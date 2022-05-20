На Харьковщине в результате вражеских обстрелов загорелись гаражи. 4 автомобиля сгорели дотла. ФОТО
20 мая в 04:44 в результате попадания вражеского снаряда вспыхнули гаражные боксы в поселке Малая Даниловка Харьковского района области.
Об этом сообщают в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Пламя охватило 6 гаражей на площади около 150 кв.м, в которых сгорело 4 легковых автомобиля. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось локализовать в 06:03 и полностью ликвидировать в 07:31. По предварительным данным жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль