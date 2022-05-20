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Авиация, танки, тяжелая артиллерия, "Грады". За сутки оккупанты убили 5 мирных жителей Донбасса и разрушили 19 жилых домов. ФОТО

Враг обстрелял 13 населённых пунктов. Оккупанты убили 5 мирных жителей, еще 5 ранены. Разрушения получили 34 гражданских объекта. Полиция задокументировала военные преступления РФ.

Военные преступления россиян были зафиксированы в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Под обстрелами оказались населенные пункты – Соледар, Бахмут, Северск, Авдеевка, Лиман, Марьинка, Романовка, Бахмутское, Хрестище, Донецкое, Калиновое, Сидорово, Нью-Йорк", - говорится в сообщении.

Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град". Оккупанты попали в жилые дома, больницу, санаторий, спорткомплекс, торговый центр, объекты критической инфраструктуры.

Авиация, танки, тяжелая артиллерия, Грады. За сутки оккупанты убили 5 мирных жителей Донбасса и разрушили 19 жилых домов 01

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Авиация, танки, тяжелая артиллерия, Грады. За сутки оккупанты убили 5 мирных жителей Донбасса и разрушили 19 жилых домов 02
Авиация, танки, тяжелая артиллерия, Грады. За сутки оккупанты убили 5 мирных жителей Донбасса и разрушили 19 жилых домов 03

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Авиация, танки, тяжелая артиллерия, Грады. За сутки оккупанты убили 5 мирных жителей Донбасса и разрушили 19 жилых домов 04
Авиация, танки, тяжелая артиллерия, Грады. За сутки оккупанты убили 5 мирных жителей Донбасса и разрушили 19 жилых домов 05

Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

армия РФ (19197) обстрел (27114) Нацполиция (16458) Донецкая область (9636) военные преступления (1434)


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20.05.2022 10:43 Ответить
 
 