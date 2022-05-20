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На Харьковщине в результате вражеских обстрелов загорелись гаражи. 4 автомобиля сгорели дотла. ФОТО

20 мая в 04:44 в результате попадания вражеского снаряда вспыхнули гаражные боксы в поселке Малая Даниловка Харьковского района области.

Об этом сообщают в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Пламя охватило 6 гаражей на площади около 150 кв.м, в которых сгорело 4 легковых автомобиля. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось локализовать в 06:03 и полностью ликвидировать в 07:31. По предварительным данным жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

На Харьковщине в результате вражеских обстрелов загорелись гаражи. 4 автомобиля сгорели дотла 01
На Харьковщине в результате вражеских обстрелов загорелись гаражи. 4 автомобиля сгорели дотла 02

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На Харьковщине в результате вражеских обстрелов загорелись гаражи. 4 автомобиля сгорели дотла 03
На Харьковщине в результате вражеских обстрелов загорелись гаражи. 4 автомобиля сгорели дотла 04
На Харьковщине в результате вражеских обстрелов загорелись гаражи. 4 автомобиля сгорели дотла 05
На Харьковщине в результате вражеских обстрелов загорелись гаражи. 4 автомобиля сгорели дотла 06
На Харьковщине в результате вражеских обстрелов загорелись гаражи. 4 автомобиля сгорели дотла 07

авто (4204) пожар (5943) Харьковщина (5577) ГСЧС (4966)


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