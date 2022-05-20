Рубежное разделило судьбу Мариуполя. В городе нет уцелевших построек, а во дворах - кладбища, - Луганская ОВА. ФОТО

Луганщина подвергается обстрелам российских оккупационных войск. Город Рубежный практически разрушен от вражеских снарядов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Промышленный город разрушен до основания, уцелевших зданий нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах - кладбища. До войны здесь проживали более 60 тысяч жителей, работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве", - говорится в сообщении.





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Сергей Гайдай отметил, что рубежане разделились на три категории: те, кто эвакуировался в безопасные города Украины или заграницу; те, кого депортировали в РФ или на оккупированные территории; те, кто до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города.







"Разграбленные выжженные кирпичные коробки - это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля. Победим. Сомнений нет. Накажем за смерти наших людей и разрушения наших городов. Рубежане, будьте уверены - отстроимся!", - подчеркнул глава Луганской ОВА.