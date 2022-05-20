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Рубежное разделило судьбу Мариуполя. В городе нет уцелевших построек, а во дворах - кладбища, - Луганская ОВА. ФОТО

Луганщина подвергается обстрелам российских оккупационных войск. Город Рубежный практически разрушен от вражеских снарядов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Промышленный город разрушен до основания, уцелевших зданий нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах - кладбища. До войны здесь проживали более 60 тысяч жителей, работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве", - говорится в сообщении.

Рубежное разделило судьбу Мариуполя. В городе нет уцелевших построек, а во дворах - кладбища, - Луганская ОВА 01
Рубежное разделило судьбу Мариуполя. В городе нет уцелевших построек, а во дворах - кладбища, - Луганская ОВА 02

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Сергей Гайдай отметил, что рубежане разделились на три категории: те, кто эвакуировался в безопасные города Украины или заграницу; те, кого депортировали в РФ или на оккупированные территории; те, кто до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города.

Рубежное разделило судьбу Мариуполя. В городе нет уцелевших построек, а во дворах - кладбища, - Луганская ОВА 03
Рубежное разделило судьбу Мариуполя. В городе нет уцелевших построек, а во дворах - кладбища, - Луганская ОВА 04
Рубежное разделило судьбу Мариуполя. В городе нет уцелевших построек, а во дворах - кладбища, - Луганская ОВА 05

"Разграбленные выжженные кирпичные коробки - это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля. Победим. Сомнений нет. Накажем за смерти наших людей и разрушения наших городов. Рубежане, будьте уверены - отстроимся!", - подчеркнул глава Луганской ОВА.

обстрел (27114) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+15
Москалям не потрібні цілі міста. Вони просто розносять їх, заходять і йдуть далі. І де ж капітуляція, про яку каже рнбо? Загнали міста в котли. Бо ж перед самою війною, абсолютно нічого для захисту не зробили.А зараз з Зеленського західні ліваки, героя б.. ть зробили.
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20.05.2022 11:05
+11
Чекали на асвабадітєлєй? Дочекалися. Ждуни, блін...
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20.05.2022 11:03
+7
В Униане недавно видео выкладывали, вата с Рубежного обнимала и целовала лэнэрастов, некоторые даже плакали. Твари настоящие
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20.05.2022 11:13
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Правила форума Совет форумчан
Вата могла вовремя эвакуироваться. Ждали русский мир - получили. Мир - это война ("1984").
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20.05.2022 11:00 Ответить
В Униане недавно видео выкладывали, вата с Рубежного обнимала и целовала лэнэрастов, некоторые даже плакали. Твари настоящие
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20.05.2022 11:13 Ответить
Чекали на асвабадітєлєй? Дочекалися. Ждуни, блін...
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20.05.2022 11:03 Ответить
Москалям не потрібні цілі міста. Вони просто розносять їх, заходять і йдуть далі. І де ж капітуляція, про яку каже рнбо? Загнали міста в котли. Бо ж перед самою війною, абсолютно нічого для захисту не зробили.А зараз з Зеленського західні ліваки, героя б.. ть зробили.
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20.05.2022 11:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fU6efj35bNw&ab_channel=%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F ***** из рубежного. Интересно где сейчас это чучало
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20.05.2022 11:11 Ответить
Извините, но промышленность Донбасса не нужна ни Украине, ни России, ни ЕС, ни мировому правительству.
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20.05.2022 11:17 Ответить
Я месяц назад предлагал там сделать энергетический парк зелёной энергии.
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20.05.2022 11:24 Ответить
А я пропоную зробити з тих територій величезний полігон та зону видобутку сланцевого газу - сердито і дорого.
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20.05.2022 12:14 Ответить
Срусский мир это развалины и братские могилы повсюду
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20.05.2022 11:46 Ответить
Воно хоч і звучить дико, але кацапи тупо вибивають "свій" прокацапський електорат. Дякуємо, ідіоти
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20.05.2022 12:11 Ответить
По факту мы продолжаем терять наши территории. Сколько еще будет Мариуполей. Жаль. У нас было время. Шашлык дороже.
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20.05.2022 13:05 Ответить
 
 