.2022 09:04 Ответить
есть такой себе некто андрусив(любитель накидывать гавно на НАТО типа безполезная организация) так он неделю назад объявил об мощном неожиданом ударе который орки не ожидают и от которого они ох-еют ... товарищ андрусив а где удар?
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20.05.2022 09:09 Ответить
Удар вийшов в памперс.
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20.05.2022 09:11 Ответить
 
 